Оперативникам Бюро надо разрешить ношение оружия, - и.о. главы ГБР Соколов

Среди безотлагательных законодательных изменений, которые необходимы для более эффективной работы Государственного бюро расследований – предоставление сотрудникам Бюро права ношения оружия/

Об этом заявил и.о. директора ГБР Александр Соколов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о том, какие именно законодательные изменения в оперативном порядке необходимо принять Верховной Раде, чтобы обеспечить более эффективную работу ГБР, Соколов сказал: "Из того, что действительно "горит": перенести теруправление из Мелитополя в Запорожье. Также необходимо разрешить право ношения оружия оперативникам ГБР, так как они должны задерживать полицейских и военных, у которых это оружие есть".

Кроме того, по словам и.о директора ГБР, разрабатывалась законодательная инициатива о создании теруправлений в каждой области.

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"В таком случае на всю Украину получается не 1 600, а примерно 5 тысяч сотрудников. Но тогда и финансирование должно будет вырасти в 3-4 раза, а это в нынешней экономической ситуации практически нереально и может отразиться на уровне зарплаты, которая является серьезной мотивацией для сотрудников ГБР", - добавил он.