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Совет по делам ветеранов предложил Зеленскому включить своих представителей в ТКГ

Совет по делам ветеранов предложил Зеленскому включить своих представителей в ТКГ

Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте предложил Владимиру Зеленскому включить своих представителей в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), отмечает

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава совета Сергей Куницын эфире телеканала "Украина 24".

"Мы обратились к президенту с тем, чтобы в ТКГ были представлены три человека от нашего Совета, люди, которые прошли войну на Донбассе", - сказал он.

Куницын в качестве примера назвал Богдана Пантюшенко, который в 2015 году попал в плен в Донецком аэропорту и пять лет провёл в тюрьмах Донецка, и "он знает, что там происходит".

"Мы считаем, что представители нашего Совета ветеранов, защитники Украины должны быть в Трехсторонней контактной группе, чтобы не было таких решений, которые приводят к возмущению ветеранского сообщества и к негативным реакциям в целом", - подчеркнул он.

По мнению Куницына, и в ТКГ, и в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) должны быть те люди, которые защищали Украину, и знают ситуацию на Донбассе.

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Автор: 

ветераны (1107) Зеленский Владимир (20348) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+11
Именно в подгруппу по безопасности
Шоб двух маразматиков Кравчука и Фокина держать в узде
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11.09.2020 13:46
+7
Как тебе теперь спится, вова...

Совет по делам ветеранов предложил Зеленскому включить своих представителей в ТКГ - Цензор.НЕТ 4942
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11.09.2020 13:46
+6
У зели кадровый голод. Так что вовремя предложили!
Совет по делам ветеранов предложил Зеленскому включить своих представителей в ТКГ - Цензор.НЕТ 8011
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11.09.2020 13:46
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Совет по делам ветеранов предложил Зеленскому включить своих представителей в ТКГ - Цензор.НЕТ 9472
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11.09.2020 13:45 Ответить
а вас в ольгино маски заставляют носить или у вас именные намордники?
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11.09.2020 13:48 Ответить
Чапаев конечно. Сейчас белые пройдут в дамки, что позволит собрать стрит-флэш и закончить игру апперкотом!
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11.09.2020 13:51 Ответить
черные выиграли.
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11.09.2020 13:47 Ответить
Как тебе теперь спится, вова...

Совет по делам ветеранов предложил Зеленскому включить своих представителей в ТКГ - Цензор.НЕТ 4942
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11.09.2020 13:46 Ответить
У зели кадровый голод. Так что вовремя предложили!
Совет по делам ветеранов предложил Зеленскому включить своих представителей в ТКГ - Цензор.НЕТ 8011
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11.09.2020 13:46 Ответить
Именно в подгруппу по безопасности
Шоб двух маразматиков Кравчука и Фокина держать в узде
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11.09.2020 13:46 Ответить
На Цензорі назріла проблема «тролів», яку необхідно вирішити.
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11.09.2020 13:50 Ответить
Редакція повинна змінити свою політику щодо ворожих тролів на сайті.
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11.09.2020 13:51 Ответить
редакція живе за рахунок реклами поплавського та іншого гівна, чим більше заходів на сайт тим краще, тому ботів звідси ніхто виганяти не буде.
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11.09.2020 13:54 Ответить
вам разрешают его только путлером называть? а ****** слабо? или намордник могут на шее затянуть?
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11.09.2020 13:56 Ответить
Ось зараз і почнемо з тебе.
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11.09.2020 13:59 Ответить
Никто их не включит в эту группу. Там патриоты не нужны. Мешать будут.
Ну или на правах "свадебных генералов".
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11.09.2020 13:47 Ответить
Краще б вони "предложили"вові піти собі далі у "квартал".Там із нього більше сміху!
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11.09.2020 15:37 Ответить
 
 