Великобритания призывает Россию освободить политзаключенных и прекратить незаконный контроль над Крымом, - посольство
Великобритания не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией и призывает Россию прекратить нарушения прав человека, освободить политических заключенных и прекратить незаконный контроль над Крымом.
Об этом заявило посольство Великобритании в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Великобритания остается приверженной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины: мы не признаем, и не будем признавать незаконную аннексию Крыма. Великобритания призывает Россию немедленно положить конец ее нарушениям прав человека, освободить политических заключенных и прекратить свой незаконный контроль над Крымом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс встретилась с представителем президента Украины в Крыму Антоном Кориневичем, его заместителями Дарьей Свиридовой и Тамилой Ташевой, чтобы обсудить планы Украины по реинтеграции и деоккупации Крыма и по осуществлению переходного правосудия. Они также обсудили экологические последствия российской незаконной аннексии, а также продолжающиеся нарушения прав человека в отношении жителей Крыма, включая политические преследования и подавление религиозных свобод.
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