ГБР вызывает экс-главу ОП Богдана на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало экс-главу Офиса президента Андрея Богдана на допрос в качестве свидетеля и уже направило повестку по адресу его регистрации.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В ГБР отметили, что 9 сентября Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения с РФ, обмена пленными и ряда других договоренностей, не предвиденных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вынужден перейти границу", - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону "в связи с физической угрозой"

"Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.