Евросоюз поддержит Украину в стремлении к "озеленению" экономики, - посол ЕС Маасикас

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС предложит Украине поддержку в реализации программ, направленных на борьбу с изменениями климата.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Маасикас на слушаниях Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС по Euroрean Green Deal в пятницу.

"Сейчас мы готовим для Украины десятимиллионную программу для наиболее важных отраслей, предполагающую, в частности, новую политику относительно изменений климата, "озеленения" транспорта. Если эта программа будет успешной, она может стать основой для дальнейшей более широкой программы с более комплексным подходом, так сказать, "озеленения" экономики Украины", - отметил Маасикас.

По его словам, Европейское "зеленое" соглашение – это новая стратегия Европы и приоритет, объединяющий политики для преодоления ужасных изменений климата и уменьшения загрязнения окружающей среды.

"Поэтому экология, экономическая и социальная устойчивость идут рука об руку", – отметил он.

По мнению Маасикаса, Украина продемонстрировала большой интерес к сотрудничеству в рамках "зеленого" соглашения и готовность предложить структурированный и постоянный диалог в этой тематике. При этом он указал, в частности, на успешность повышения энергоэффективности жилых домов, выразив понимание, что дальнейшая реформа требует финансирования.

"Мы ищем возможности усиления сотрудничества с Украиной путем диалога в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Надеемся, что элементы "зеленого" соглашения можно будет внести в дальнейшие совместные документы", – отметил посол ЕС в Украине.

Он также подчеркнул необходимость избегать внедрения агрессивных технологий, базирующихся на ископаемых видах топлива и на "устойчивом экономическом национализме".

"Мы все понимаем, что такая логика является тупиковой и приведет к уменьшению ВВП, экономических мощностей, и на этом все", – подчеркнул Маасикас.

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