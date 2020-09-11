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ветерани (1032) Зеленський (22399) Тристороння контактна група (827)

Рада у справах ветеранів запропонувала Зеленському включити своїх представників до ТКГ

Рада у справах ветеранів запропонувала Зеленському включити своїх представників до ТКГ

Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при президенті запропонувала Володимиру Зеленському включити своїх представників до складу української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова ради Сергій Куніцин в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми звернулися до президента з тим, щоб у ТКГ були представлені три людини від нашої Ради, люди, які пройшли війну на Донбасі", - сказав він.

Куніцин як приклад назвав Богдана Пантюшенка, який у 2015 році потрапив у полон у Донецькому аеропорту і п'ять років провів у в'язницях Донецька, і "він знає, що там відбувається".

"Ми вважаємо, що представники нашої Ради ветеранів, захисники України повинні бути в Тристоронній контактній групі, щоб не було таких рішень, які призводять до обурення ветеранської спільноти і до негативних реакцій у цілому", - наголосив він.

На думку Куніцина, і в ТКГ, і в Спільному центрі з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повинні бути ті люди, які захищали Україну і знають ситуацію на Донбасі.

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Топ коментарі
+11
Именно в подгруппу по безопасности
Шоб двух маразматиков Кравчука и Фокина держать в узде
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11.09.2020 13:46
+7
Как тебе теперь спится, вова...

Совет по делам ветеранов предложил Зеленскому включить своих представителей в ТКГ - Цензор.НЕТ 4942
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11.09.2020 13:46
+6
У зели кадровый голод. Так что вовремя предложили!
Совет по делам ветеранов предложил Зеленскому включить своих представителей в ТКГ - Цензор.НЕТ 8011
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11.09.2020 13:46
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Совет по делам ветеранов предложил Зеленскому включить своих представителей в ТКГ - Цензор.НЕТ 9472
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11.09.2020 13:45 Відповісти
а вас в ольгино маски заставляют носить или у вас именные намордники?
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11.09.2020 13:48 Відповісти
Чапаев конечно. Сейчас белые пройдут в дамки, что позволит собрать стрит-флэш и закончить игру апперкотом!
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11.09.2020 13:51 Відповісти
черные выиграли.
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11.09.2020 13:47 Відповісти
Как тебе теперь спится, вова...

Совет по делам ветеранов предложил Зеленскому включить своих представителей в ТКГ - Цензор.НЕТ 4942
показати весь коментар
11.09.2020 13:46 Відповісти
У зели кадровый голод. Так что вовремя предложили!
Совет по делам ветеранов предложил Зеленскому включить своих представителей в ТКГ - Цензор.НЕТ 8011
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11.09.2020 13:46 Відповісти
Именно в подгруппу по безопасности
Шоб двух маразматиков Кравчука и Фокина держать в узде
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11.09.2020 13:46 Відповісти
На Цензорі назріла проблема «тролів», яку необхідно вирішити.
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11.09.2020 13:50 Відповісти
Редакція повинна змінити свою політику щодо ворожих тролів на сайті.
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11.09.2020 13:51 Відповісти
редакція живе за рахунок реклами поплавського та іншого гівна, чим більше заходів на сайт тим краще, тому ботів звідси ніхто виганяти не буде.
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11.09.2020 13:54 Відповісти
вам разрешают его только путлером называть? а ****** слабо? или намордник могут на шее затянуть?
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11.09.2020 13:56 Відповісти
Ось зараз і почнемо з тебе.
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11.09.2020 13:59 Відповісти
Никто их не включит в эту группу. Там патриоты не нужны. Мешать будут.
Ну или на правах "свадебных генералов".
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11.09.2020 13:47 Відповісти
Краще б вони "предложили"вові піти собі далі у "квартал".Там із нього більше сміху!
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11.09.2020 15:37 Відповісти
 
 