Список санкцій без Лукашенка викликає лише посмішку, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа закликає Євросоюз запровадити санкції щодо "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DELFI.

"Сьогодні у нас ситуація, коли й інші великі держави світу ще тільки думають про запровадження санкцій - США, Велика Британія. Тим часом Балтійські держави показали хороший приклад, ввівши не тільки національний список санкцій, а й включивши в цей список і самого пана Лукашенка. Список без пана Лукашенка, напевно, гідний лише посмішки, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що люди з цього списку не є самостійними виконавцями і від них небагато залежить у внутрішньому житті Білорусі", - сказав Науседа.

За його словами, на Лукашенка лягає відповідальність за те, що білоруська економіка стала повністю залежною від економіки Росії, і у нього більше немає можливості балансувати між Сходом і Заходом і витримувати інтеграційний тиск Москви.

Також читайте: Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві 14 вересня, - Пєсков

"Сьогодні у нього (Лукашенко. - Ред.) більше немає можливості балансувати між Сходом і Заходом, бо не залишилося ніяких шляхів для договору з Заходом, бо він сам не готовий з ним говорити. Тому він змушений розвернутися обличчям до єдиного партнера, тобто до Володимира Путіна", - сказав Науседа.