Рада у справах ветеранів запропонувала Зеленському включити своїх представників до ТКГ

Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при президенті запропонувала Володимиру Зеленському включити своїх представників до складу української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова ради Сергій Куніцин в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми звернулися до президента з тим, щоб у ТКГ були представлені три людини від нашої Ради, люди, які пройшли війну на Донбасі", - сказав він.

Куніцин як приклад назвав Богдана Пантюшенка, який у 2015 році потрапив у полон у Донецькому аеропорту і п'ять років провів у в'язницях Донецька, і "він знає, що там відбувається".

"Ми вважаємо, що представники нашої Ради ветеранів, захисники України повинні бути в Тристоронній контактній групі, щоб не було таких рішень, які призводять до обурення ветеранської спільноти і до негативних реакцій у цілому", - наголосив він.

На думку Куніцина, і в ТКГ, і в Спільному центрі з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повинні бути ті люди, які захищали Україну і знають ситуацію на Донбасі.

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