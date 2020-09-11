Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві 14 вересня, - Пєсков

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, приїде в Росію на переговори з Володимиром Путіним 14 вересня.

Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

За словами Пєскова, підписання документів і пресконференції під час візиту не планується.

"Можливо, ми проінформуємо вас про підсумки цих переговорів. Ми обов'язково постараємося це зробити", - додав Пєсков.

В якому місті буде зустріч Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним, буде уточнено пізніше.

Читайте також: Тіхановська: Путін не дуже активно підтримує Лукашенка і поки спостерігає