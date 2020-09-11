Cписок санкций без Лукашенко вызывает лишь улыбку, - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Евросоюз ввести санкции в отношении захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DELFI.
"Сегодня у нас ситуация, когда и другие крупные державы мира еще только думают о введении санкций - США, Соединенное Королевство. Между тем Балтийские государства показали хороший пример, введя не только национальный список санкций, но и включив в этот список и самого господина Лукашенко. Список без господина Лукашенко, наверное, достоин лишь улыбки, потому что все мы прекрасно понимаем, что люди из этого списка не являются самостоятельными исполнителями и от них немногое зависит во внутренней жизни Беларуси", - сказал Науседа.
По его словам, на Лукашенко ложится ответственность за то, что белорусская экономика стала полностью зависимой от экономики России, и у него больше нет возможности балансировать между Востоком и Западом и выдерживать интеграционное давление Москвы.
"Сегодня у него (Лукашенко. - Ред.) больше нет возможности балансировать между Востоком и Западом, так как не осталось никаких путей для договора с Западом, ибо он сам не готов с ним говорить. Поэтому он вынужден развернуться лицом к единственному партнеру, то есть к Владимиру Путину", - сказал Науседа.
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