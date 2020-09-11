Лукашенко встретится с Путиным в Москве 14 сентября, - Песков

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко приедет в Россию на переговоры с Владимиром Путиным 14 сентября.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

По словам Пескова, подписания документов и пресс-конференции во время визита не планируется.

"Возможно, мы проинформируем вас об итогах этих переговоров. Мы обязательно постараемся это сделать", - добавил Песков.

В каком городе будет проходить встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, будет уточнено позднее.

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