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Новини Силовики
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Правоохоронні органи (2696) силовики (2512) ДБР (3293) Соколов Олександр (32)

Оперативникам Бюро треба дозволити носіння зброї, - в.о. глави ДБР Соколов

Оперативникам Бюро треба дозволити носіння зброї, - в.о. глави ДБР Соколов

Серед невідкладних законодавчих змін, які необхідні для більш ефективної роботи Державного бюро розслідувань - надання співробітникам Бюро права носіння зброї.

Про це заявив в.о. директора ДБР Олександр Соколов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання про те, які саме законодавчі зміни в оперативному порядку необхідно прийняти Верховній Раді, щоб забезпечити більш ефективну роботу ДБР, Соколов сказав: "З того, що дійсно "горить": перенести теруправління з Мелітополя до Запоріжжя. Також необхідно дозволити право носіння зброї оперативникам ДБР, бо вони повинні затримувати поліцейських і військових, у яких ця зброя є".

Крім того, за словами в.о директора ДБР, розроблялася законодавча ініціатива про створення теруправлінь у кожній області.

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"У такому випадку на всю Україну виходить не 1 600, а приблизно 5 тисяч співробітників. Але тоді і фінансування повинно буде вирости в 3-4 рази, а це в нинішній економічній ситуації практично нереально і може відбитися на рівні зарплати, яка є серйозною мотивацією для співробітників ДБР", - додав він.

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Топ коментарі
+5
Перестреляют тогда друг друга, как в Княжичах...
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11.09.2020 15:25
+5
Ну да! Народ не готов к "ношению оружия", со слов власти, а вот им оружие подавай!
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11.09.2020 15:37
+3
Но тогда и финансирование должно будет вырасти в 3-4 раза, а это в нынешней экономической ситуации практически нереально и может отразиться на уровне зарплаты, которая является серьезной мотивацией для сотрудников ГБР

По этому выдадим им стволы и пусть подрабатывают на стороне
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11.09.2020 15:37
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Перестреляют тогда друг друга, как в Княжичах...
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11.09.2020 15:25 Відповісти
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11.09.2020 15:32 Відповісти
Його треба вперед ногами виносити.
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11.09.2020 15:55 Відповісти
куда они собрались оружие носить?
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11.09.2020 15:25 Відповісти
Аби вони нажершись почали в народ пуляти?
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11.09.2020 15:34 Відповісти
Право на короткоствол і його носіння має бути або всім або нікому. Контитуція говорить про рівні права. Сьогодні дай цим, завтра тим і поїхала. Через рік зброя буде у всіх бандюків крім чесних громадян.
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11.09.2020 15:36 Відповісти
Зброя всім або нікому, якраз і гарантує те що, навіть по п'яні кожен власник буде знати що, він не один тут такий і завжди знайдеться хтось готовий його зупинити.
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11.09.2020 15:37 Відповісти
оружие и так уже в руках бандитов. Массовая стрельба под Киевом - тому огласка на всю страну.
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11.09.2020 16:35 Відповісти
Ну да! Народ не готов к "ношению оружия", со слов власти, а вот им оружие подавай!
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11.09.2020 15:37 Відповісти
Вони ж не народ, а "вельмишановні". Їм без зброї неможна, не той статус.
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11.09.2020 15:38 Відповісти
Но тогда и финансирование должно будет вырасти в 3-4 раза, а это в нынешней экономической ситуации практически нереально и может отразиться на уровне зарплаты, которая является серьезной мотивацией для сотрудников ГБР

По этому выдадим им стволы и пусть подрабатывают на стороне
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11.09.2020 15:37 Відповісти
Ну не уроды ***? Народ видите ли не готов к "ношению оружия", а эти суки готовы.
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11.09.2020 15:40 Відповісти
Всем разрешить ВСЕМ!!! паспорт и справка от психо-нарко!!!!
ВСЕМ!!!!
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11.09.2020 15:43 Відповісти
Та будь ласка, трохи менше мільйона вже давно мають і дозволи на спортивно-мисливське і справки.
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11.09.2020 16:15 Відповісти
с охотничьим по городу не поездишь. И оно не скрытого ношения. Плюс - если ты в городе им выстрелишь даже в условиях самообороны когда других возможностей защитить себя или убежать нет - то тебе светит тюрьма. В Израиле граждание имют право на самозащиту, даже с помощью оружия, в США имеют право, но в Украине - "не готовы".
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11.09.2020 16:34 Відповісти
Нехай почнуть з шокерів і газових кульок, щоб одне одного не постріляли,а бюджет навпаки треба урізати, поки не навчаться працювати.
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11.09.2020 15:43 Відповісти
Всі, хто в армії чи у правоохоронних органах мають бути зобов'язані носити табельну зброю і мати відповідні права щодо її застосування по закону. Особливо під час війни. Чомусь в Ізраїлі навіть питання не виникає чому дівчата-військовослужбовці відпочивають на цивільному пляжі у купальниках з табельними М-16 поруч з собою.
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11.09.2020 15:47 Відповісти
Какое отношение ГБР имеет к обороне страны? Это цепные псы Венедиктовой - Зеленского. Которые обходятся Украине в миллионы, а выполняют незаконные приказы. И то обсераются
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11.09.2020 15:55 Відповісти
В Ізраїлі дівчата на пляжі з М-16 тому що, їм усім дозволено, а не окремим категоріям. Точніше, окремим категоріям там заборонено мати, а можна всім.
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11.09.2020 16:17 Відповісти
Потому что они израилитяне-граждане, а у нас... население.
Зе холит и леет израиль а украинцев - сомневаюсь. Чего стоит только закон о пожизненым выплатам тем кто уехал на пмж в Израиль.
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11.09.2020 16:32 Відповісти
Этих мразей из ГБР минимум разогнать надо. То что они устроили в музее Гончара называется беспредел. Хотят оружие? В окопы на Донбассе. Хотя там же не старичок директор музея , а террористы и стреляют
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11.09.2020 15:52 Відповісти
А кого ГРеБанные зебилы преследовали когда ПВО Украины вывели из строя?
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11.09.2020 16:13 Відповісти
Все хотят носить оружие,мы все паршивинские.
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11.09.2020 15:59 Відповісти
...не вопрос, пусть вооружаются
Оперативникам Бюро треба дозволити носіння зброї, - в.о. глави ДБР Соколов - Цензор.НЕТ 9281
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11.09.2020 16:00 Відповісти
Более того - всем гражданам надо разрешить оружие, т к по заявлени ГБР преступники среди тех у кого то оружие уже есть И кто имеет право его использовать.
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11.09.2020 16:30 Відповісти
гбровец из Донецкой области Помилуйко самая продажнвя тварь. это чмо с алкогольной зависимостью занималась поборами в г. Глухов Сумская область.
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11.09.2020 17:35 Відповісти
Ну звичайно- без зброї у музей не вдертись і картин не винести!
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11.09.2020 18:28 Відповісти
ДБР необходимо распускать, руководителям вручать подозрения. Рано или поздно.
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11.09.2020 19:10 Відповісти
ГБР нужно просто разогнать как политически мотивированную организация
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11.09.2020 19:32 Відповісти
Та що їм ті пістолети та автомати, їм бажано танки. Вони ж бідні тут в Києві в тилу свого підрозділу по боротьбі з бандьорами.
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11.09.2020 20:10 Відповісти
Нахрена им оружие, если нет мозгов? Сначала мозги просите
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11.09.2020 20:58 Відповісти
 
 