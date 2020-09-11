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Новости Коронавирус и карантин
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Страны-соседи Украины, кроме Молдовы, находятся в "зеленой" зоне по COVID-19. СПИСОК

Страны-соседи Украины, кроме Молдовы, находятся в

Страны-соседи Украины, за исключением Молдовы, вошли в "зеленую" зону по распространению COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на 11 сентября.

В "красную" зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (88,1). Всего - 47 стран.

В "красную" зону, по-прежнему, входит Молдова (152,4 на 100 тыс.). Румыния перешла из "красной" в "зеленую" зону (85,5 на 100 тыс.).

Среди стран "красной" зоны также Франция, Испания, Черногория, США, Израиль.

В страны "зеленой" зоны включены, в частности, Индия, Чехия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Италия, Швеция, Великобритания, Словения, Турция, Египет, Грузия, Финляндия, Швейцария, Германия, Болгария и Греция.

Из ближайших соседей Украины в "зеленую" зону входит Беларусь (25,7 на 100 тыс.), Польша (21,5 на 100 тыс.), Словакия (24,8 на 100 тыс.), Венгрия (45,3 на 100 тыс.) и РФ (44,5 на 100 тыс.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки рекордные 3 144 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 148 756 человек

Страны-соседи Украины, кроме Молдовы, находятся в зеленой зоне по COVID-19 01
Страны-соседи Украины, кроме Молдовы, находятся в зеленой зоне по COVID-19 02
Страны-соседи Украины, кроме Молдовы, находятся в зеленой зоне по COVID-19 03
Страны-соседи Украины, кроме Молдовы, находятся в зеленой зоне по COVID-19 04
Страны-соседи Украины, кроме Молдовы, находятся в зеленой зоне по COVID-19 05
Страны-соседи Украины, кроме Молдовы, находятся в зеленой зоне по COVID-19 06
Страны-соседи Украины, кроме Молдовы, находятся в зеленой зоне по COVID-19 07

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Вони просто не знають що найкращі ліки проти ковід - асфальт.
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11.09.2020 12:28
+2
у них же не моника керует ......
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11.09.2020 12:23
+2
Это просто отсталые страны... У нас все хорошо. Есть маски,защитные костюмы для медиков тесты ПЦР и ИФА. Бесплатное лечение за счёт государства от ковид. Есть фонд ковид в конце концов, есть большое строительство!! . Слава и честь слугам народа , с ними- как за каменной ...плитой
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11.09.2020 12:23
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странно то как это... не правда ли ,зесрань?
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11.09.2020 12:19 Ответить
у них же не моника керует ......
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11.09.2020 12:23 Ответить
Это просто отсталые страны... У нас все хорошо. Есть маски,защитные костюмы для медиков тесты ПЦР и ИФА. Бесплатное лечение за счёт государства от ковид. Есть фонд ковид в конце концов, есть большое строительство!! . Слава и честь слугам народа , с ними- как за каменной ...плитой
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11.09.2020 12:23 Ответить
Измените медикам формулу доплаты за количество больных ковид на противоположную и ситуация буквально за месяц чудным образом также изменится в обратную сторону.
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11.09.2020 12:26 Ответить
Вони просто не знають що найкращі ліки проти ковід - асфальт.
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11.09.2020 12:28 Ответить
Как же так, Франция - в красной зоне, а «друга францiя» - в зелёной????!!!
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11.09.2020 12:29 Ответить
"Із найближчих сусідів України в "зелену" зону входить Білорусь (25,7 на 100 тис.) Джерело: https://censor.net/ua/n3218743"

Це та держава, в якій карантин в принципі не вводився і регулярно відбуваються масові акції? Чи це якась інша Білорусь? 25 на 100 тис., тоді як у нас 88 на 100 тис.
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11.09.2020 14:29 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/09/4/7113996/ Швейцария ввела карантин для путешественников из Украины

Швейцария добавила Украину в список государств, по прибытии из которых необходимо пройти 10-дневный карантин.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/09/3/7113954/ В Германии группу туристов без масок оштрафовали на 8500 евро

В Германии полиция остановила туристический автобус, в котором ни один из туристов не носил защитную маску, и составила общий штраф за нарушение коронавирусных ограничений на сумму 8500 евро.
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12.09.2020 00:04 Ответить
Смертность в Беларуси за первое полугодие этого года побила пятилетний рекорд.
Источник: данные по смертности в Беларуси за первое полугодие 2020 года, http://data.un.org/Data.aspx?q=deaths+by+month&d=POP&f=tableCode%3a65%3bcountryCode%3a112%3brefYear%3a2010%2c2011%2c2012%2c2013%2c2014%2c2015%2c2016%2c2017%2c2018%2c2019%2c2020&c=2,3,8,13,14&s=_countryEnglishNameOrderBy:asc,refYear:desc,areaCode:asc&v=1 опубликованные в статистической системе ООН, пишет https://news.tut.by/economics/699451.html TUT.BY

Детали: В данных ООН не указана причина смертности. Соответственно, нельзя однозначно сказать, что рост смертности связан с эпидемией коронавируса или другими заболеваниями.
Однако по этим данным видно, что в 2020 году с февраля количество смертей постепенно увеличивается, достигая самой большой отметки в июне. Если в 2019 году в июне было 9263 смертей, то в июне 2020 года - 13 016.


По данным Министерства здравоохранения Беларуси на 5 сентября, в этом году в стране умерли 705 человек с коронавирусом.(**** уй це правда ((((** можна спокыйно множити кылькысть смертей выд ковыд в Былорусы на 3.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/6/7265474/
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12.09.2020 00:08 Ответить
Мальдивы в топе, что же делать
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11.09.2020 14:40 Ответить
 
 