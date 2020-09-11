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Новости Репрессии в Беларуси
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Cписок санкций без Лукашенко вызывает лишь улыбку, - Науседа

Cписок санкций без Лукашенко вызывает лишь улыбку, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Евросоюз ввести санкции в отношении захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DELFI.

"Сегодня у нас ситуация, когда и другие крупные державы мира еще только думают о введении санкций - США, Соединенное Королевство. Между тем Балтийские государства показали хороший пример, введя не только национальный список санкций, но и включив в этот список и самого господина Лукашенко. Список без господина Лукашенко, наверное, достоин лишь улыбки, потому что все мы прекрасно понимаем, что люди из этого списка не являются самостоятельными исполнителями и от них немногое зависит во внутренней жизни Беларуси", - сказал Науседа.

По его словам, на Лукашенко ложится ответственность за то, что белорусская экономика стала полностью зависимой от экономики России, и у него больше нет возможности балансировать между Востоком и Западом и выдерживать интеграционное давление Москвы.

"Сегодня у него (Лукашенко. - Ред.) больше нет возможности балансировать между Востоком и Западом, так как не осталось никаких путей для договора с Западом, ибо он сам не готов с ним говорить. Поэтому он вынужден развернуться лицом к единственному партнеру, то есть к Владимиру Путину", - сказал Науседа.

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Беларусь (7891) Литва (2460) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) санкции (11289) Науседа Гитанас (263)


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Топ комментарии
+3
ВСЯ!!! мировая политика это цирк и спектакль для гоев
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11.09.2020 14:22
+3
Данные Росстата за 2012 год...
РАБссия 4 место в Мире по экономике,годовой бюджет 1,2 триллиона долларов...
РАБссия 2019 года...годовой бюджет 212 миллардов долларов....,годовой бюджет штата Калифорния 267 млрд...
Санкции не работают...
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11.09.2020 14:34
+2
Cписок санкций без Лукашенко вызывает лишь улыбку, - Науседа

А санкции против кацапов, не включая Путина, как-то не вызывают?
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11.09.2020 14:20
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Cписок санкций без Лукашенко вызывает лишь улыбку, - Науседа

А санкции против кацапов, не включая Путина, как-то не вызывают?
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11.09.2020 14:20 Ответить
ВСЯ!!! мировая политика это цирк и спектакль для гоев
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11.09.2020 14:22 Ответить
для адыгеев
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11.09.2020 14:36 Ответить
Евро 91 ржубль, доллар 77.РАБссия всех переиграла...это ПРОРЫВ обещанный фюрером Мавзолея... нефть 39 за бочку....
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11.09.2020 14:24 Ответить
Согласен. Санкции в первую очередь должны касаться Лукашенко и членов его семьи.. а дальше уже по ранжиру. ( впрочем это касается и Путина.. но это уже совсем другая история, да и "весовая категория")
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11.09.2020 14:25 Ответить
_Да не, это как раз одна и та же история, с одним и тем же упырём-нелюдем, являющимся источником проблем и угрозой для человечества.
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11.09.2020 14:30 Ответить
Импортозхамещенным лихнехромосомным РАБссиянцам пора вставать с кален... доллар 100 ржублей, евро 200
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11.09.2020 14:29 Ответить
Данные Росстата за 2012 год...
РАБссия 4 место в Мире по экономике,годовой бюджет 1,2 триллиона долларов...
РАБссия 2019 года...годовой бюджет 212 миллардов долларов....,годовой бюджет штата Калифорния 267 млрд...
Санкции не работают...
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11.09.2020 14:34 Ответить
Крым Наш,Нам Крыш...
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11.09.2020 14:35 Ответить
Это нормальная и законная практика - не применять санкции к главам государств.
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11.09.2020 14:56 Ответить
он уже давно не глава
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11.09.2020 15:16 Ответить
А кто глава с 1994 года?
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11.09.2020 15:58 Ответить
Только учитывай тот факт, что нормальные страны не признали результатов выборов в Беларуси. Так что глава государства из него так себе. Да, пока что формально он остается лидером, но это ненадолго.
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11.09.2020 16:05 Ответить
 
 