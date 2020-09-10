ДБР викликає ексглаву ОП Богдана на допит

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало ексглаву Офісу президента Андрія Богдана на допит як свідка і вже направило повістку за адресою його реєстрації.

Про це повідомляється на сторінці відомства в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У ДБР зазначили, що 9 вересня 2020 року в інтерв'ю одному з видань ексголова Офісу Президента Андрій Богдан оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами питань щодо статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими та ряду інших домовленостей, що непередбачені законами та нормативно-правовими актами або іншими директивами Верховного головнокомандувача ЗСУ.

"З огляду на суспільну значущість порушених питань, слідчі Державного бюро розслідувань запрошують Андрія Богдана для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів як свідка", - йдеться в повідомленні.

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