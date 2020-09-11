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Великобритания призывает Россию освободить политзаключенных и прекратить незаконный контроль над Крымом, - посольство

Великобритания призывает Россию освободить политзаключенных и прекратить незаконный контроль над Крымом, - посольство

Великобритания не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией и призывает Россию прекратить нарушения прав человека, освободить политических заключенных и прекратить незаконный контроль над Крымом.

Об этом заявило посольство Великобритании в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Великобритания остается приверженной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины: мы не признаем, и не будем признавать незаконную аннексию Крыма. Великобритания призывает Россию немедленно положить конец ее нарушениям прав человека, освободить политических заключенных и прекратить свой незаконный контроль над Крымом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс встретилась с представителем президента Украины в Крыму Антоном Кориневичем, его заместителями Дарьей Свиридовой и Тамилой Ташевой, чтобы обсудить планы Украины по реинтеграции и деоккупации Крыма и по осуществлению переходного правосудия. Они также обсудили экологические последствия российской незаконной аннексии, а также продолжающиеся нарушения прав человека в отношении жителей Крыма, включая политические преследования и подавление религиозных свобод.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Великобритании Симмонс о "Минске": Одну вещь он точно делает - сажает Россию за стол переговоров

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Великобритания (4954) Крым (26380) оккупация (10137) россия (95515)


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Топ комментарии
+5
ой!!!! Им так страшно!!!!
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11.09.2020 14:12
+5
СП-2 достроят так же как и керченский мост.. не стройте иллюзии чтобы увеличить в будущем свое разочарование от погибшей надежды.
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11.09.2020 14:23
+4
Велика Британія закликає Росію звільнити політв'язнів і припинити незаконний контроль над Кримом, - посольство - Цензор.НЕТ 4047
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11.09.2020 14:05
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ну и пусть себе призывают
ихтамдавнонет
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11.09.2020 14:04 Ответить
Велика Британія закликає Росію звільнити політв'язнів і припинити незаконний контроль над Кримом, - посольство - Цензор.НЕТ 4047
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11.09.2020 14:05 Ответить
ой!!!! Им так страшно!!!!
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11.09.2020 14:12 Ответить
когда отключат swift станет страшно=)
СП-2 уже все)
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11.09.2020 14:17 Ответить
СП-2 достроят так же как и керченский мост.. не стройте иллюзии чтобы увеличить в будущем свое разочарование от погибшей надежды.
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11.09.2020 14:23 Ответить
Ты что про почту россии не слышал? Она будет платежами заниматься. Нах им тот свистун свифт
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11.09.2020 14:24 Ответить
так уже раз 5 отключали.
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11.09.2020 14:25 Ответить
Призыв должен быть подкреплен арестом всех счетов, всей недвижимости, всего бизнеса лиц в той или иной форме связанных с РФ.. А если бы это же сделали США, Франция, Германия, Италия, Испания и Швейцария и большая часть остальных стран ЕС то оно бы сразу попустило.. моментально. А так "призыв" это крик в пустоту.
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11.09.2020 14:14 Ответить
я тоже призываю, кулитолк.
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11.09.2020 14:21 Ответить
Призывание
Велика Британія закликає Росію звільнити політв'язнів і припинити незаконний контроль над Кримом, - посольство - Цензор.НЕТ 1398
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11.09.2020 14:25 Ответить
По северному кипру забыли напомнить
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11.09.2020 14:26 Ответить
"незаконный контроль над Крымом"- это так они сцикливо называют оккупацию?
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11.09.2020 14:37 Ответить
Боже, храни Королеву
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11.09.2020 14:58 Ответить
Бензоколонка з копниками на чолі її влади вже всім обридла.
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11.09.2020 14:59 Ответить
Дешёвые меркантильные английские сцыкуны. У них что, в РФ нет посольства? Или Украина что-то у РФ отжала?
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11.09.2020 15:01 Ответить
 
 