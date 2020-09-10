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ДБР викликає ексглаву ОП Богдана на допит

ДБР викликає ексглаву ОП Богдана на допит

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало ексглаву Офісу президента Андрія Богдана на допит як свідка і вже направило повістку за адресою його реєстрації.

Про це повідомляється на сторінці відомства в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У ДБР зазначили, що 9 вересня 2020 року в інтерв'ю одному з видань ексголова Офісу Президента Андрій Богдан оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами питань щодо статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими та ряду інших домовленостей, що непередбачені законами та нормативно-правовими актами або іншими директивами Верховного головнокомандувача ЗСУ.

"З огляду на суспільну значущість порушених питань, слідчі Державного бюро розслідувань запрошують Андрія Богдана для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів як свідка", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі іноземні спецслужби вірять, що у Єрмака є угода з росіянами з 12-13 пунктів, - Богдан

ДБР викликає ексглаву ОП Богдана на допит 01

Автор: 

допит (696) ДБР (3488) Богдан Андрій (425)


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Топ коментарі
+37
а Дерьмака не?!
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10.09.2020 14:55
+27
лишнего сболтнул, а зеля памперс испачкал )))
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10.09.2020 14:58
+21
В последнее время Зеленский стал активно употреблять наркотики, в частности нюхать кокаин. Нюхают вместе с Тищенко, Ермаком и Кошевым. Голимые наркоманы. Именно по-этому Зеленский ничего не будет делать с Ермаком, даже имея на руках "железные доказательства" государственной измены Ермаком.
Ермак, посмотрев интервью Богдана, реально обосрался и запаниковал, он понял, шо акт государственной измены вполне может быть доказан.

Вся эта зеленая секта - это про-кацапские мрази и подонки, которые должны сидеть в тюрьме за предательство, госизмену, шпионаж и сотрудничество с врагом - парашей/кацапстаном.
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10.09.2020 15:05
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а Дерьмака не?!
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10.09.2020 14:55 Відповісти
он пока еще не бывший ))))
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10.09.2020 14:57 Відповісти
ЗАПАДЛО БОГДАН НЕ БУБОЧКА вы огласите плиз НОМЕР ДЕЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ЕРДР Украины????? АГА ! а дудки нема такого дела и не будет иначе Бубочка Венедиктову сразу- с пляжа пошла.....
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10.09.2020 15:07 Відповісти
А вы думаете Венидиктова царь и бог?!
В нашей стране главное не должность, а количество связей и договорняков. Богдан в этом деле собаку съел! Его по чего по вашему назначили главой ОП?! Потому что он знал, с кем договариваться и за какие ниточки дергать!
Зля Лох в политике и слишком приблизил к себе Богдана, после чего имел неосторожность с ним посраться! Теперь будут последствия
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10.09.2020 15:20 Відповісти
У зе сцкла рве пердак, дбл є дбл
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10.09.2020 15:32 Відповісти
я повторюсь не оправдывая НИКОГО из ЗЕ банды...... что Богдана вызывают как свидетеля просто семок поплевать ....а вопрос --кем когда за каким номером ГБР или кто то еще зарегистрировал по факту слов Богдана уголовное дело...думаю пока а его (дела уголовного даже фактового) нема да и вряд ли будет....
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10.09.2020 15:47 Відповісти
"на деревню, дедушке", то есть - в Румынию пишите письма.
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10.09.2020 14:55 Відповісти
Пусть бы вызвали позорника - преЗе на пару с этим его толстомордым помощничком и получили инфу из первоисточника.
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10.09.2020 14:55 Відповісти
Шото этого Богдана стало много.
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10.09.2020 14:55 Відповісти
лишнего сболтнул, а зеля памперс испачкал )))
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10.09.2020 14:58 Відповісти
Пусть кушают друг друга 😂
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10.09.2020 14:58 Відповісти
Вже поменшало, подався "в бєга".
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10.09.2020 19:10 Відповісти
беги, бодя, беги
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10.09.2020 14:55 Відповісти
Он Андрюха! )))
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10.09.2020 15:46 Відповісти
по фамилии бодя
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10.09.2020 15:48 Відповісти
Ну все правильно, за базар нужно отвечать а не наговорить кучу всего по обидке что его от корта отодвинули и сваливать из страны.
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10.09.2020 14:58 Відповісти
Бодя сказал хоть какую-то неправду?

О госизмену Зеленского и Ермака знает даже последняя бабка на скамеечке
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10.09.2020 15:00 Відповісти
Знают бабки на базаре, а публичные обвинения без доказательств называется клеветой.
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10.09.2020 15:03 Відповісти
Публичные девки и мужики у ЗЕБЕНИ в Раде.
Я больше доверяю бабкам и ещё раз бабкам 😂
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10.09.2020 17:01 Відповісти
Богдан очень тщательно подбирал слова. Он сказал "я слышал такие слухи" что есть списки договоренностей.
Это не наказуемо.
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10.09.2020 16:03 Відповісти
От цікаво, клоун сам піде у відставку, чи його таки підуть його ж "соратники"? А чи взагалі йому не вдасться зіскочити?
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10.09.2020 14:59 Відповісти
буба страшен в гневе
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10.09.2020 15:01 Відповісти
Отмывать приходиться дольше
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10.09.2020 15:07 Відповісти
Знаем мы эти приколы.
Когда, из "свидетеля" моментально переодевают в ПОДОЗРЕВАЕМОГО по статьям КЛЕВЕТА и... РАЗГЛАШЕНИЕ гос-тайны.
И, что любопытно, их совершенно не смущает такое "единение противоположностей".
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10.09.2020 15:01 Відповісти
Узкоглазая любовница зелелоха
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10.09.2020 15:04 Відповісти
Или любовник.
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10.09.2020 15:49 Відповісти
В последнее время Зеленский стал активно употреблять наркотики, в частности нюхать кокаин. Нюхают вместе с Тищенко, Ермаком и Кошевым. Голимые наркоманы. Именно по-этому Зеленский ничего не будет делать с Ермаком, даже имея на руках "железные доказательства" государственной измены Ермаком.
Ермак, посмотрев интервью Богдана, реально обосрался и запаниковал, он понял, шо акт государственной измены вполне может быть доказан.

Вся эта зеленая секта - это про-кацапские мрази и подонки, которые должны сидеть в тюрьме за предательство, госизмену, шпионаж и сотрудничество с врагом - парашей/кацапстаном.
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10.09.2020 15:05 Відповісти
Дождались, когда слиняет в Европу?
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10.09.2020 15:11 Відповісти
"на допрос в качестве свидетеля", а по какому делу- гос.измена?клевета? Пусть бы в ГБР уши почистили. Богдан сказал:"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы... Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам - корабли, вы нам - воду в Крым, мы вам - пленных, вы нам - прямое авиасообщение. Мы вам - $3 млрд по решению суда, а вы нам - что-то" т.е. он озвучил слухи
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10.09.2020 15:13 Відповісти
да, он очень тщательно подбирал слова.
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10.09.2020 16:04 Відповісти
ГБР - это конечно тупицы ещё те, на службе у других дэбилов. Всё, что они могут - это журналистов каких-то кошмарить, да всякий люд за посты в сети, просто гестапо, блин. Это называется "Бюро Расследований", тьфу ты.
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10.09.2020 15:15 Відповісти
их нужно распускать, это фейл правоохранительный орган
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10.09.2020 16:10 Відповісти
Надеюсь им мозги "прокомпостирует", это будет не обыск в музее, может похлопать по ушам и не так как в зоопарке.
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10.09.2020 17:51 Відповісти
Це ж не завадило народу повірити у 81-разове збагачення Порошенка і з"їденого заживо брата.)))
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10.09.2020 15:41 Відповісти
што, богдан и про парашенку рассказал?? а, откуда он.... аа, он же у парашенки работал, то он про это в курсе, да??
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10.09.2020 15:53 Відповісти
Я про "одна баба казала", а ви про що?
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10.09.2020 16:02 Відповісти
он и про Порошенко говорил. Говорил что терпеть его не может и даже ненавидит. Говорил что Порох капец умный и опытный. И что хотел бы его посадить за что-нибудь, но только со 100%-ми доказательствами шел в суд, а не как сейчас ГПУ и ГБР - чертишо.
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10.09.2020 16:06 Відповісти
значит не хотел
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10.09.2020 16:18 Відповісти
А сколько Богдан еще не слил .)))) Будут еще вишенки на торте.))))
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10.09.2020 15:24 Відповісти
таак, это уже совсем непристойности начинаются, это он смешкам такого наговорил?? петьки, теперь ваша очередь, где деркач??
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10.09.2020 15:27 Відповісти
Передайте "бубочке", что лучше бы не ездить ему на следующей неделе к Фирташу в Австрию, а то вон в Бейруте по второму кругу пошло:
"https://www.theage.com.au/world/middle-east/huge-fire-breaks-out-at-beirut-port-a-month-after-explosion-20200910-p55ujf.html Huge fire breaks out at Beirut port a month after explosion
The Lebanese Army said the fire was at a warehouse in the duty free zone at the port where oil and tyres are kept."

На этот раз горят шины.
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10.09.2020 15:41 Відповісти
Всі, хто не лояльний до пр.Зеленськаго, той ворог і мікроб на здоровому тілі з кубіками.))
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10.09.2020 15:43 Відповісти
Богдан - крутой правовик. Это не им не Федина с Зверобий. Просят ? Огребут.
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10.09.2020 15:45 Відповісти
Як швиденько. І заява не потрібна, як по єрмаківській зраді сотий раз, а зразу на допит.
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10.09.2020 15:51 Відповісти
Вот же с*ка задорные 3,14доры в ДБР. То они Гео Лероса, то они Богдана. То Марусю Звиробий, то Федину, то Порошенко. Они ничего не напутали? может они воображают себя царской охранкой, которая ловит тех, кто кроет матом царя Зеленского? только вот зеленский не царь, а ДБР нужно заниматься российскими шпионами, которыми кишмя кишит офис президента.
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10.09.2020 16:07 Відповісти
Це та система, яку в ОПі створив Богдан, а тепер та його система бумерангом б'є по самому Богдану. До речі, Богдан був ще головою ОПи коли відкривались кримінальні справи на Федину і Марусю Звіробій, на Антоненка (Riffmaster), Клименко і Дугарь.
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11.09.2020 00:04 Відповісти
а ******* назначивую его на ОП, будут вызивать?????????????
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10.09.2020 16:18 Відповісти
Прізвище президента - Єрмак. Очевидно, що він дав вказівку
Всі дивитися інтерв"ю Богдана Гордону!
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10.09.2020 16:35 Відповісти
А що ж вони, суки, досі Жванію не запросили як "свідка"?
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10.09.2020 16:39 Відповісти
Якось по-блазеньськи... Тупо й примітивно. Просто соромно за країну.
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10.09.2020 17:06 Відповісти
А ваЗЕліна з дерьМаком вонище не визивають??
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10.09.2020 17:49 Відповісти
Это пока каста неприкасаемых, пока.
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10.09.2020 17:53 Відповісти
правильно. неча языком ляпать.
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10.09.2020 22:39 Відповісти
а чего Деркача не допросили где он записи из кабинета президента достал? Чего Ермака по Вагнеровцам, после статьи Бутусова, не вызвали?
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10.09.2020 22:48 Відповісти
 
 