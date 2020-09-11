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Евросоюз поддержит Украину в стремлении к "озеленению" экономики, - посол ЕС Маасикас

Евросоюз поддержит Украину в стремлении к

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС предложит Украине поддержку в реализации программ, направленных на борьбу с изменениями климата.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Маасикас на слушаниях Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС по Euroрean Green Deal в пятницу.

"Сейчас мы готовим для Украины десятимиллионную программу для наиболее важных отраслей, предполагающую, в частности, новую политику относительно изменений климата, "озеленения" транспорта. Если эта программа будет успешной, она может стать основой для дальнейшей более широкой программы с более комплексным подходом, так сказать, "озеленения" экономики Украины", - отметил Маасикас.

По его словам, Европейское "зеленое" соглашение – это новая стратегия Европы и приоритет, объединяющий политики для преодоления ужасных изменений климата и уменьшения загрязнения окружающей среды.

"Поэтому экология, экономическая и социальная устойчивость идут рука об руку", – отметил он.

По мнению Маасикаса, Украина продемонстрировала большой интерес к сотрудничеству в рамках "зеленого" соглашения и готовность предложить структурированный и постоянный диалог в этой тематике. При этом он указал, в частности, на успешность повышения энергоэффективности жилых домов, выразив понимание, что дальнейшая реформа требует финансирования.

"Мы ищем возможности усиления сотрудничества с Украиной путем диалога в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Надеемся, что элементы "зеленого" соглашения можно будет внести в дальнейшие совместные документы", – отметил посол ЕС в Украине.

Он также подчеркнул необходимость избегать внедрения агрессивных технологий, базирующихся на ископаемых видах топлива и на "устойчивом экономическом национализме".

"Мы все понимаем, что такая логика является тупиковой и приведет к уменьшению ВВП, экономических мощностей, и на этом все", – подчеркнул Маасикас.

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Автор: 

Евросоюз (17121) Матти Маасикас (98)


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Топ комментарии
+4
Господин посол, слово "озеленение" и производные от "зелени", в нашей стране неоднозначно звучат, давайте вместе будем аккуратнее?
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11.09.2020 15:50
+4


Евросоюз поддержит Украину в стремлении к "озеленению" экономики, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 3703
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11.09.2020 15:51
+2
В нас скоро не лишиться економіки.
Нашо вона взагалі... лише середовище забруднює.
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11.09.2020 16:06
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Сначала испортили "красный", потом "голубой", а теперь еще и "зеленый" превратился в нецензурное слово.
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11.09.2020 16:08 Ответить
ничего, бабы вместо зеленого тебе 12 новых придумают
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11.09.2020 16:13 Ответить
Господин посол, слово "озеленение" и производные от "зелени", в нашей стране неоднозначно звучат, давайте вместе будем аккуратнее?
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11.09.2020 15:50 Ответить


Евросоюз поддержит Украину в стремлении к "озеленению" экономики, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 3703
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11.09.2020 15:51 Ответить
нічого, скоро вибори в місцеві ради, і 73 % придурків "зроблять себе разом" ще раз .
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11.09.2020 16:50 Ответить
За чей счёт, господа хорошие?
Я ни секунды не сомневаюсь, что ЕС аплодировало бы закрытию всех атомных станций и заводов, где из труб идёт дым!
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11.09.2020 15:52 Ответить
За останні півтора роки наша економіка так озеленилаяся...
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11.09.2020 15:55 Ответить
Идиот,здесь нет экономики,здесь казнокрадство и стагнация.
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11.09.2020 16:00 Ответить
Поправочка! Зеленое казнокрадство и зеленая стагнация.
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11.09.2020 16:11 Ответить
<<Он также подчеркнул необходимость избегать внедрения агрессивных технологий, базирующихся на ископаемых видах топлива и на "устойчивом экономическом национализме">> - СП-2, СП-2, СП-2...
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11.09.2020 16:06 Ответить
В нас скоро не лишиться економіки.
Нашо вона взагалі... лише середовище забруднює.
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11.09.2020 16:06 Ответить
Конечно поддержит, так как это значит дальнейшее сокращение украинской промышленности. А это одно из условий евроассоциации, за которую майдан стоял. Стало быть все кто против сокращения укр промышленности и против налогов на выбросы - вата и предатели европейского пути Украины.
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11.09.2020 16:32 Ответить
і де ж таке написано, що євроасоціація передбачає закриття підприємств України? То ти може не на тому Майдані стояв??
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11.09.2020 16:55 Ответить
а вона ще не достатньо озеленена??? ))) Ну ви, блін, дайотє...
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11.09.2020 16:48 Ответить
Зеленое стадо украдет и эти деньги...
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11.09.2020 18:29 Ответить
Євросоюз підтримає Україну в прагненні до "озеленення" економіки, - посол ЄС Маасікас - Цензор.НЕТ 9946
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13.11.2020 10:43 Ответить
 
 