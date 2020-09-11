УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4789 відвідувачів онлайн
Новини
1 808 35

Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві 14 вересня, - Пєсков

Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві 14 вересня, - Пєсков

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, приїде в Росію на переговори з Володимиром Путіним 14 вересня.

Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

За словами Пєскова, підписання документів і пресконференції під час візиту не планується.

"Можливо, ми проінформуємо вас про підсумки цих переговорів. Ми обов'язково постараємося це зробити", - додав Пєсков.

В якому місті буде зустріч Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним, буде уточнено пізніше.

Читайте також: Тіхановська: Путін не дуже активно підтримує Лукашенка і поки спостерігає

Автор: 

Лукашенко Олександр (2655) москва (1245) Пєсков Дмитро (1618) путін володимир (23811)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Обмочился?
показати весь коментар
11.09.2020 13:04
+8
зебил с ху#лом так ваще тезки
показати весь коментар
11.09.2020 13:06
+4
Ты на диете. Блины с лопаты и боярка; никаких печенек.
показати весь коментар
11.09.2020 13:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лукашенко встретится с Путиным в Москве 14 сентября, - Песков - Цензор.НЕТ 505
показати весь коментар
11.09.2020 13:01 Відповісти
На якую халеру ты гэтага прусака у' вышыванку адзеу'?
показати весь коментар
11.09.2020 13:37 Відповісти
Будут обсуждать условия сдачи.
показати весь коментар
11.09.2020 13:01 Відповісти
Показалось что Порошенко встретится
показати весь коментар
11.09.2020 13:03 Відповісти
Обмочился?
показати весь коментар
11.09.2020 13:04 Відповісти
Фамилии похожие да и обнимашки.
показати весь коментар
11.09.2020 13:05 Відповісти
зебил с ху#лом так ваще тезки
показати весь коментар
11.09.2020 13:06 Відповісти
Чуваки выпейте чаю,Навальный угощает из Берлина...
показати весь коментар
11.09.2020 13:03 Відповісти
Продаст бацька свою вотчину вместе с людишками.
показати весь коментар
11.09.2020 13:04 Відповісти
может и не вернется. Сыночек коленька вон уже перевелся с беларуского лицея в престижную школу в масквабаде))
показати весь коментар
11.09.2020 13:04 Відповісти
Лукашенко встретится с Путиным в Москве 14 сентября, - Песков - Цензор.НЕТ 5170
показати весь коментар
11.09.2020 13:04 Відповісти
Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві 14 вересня, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7622иди сюда РАБссия.... Северным потоком завалю...
показати весь коментар
11.09.2020 13:07 Відповісти
Пример Алексея продемонстрировал что одной таблэтки недостаточно, так что ждем 14 в гости.
показати весь коментар
11.09.2020 13:08 Відповісти
Mozet samozvancu predlozyt post gubernatora?
показати весь коментар
11.09.2020 13:08 Відповісти
Перестань жевать тушонку Рузвельта и ноги Буша идийот...они воняют неграми
показати весь коментар
11.09.2020 13:14 Відповісти
печеньки от Нуланд еще заслужить нужно, а до европейских ценностей - дорасти. Но петям хрюкинымм этого не понять
показати весь коментар
11.09.2020 13:29 Відповісти
Ты на диете. Блины с лопаты и боярка; никаких печенек.
показати весь коментар
11.09.2020 13:32 Відповісти
Не проблема ...видос Жириновского с пацанвой в бане лет 20 в инете гуляет..включая нынешного начальника Хабаровска Дегтярева...
показати весь коментар
11.09.2020 13:39 Відповісти
завидуй молча
показати весь коментар
11.09.2020 13:37 Відповісти
Мавзолейные Хмыри поиграют вместе в хоккеей
показати весь коментар
11.09.2020 13:12 Відповісти
Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві 14 вересня, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5767
показати весь коментар
11.09.2020 13:13 Відповісти
Сволочи!!!! Гребаные ,мерзкие уроды!!!
показати весь коментар
11.09.2020 13:14 Відповісти
Два дебила это сила,не то что Сралин и Гитьлер...
показати весь коментар
11.09.2020 13:17 Відповісти
Интересно а Назарбаев Нурсултан Абишевич
приедет или там у него пока фсё спокойно?
показати весь коментар
11.09.2020 13:19 Відповісти
Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві 14 вересня, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4885Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві 14 вересня, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1671кто из 6 путлеров встретит таракана?
показати весь коментар
11.09.2020 13:23 Відповісти
Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві 14 вересня, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3942
показати весь коментар
11.09.2020 13:24 Відповісти
Что бы Уйло вылез из своего бункера?!!
Та ни в жисть не поверю!
показати весь коментар
11.09.2020 13:25 Відповісти
Показал фото всех Путлеров знакомому фотографу,а у них говорят профессиональная память..
Говорит сходство есть внешнее ,но все они совершенно разные люди....
показати весь коментар
11.09.2020 13:35 Відповісти
Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві 14 вересня, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1656
показати весь коментар
11.09.2020 13:44 Відповісти
Да жаль не будет там скрытой камеры и прямой ( не официальной) трансляции... Интересная я вам доложу "фильма" была бы...
показати весь коментар
11.09.2020 14:16 Відповісти
Самое время шурку новичком напоить...будет упираться - клизму сделать..все равно все Навальным упрекают...что одним, что двумя, тут уже без разницы
показати весь коментар
11.09.2020 14:41 Відповісти
 
 