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Лукашенко встретится с Путиным в Москве 14 сентября, - Песков

Лукашенко встретится с Путиным в Москве 14 сентября, - Песков

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко приедет в Россию на переговоры с Владимиром Путиным 14 сентября.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

По словам Пескова, подписания документов и пресс-конференции во время визита не планируется.

"Возможно, мы проинформируем вас об итогах этих переговоров. Мы обязательно постараемся это сделать", - добавил Песков.

В каком городе будет проходить встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, будет уточнено позднее.

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Лукашенко Александр (3613) москва (3073) Песков Дмитрий (1869) путин владимир (31260)


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Топ комментарии
+9
Обмочился?
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11.09.2020 13:04
+8
зебил с ху#лом так ваще тезки
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11.09.2020 13:06
+4
Ты на диете. Блины с лопаты и боярка; никаких печенек.
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11.09.2020 13:32
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Лукашенко встретится с Путиным в Москве 14 сентября, - Песков - Цензор.НЕТ 505
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11.09.2020 13:01 Ответить
На якую халеру ты гэтага прусака у' вышыванку адзеу'?
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11.09.2020 13:37 Ответить
Будут обсуждать условия сдачи.
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11.09.2020 13:01 Ответить
Показалось что Порошенко встретится
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11.09.2020 13:03 Ответить
Обмочился?
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11.09.2020 13:04 Ответить
Фамилии похожие да и обнимашки.
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11.09.2020 13:05 Ответить
зебил с ху#лом так ваще тезки
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11.09.2020 13:06 Ответить
Чуваки выпейте чаю,Навальный угощает из Берлина...
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11.09.2020 13:03 Ответить
Продаст бацька свою вотчину вместе с людишками.
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11.09.2020 13:04 Ответить
может и не вернется. Сыночек коленька вон уже перевелся с беларуского лицея в престижную школу в масквабаде))
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11.09.2020 13:04 Ответить
Лукашенко встретится с Путиным в Москве 14 сентября, - Песков - Цензор.НЕТ 5170
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11.09.2020 13:04 Ответить
Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві 14 вересня, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7622иди сюда РАБссия.... Северным потоком завалю...
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11.09.2020 13:07 Ответить
Пример Алексея продемонстрировал что одной таблэтки недостаточно, так что ждем 14 в гости.
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11.09.2020 13:08 Ответить
Mozet samozvancu predlozyt post gubernatora?
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11.09.2020 13:08 Ответить
Перестань жевать тушонку Рузвельта и ноги Буша идийот...они воняют неграми
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11.09.2020 13:14 Ответить
печеньки от Нуланд еще заслужить нужно, а до европейских ценностей - дорасти. Но петям хрюкинымм этого не понять
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11.09.2020 13:29 Ответить
Ты на диете. Блины с лопаты и боярка; никаких печенек.
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11.09.2020 13:32 Ответить
Не проблема ...видос Жириновского с пацанвой в бане лет 20 в инете гуляет..включая нынешного начальника Хабаровска Дегтярева...
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11.09.2020 13:39 Ответить
завидуй молча
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11.09.2020 13:37 Ответить
Мавзолейные Хмыри поиграют вместе в хоккеей
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11.09.2020 13:12 Ответить
Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві 14 вересня, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5767
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11.09.2020 13:13 Ответить
Сволочи!!!! Гребаные ,мерзкие уроды!!!
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11.09.2020 13:14 Ответить
Два дебила это сила,не то что Сралин и Гитьлер...
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11.09.2020 13:17 Ответить
Интересно а Назарбаев Нурсултан Абишевич
приедет или там у него пока фсё спокойно?
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11.09.2020 13:19 Ответить
Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві 14 вересня, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4885Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві 14 вересня, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1671кто из 6 путлеров встретит таракана?
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11.09.2020 13:23 Ответить
Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві 14 вересня, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3942
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11.09.2020 13:24 Ответить
Что бы Уйло вылез из своего бункера?!!
Та ни в жисть не поверю!
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11.09.2020 13:25 Ответить
Показал фото всех Путлеров знакомому фотографу,а у них говорят профессиональная память..
Говорит сходство есть внешнее ,но все они совершенно разные люди....
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11.09.2020 13:35 Ответить
Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві 14 вересня, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1656
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11.09.2020 13:44 Ответить
Да жаль не будет там скрытой камеры и прямой ( не официальной) трансляции... Интересная я вам доложу "фильма" была бы...
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11.09.2020 14:16 Ответить
Самое время шурку новичком напоить...будет упираться - клизму сделать..все равно все Навальным упрекают...что одним, что двумя, тут уже без разницы
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11.09.2020 14:41 Ответить
 
 