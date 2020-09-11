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Новини Репресії в Білорусі
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Список санкцій без Лукашенка викликає лише посмішку, - Науседа

Список санкцій без Лукашенка викликає лише посмішку, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа закликає Євросоюз запровадити санкції щодо "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DELFI.

"Сьогодні у нас ситуація, коли й інші великі держави світу ще тільки думають про запровадження санкцій - США, Велика Британія. Тим часом Балтійські держави показали хороший приклад, ввівши не тільки національний список санкцій, а й включивши в цей список і самого пана Лукашенка. Список без пана Лукашенка, напевно, гідний лише посмішки, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що люди з цього списку не є самостійними виконавцями і від них небагато залежить у внутрішньому житті Білорусі", - сказав Науседа.

За його словами, на Лукашенка лягає відповідальність за те, що білоруська економіка стала повністю залежною від економіки Росії, і у нього більше немає можливості балансувати між Сходом і Заходом і витримувати інтеграційний тиск Москви.

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"Сьогодні у нього (Лукашенко. - Ред.) більше немає можливості балансувати між Сходом і Заходом, бо не залишилося ніяких шляхів для договору з Заходом, бо він сам не готовий з ним говорити. Тому він змушений розвернутися обличчям до єдиного партнера, тобто до Володимира Путіна", - сказав Науседа.

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Топ коментарі
+3
ВСЯ!!! мировая политика это цирк и спектакль для гоев
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11.09.2020 14:22
+3
Данные Росстата за 2012 год...
РАБссия 4 место в Мире по экономике,годовой бюджет 1,2 триллиона долларов...
РАБссия 2019 года...годовой бюджет 212 миллардов долларов....,годовой бюджет штата Калифорния 267 млрд...
Санкции не работают...
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11.09.2020 14:34
+2
Cписок санкций без Лукашенко вызывает лишь улыбку, - Науседа

А санкции против кацапов, не включая Путина, как-то не вызывают?
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11.09.2020 14:20
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Cписок санкций без Лукашенко вызывает лишь улыбку, - Науседа

А санкции против кацапов, не включая Путина, как-то не вызывают?
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11.09.2020 14:20 Відповісти
ВСЯ!!! мировая политика это цирк и спектакль для гоев
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11.09.2020 14:22 Відповісти
для адыгеев
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11.09.2020 14:36 Відповісти
Евро 91 ржубль, доллар 77.РАБссия всех переиграла...это ПРОРЫВ обещанный фюрером Мавзолея... нефть 39 за бочку....
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11.09.2020 14:24 Відповісти
Согласен. Санкции в первую очередь должны касаться Лукашенко и членов его семьи.. а дальше уже по ранжиру. ( впрочем это касается и Путина.. но это уже совсем другая история, да и "весовая категория")
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11.09.2020 14:25 Відповісти
_Да не, это как раз одна и та же история, с одним и тем же упырём-нелюдем, являющимся источником проблем и угрозой для человечества.
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11.09.2020 14:30 Відповісти
Импортозхамещенным лихнехромосомным РАБссиянцам пора вставать с кален... доллар 100 ржублей, евро 200
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11.09.2020 14:29 Відповісти
Данные Росстата за 2012 год...
РАБссия 4 место в Мире по экономике,годовой бюджет 1,2 триллиона долларов...
РАБссия 2019 года...годовой бюджет 212 миллардов долларов....,годовой бюджет штата Калифорния 267 млрд...
Санкции не работают...
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11.09.2020 14:34 Відповісти
Крым Наш,Нам Крыш...
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11.09.2020 14:35 Відповісти
Это нормальная и законная практика - не применять санкции к главам государств.
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11.09.2020 14:56 Відповісти
он уже давно не глава
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11.09.2020 15:16 Відповісти
А кто глава с 1994 года?
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11.09.2020 15:58 Відповісти
Только учитывай тот факт, что нормальные страны не признали результатов выборов в Беларуси. Так что глава государства из него так себе. Да, пока что формально он остается лидером, но это ненадолго.
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11.09.2020 16:05 Відповісти
 
 