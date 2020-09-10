ГБР вызывает экс-главу ОП Богдана на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало экс-главу Офиса президента Андрея Богдана на допрос в качестве свидетеля и уже направило повестку по адресу его регистрации.
Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
В ГБР отметили, что 9 сентября Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения с РФ, обмена пленными и ряда других договоренностей, не предвиденных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
"Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.
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В нашей стране главное не должность, а количество связей и договорняков. Богдан в этом деле собаку съел! Его по чего по вашему назначили главой ОП?! Потому что он знал, с кем договариваться и за какие ниточки дергать!
Зля Лох в политике и слишком приблизил к себе Богдана, после чего имел неосторожность с ним посраться! Теперь будут последствия
О госизмену Зеленского и Ермака знает даже последняя бабка на скамеечке
Я больше доверяю бабкам и ещё раз бабкам 😂
Это не наказуемо.
Когда, из "свидетеля" моментально переодевают в ПОДОЗРЕВАЕМОГО по статьям КЛЕВЕТА и... РАЗГЛАШЕНИЕ гос-тайны.
И, что любопытно, их совершенно не смущает такое "единение противоположностей".
Ермак, посмотрев интервью Богдана, реально обосрался и запаниковал, он понял, шо акт государственной измены вполне может быть доказан.
Вся эта зеленая секта - это про-кацапские мрази и подонки, которые должны сидеть в тюрьме за предательство, госизмену, шпионаж и сотрудничество с врагом - парашей/кацапстаном.
"https://www.theage.com.au/world/middle-east/huge-fire-breaks-out-at-beirut-port-a-month-after-explosion-20200910-p55ujf.html Huge fire breaks out at Beirut port a month after explosion
The Lebanese Army said the fire was at a warehouse in the duty free zone at the port where oil and tyres are kept."
На этот раз горят шины.
Всі дивитися інтерв"ю Богдана Гордону!