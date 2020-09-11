Совет по делам ветеранов предложил Зеленскому включить своих представителей в ТКГ

Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте предложил Владимиру Зеленскому включить своих представителей в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), отмечает

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава совета Сергей Куницын эфире телеканала "Украина 24".

"Мы обратились к президенту с тем, чтобы в ТКГ были представлены три человека от нашего Совета, люди, которые прошли войну на Донбассе", - сказал он.

Куницын в качестве примера назвал Богдана Пантюшенко, который в 2015 году попал в плен в Донецком аэропорту и пять лет провёл в тюрьмах Донецка, и "он знает, что там происходит".

"Мы считаем, что представители нашего Совета ветеранов, защитники Украины должны быть в Трехсторонней контактной группе, чтобы не было таких решений, которые приводят к возмущению ветеранского сообщества и к негативным реакциям в целом", - подчеркнул он.

По мнению Куницына, и в ТКГ, и в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) должны быть те люди, которые защищали Украину, и знают ситуацию на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гриценко об инспектировании под Шумами: Приняв ультиматум врага, Зеленский проявил слабость и подорвал боевой дух наших воинов