ДБР викликає ексглаву ОП Богдана на допит
Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало ексглаву Офісу президента Андрія Богдана на допит як свідка і вже направило повістку за адресою його реєстрації.
Про це повідомляється на сторінці відомства в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
У ДБР зазначили, що 9 вересня 2020 року в інтерв'ю одному з видань ексголова Офісу Президента Андрій Богдан оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами питань щодо статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими та ряду інших домовленостей, що непередбачені законами та нормативно-правовими актами або іншими директивами Верховного головнокомандувача ЗСУ.
"З огляду на суспільну значущість порушених питань, слідчі Державного бюро розслідувань запрошують Андрія Богдана для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів як свідка", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В нашей стране главное не должность, а количество связей и договорняков. Богдан в этом деле собаку съел! Его по чего по вашему назначили главой ОП?! Потому что он знал, с кем договариваться и за какие ниточки дергать!
Зля Лох в политике и слишком приблизил к себе Богдана, после чего имел неосторожность с ним посраться! Теперь будут последствия
О госизмену Зеленского и Ермака знает даже последняя бабка на скамеечке
Я больше доверяю бабкам и ещё раз бабкам 😂
Это не наказуемо.
Когда, из "свидетеля" моментально переодевают в ПОДОЗРЕВАЕМОГО по статьям КЛЕВЕТА и... РАЗГЛАШЕНИЕ гос-тайны.
И, что любопытно, их совершенно не смущает такое "единение противоположностей".
Ермак, посмотрев интервью Богдана, реально обосрался и запаниковал, он понял, шо акт государственной измены вполне может быть доказан.
Вся эта зеленая секта - это про-кацапские мрази и подонки, которые должны сидеть в тюрьме за предательство, госизмену, шпионаж и сотрудничество с врагом - парашей/кацапстаном.
"https://www.theage.com.au/world/middle-east/huge-fire-breaks-out-at-beirut-port-a-month-after-explosion-20200910-p55ujf.html Huge fire breaks out at Beirut port a month after explosion
The Lebanese Army said the fire was at a warehouse in the duty free zone at the port where oil and tyres are kept."
На этот раз горят шины.
Всі дивитися інтерв"ю Богдана Гордону!