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Новости Силовики
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Оперативникам Бюро надо разрешить ношение оружия, - и.о. главы ГБР Соколов

Оперативникам Бюро надо разрешить ношение оружия, - и.о. главы ГБР Соколов

Среди безотлагательных законодательных изменений, которые необходимы для более эффективной работы Государственного бюро расследований – предоставление сотрудникам Бюро права ношения оружия/

Об этом заявил и.о. директора ГБР Александр Соколов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о том, какие именно законодательные изменения в оперативном порядке необходимо принять Верховной Раде, чтобы обеспечить более эффективную работу ГБР, Соколов сказал: "Из того, что действительно "горит": перенести теруправление из Мелитополя в Запорожье. Также необходимо разрешить право ношения оружия оперативникам ГБР, так как они должны задерживать полицейских и военных, у которых это оружие есть".

Кроме того, по словам и.о директора ГБР, разрабатывалась законодательная инициатива о создании теруправлений в каждой области.

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"В таком случае на всю Украину получается не 1 600, а примерно 5 тысяч сотрудников. Но тогда и финансирование должно будет вырасти в 3-4 раза, а это в нынешней экономической ситуации практически нереально и может отразиться на уровне зарплаты, которая является серьезной мотивацией для сотрудников ГБР", - добавил он.

Автор: 

правоохранительные органы (2970) силовики (2799) ГБР (2988) Соколов Александр (33)


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Топ комментарии
+5
Перестреляют тогда друг друга, как в Княжичах...
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11.09.2020 15:25
+5
Ну да! Народ не готов к "ношению оружия", со слов власти, а вот им оружие подавай!
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11.09.2020 15:37
+3
Но тогда и финансирование должно будет вырасти в 3-4 раза, а это в нынешней экономической ситуации практически нереально и может отразиться на уровне зарплаты, которая является серьезной мотивацией для сотрудников ГБР

По этому выдадим им стволы и пусть подрабатывают на стороне
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11.09.2020 15:37
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Перестреляют тогда друг друга, как в Княжичах...
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11.09.2020 15:25 Ответить
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11.09.2020 15:32 Ответить
Його треба вперед ногами виносити.
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11.09.2020 15:55 Ответить
куда они собрались оружие носить?
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11.09.2020 15:25 Ответить
Аби вони нажершись почали в народ пуляти?
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11.09.2020 15:34 Ответить
Право на короткоствол і його носіння має бути або всім або нікому. Контитуція говорить про рівні права. Сьогодні дай цим, завтра тим і поїхала. Через рік зброя буде у всіх бандюків крім чесних громадян.
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11.09.2020 15:36 Ответить
Зброя всім або нікому, якраз і гарантує те що, навіть по п'яні кожен власник буде знати що, він не один тут такий і завжди знайдеться хтось готовий його зупинити.
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11.09.2020 15:37 Ответить
оружие и так уже в руках бандитов. Массовая стрельба под Киевом - тому огласка на всю страну.
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11.09.2020 16:35 Ответить
Ну да! Народ не готов к "ношению оружия", со слов власти, а вот им оружие подавай!
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11.09.2020 15:37 Ответить
Вони ж не народ, а "вельмишановні". Їм без зброї неможна, не той статус.
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11.09.2020 15:38 Ответить
Но тогда и финансирование должно будет вырасти в 3-4 раза, а это в нынешней экономической ситуации практически нереально и может отразиться на уровне зарплаты, которая является серьезной мотивацией для сотрудников ГБР

По этому выдадим им стволы и пусть подрабатывают на стороне
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11.09.2020 15:37 Ответить
Ну не уроды ***? Народ видите ли не готов к "ношению оружия", а эти суки готовы.
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11.09.2020 15:40 Ответить
Всем разрешить ВСЕМ!!! паспорт и справка от психо-нарко!!!!
ВСЕМ!!!!
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11.09.2020 15:43 Ответить
Та будь ласка, трохи менше мільйона вже давно мають і дозволи на спортивно-мисливське і справки.
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11.09.2020 16:15 Ответить
с охотничьим по городу не поездишь. И оно не скрытого ношения. Плюс - если ты в городе им выстрелишь даже в условиях самообороны когда других возможностей защитить себя или убежать нет - то тебе светит тюрьма. В Израиле граждание имют право на самозащиту, даже с помощью оружия, в США имеют право, но в Украине - "не готовы".
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11.09.2020 16:34 Ответить
Нехай почнуть з шокерів і газових кульок, щоб одне одного не постріляли,а бюджет навпаки треба урізати, поки не навчаться працювати.
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11.09.2020 15:43 Ответить
Всі, хто в армії чи у правоохоронних органах мають бути зобов'язані носити табельну зброю і мати відповідні права щодо її застосування по закону. Особливо під час війни. Чомусь в Ізраїлі навіть питання не виникає чому дівчата-військовослужбовці відпочивають на цивільному пляжі у купальниках з табельними М-16 поруч з собою.
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11.09.2020 15:47 Ответить
Какое отношение ГБР имеет к обороне страны? Это цепные псы Венедиктовой - Зеленского. Которые обходятся Украине в миллионы, а выполняют незаконные приказы. И то обсераются
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11.09.2020 15:55 Ответить
В Ізраїлі дівчата на пляжі з М-16 тому що, їм усім дозволено, а не окремим категоріям. Точніше, окремим категоріям там заборонено мати, а можна всім.
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11.09.2020 16:17 Ответить
Потому что они израилитяне-граждане, а у нас... население.
Зе холит и леет израиль а украинцев - сомневаюсь. Чего стоит только закон о пожизненым выплатам тем кто уехал на пмж в Израиль.
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11.09.2020 16:32 Ответить
Этих мразей из ГБР минимум разогнать надо. То что они устроили в музее Гончара называется беспредел. Хотят оружие? В окопы на Донбассе. Хотя там же не старичок директор музея , а террористы и стреляют
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11.09.2020 15:52 Ответить
А кого ГРеБанные зебилы преследовали когда ПВО Украины вывели из строя?
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11.09.2020 16:13 Ответить
Все хотят носить оружие,мы все паршивинские.
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11.09.2020 15:59 Ответить
...не вопрос, пусть вооружаются
Оперативникам Бюро треба дозволити носіння зброї, - в.о. глави ДБР Соколов - Цензор.НЕТ 9281
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11.09.2020 16:00 Ответить
Более того - всем гражданам надо разрешить оружие, т к по заявлени ГБР преступники среди тех у кого то оружие уже есть И кто имеет право его использовать.
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11.09.2020 16:30 Ответить
гбровец из Донецкой области Помилуйко самая продажнвя тварь. это чмо с алкогольной зависимостью занималась поборами в г. Глухов Сумская область.
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11.09.2020 17:35 Ответить
Ну звичайно- без зброї у музей не вдертись і картин не винести!
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11.09.2020 18:28 Ответить
ДБР необходимо распускать, руководителям вручать подозрения. Рано или поздно.
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11.09.2020 19:10 Ответить
ГБР нужно просто разогнать как политически мотивированную организация
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11.09.2020 19:32 Ответить
Та що їм ті пістолети та автомати, їм бажано танки. Вони ж бідні тут в Києві в тилу свого підрозділу по боротьбі з бандьорами.
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11.09.2020 20:10 Ответить
Нахрена им оружие, если нет мозгов? Сначала мозги просите
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11.09.2020 20:58 Ответить
 
 