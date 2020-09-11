Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві 14 вересня, - Пєсков
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, приїде в Росію на переговори з Володимиром Путіним 14 вересня.
Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".
За словами Пєскова, підписання документів і пресконференції під час візиту не планується.
"Можливо, ми проінформуємо вас про підсумки цих переговорів. Ми обов'язково постараємося це зробити", - додав Пєсков.
В якому місті буде зустріч Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним, буде уточнено пізніше.
Топ коментарі
+9 Виктор Ямской
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+8 Підлога Маккартні
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приедет или там у него пока фсё спокойно?
Та ни в жисть не поверю!
Говорит сходство есть внешнее ,но все они совершенно разные люди....