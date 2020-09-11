Лукашенко встретится с Путиным в Москве 14 сентября, - Песков
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко приедет в Россию на переговоры с Владимиром Путиным 14 сентября.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
По словам Пескова, подписания документов и пресс-конференции во время визита не планируется.
"Возможно, мы проинформируем вас об итогах этих переговоров. Мы обязательно постараемся это сделать", - добавил Песков.
В каком городе будет проходить встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, будет уточнено позднее.
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приедет или там у него пока фсё спокойно?
Та ни в жисть не поверю!
Говорит сходство есть внешнее ,но все они совершенно разные люди....