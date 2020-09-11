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Євросоюз (12768) Матті Маасікас (134)

Євросоюз підтримає Україну в прагненні до "озеленення" економіки, - посол ЄС Маасікас

Євросоюз підтримає Україну в прагненні до

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що ЄС запропонує Україні підтримку в реалізації програм, спрямованих на боротьбу зі змінами клімату.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Маасікас на слуханнях Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України в ЄС із Euroрean Green Deal в п'ятницю.

"Зараз ми готуємо для України десятимільйонну програму для найбільш важливих галузей, яка передбачає, зокрема, нову політику щодо змін клімату, "озеленення" транспорту. Якщо ця програма буде успішною, вона може стати основою для подальшої більш широкої програми з більш комплексним підходом, так сказати, "озеленення" економіки України", - зазначив Маасікас.

За його словами, Європейська "зелена" угода - це нова стратегія Європи і пріоритет, який об'єднує політики для подолання жахливих змін клімату та зменшення забруднення навколишнього середовища.

"Тому екологія, економічна і соціальна стійкість ідуть рука об руку", - зазначив він.

На думку Маасікаса, Україна продемонструвала великий інтерес до співпраці в рамках "зеленої" угоди і готовність запропонувати структурований і постійний діалог у цій тематиці. При цьому він вказав, зокрема, на успішність підвищення енергоефективності житлових будинків, висловивши розуміння, що подальша реформа вимагає фінансування.

"Ми шукаємо можливості посилення співпраці з Україною шляхом діалогу в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Сподіваємося, що елементи "зеленої" угоди можна буде внести в подальші спільні документи", - зазначив посол ЄС в Україні.

Він також наголосив на необхідності уникати впровадження агресивних технологій, які базуються на видах палива, що видобуваються, і на "сталому економічному націоналізмі".

"Ми всі розуміємо, що така логіка є тупиковою і призведе до зменшення ВВП, економічних потужностей, і на цьому все", - наголосив Маасікас.

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Топ коментарі
+4
Господин посол, слово "озеленение" и производные от "зелени", в нашей стране неоднозначно звучат, давайте вместе будем аккуратнее?
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11.09.2020 15:50
+4


Евросоюз поддержит Украину в стремлении к "озеленению" экономики, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 3703
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11.09.2020 15:51
+2
В нас скоро не лишиться економіки.
Нашо вона взагалі... лише середовище забруднює.
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11.09.2020 16:06
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Сначала испортили "красный", потом "голубой", а теперь еще и "зеленый" превратился в нецензурное слово.
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11.09.2020 16:08 Відповісти
ничего, бабы вместо зеленого тебе 12 новых придумают
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11.09.2020 16:13 Відповісти
Господин посол, слово "озеленение" и производные от "зелени", в нашей стране неоднозначно звучат, давайте вместе будем аккуратнее?
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11.09.2020 15:50 Відповісти


Евросоюз поддержит Украину в стремлении к "озеленению" экономики, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 3703
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11.09.2020 15:51 Відповісти
нічого, скоро вибори в місцеві ради, і 73 % придурків "зроблять себе разом" ще раз .
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11.09.2020 16:50 Відповісти
За чей счёт, господа хорошие?
Я ни секунды не сомневаюсь, что ЕС аплодировало бы закрытию всех атомных станций и заводов, где из труб идёт дым!
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11.09.2020 15:52 Відповісти
За останні півтора роки наша економіка так озеленилаяся...
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11.09.2020 15:55 Відповісти
Идиот,здесь нет экономики,здесь казнокрадство и стагнация.
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11.09.2020 16:00 Відповісти
Поправочка! Зеленое казнокрадство и зеленая стагнация.
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11.09.2020 16:11 Відповісти
<<Он также подчеркнул необходимость избегать внедрения агрессивных технологий, базирующихся на ископаемых видах топлива и на "устойчивом экономическом национализме">> - СП-2, СП-2, СП-2...
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11.09.2020 16:06 Відповісти
В нас скоро не лишиться економіки.
Нашо вона взагалі... лише середовище забруднює.
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11.09.2020 16:06 Відповісти
Конечно поддержит, так как это значит дальнейшее сокращение украинской промышленности. А это одно из условий евроассоциации, за которую майдан стоял. Стало быть все кто против сокращения укр промышленности и против налогов на выбросы - вата и предатели европейского пути Украины.
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11.09.2020 16:32 Відповісти
і де ж таке написано, що євроасоціація передбачає закриття підприємств України? То ти може не на тому Майдані стояв??
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11.09.2020 16:55 Відповісти
а вона ще не достатньо озеленена??? ))) Ну ви, блін, дайотє...
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11.09.2020 16:48 Відповісти
Зеленое стадо украдет и эти деньги...
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11.09.2020 18:29 Відповісти
Євросоюз підтримає Україну в прагненні до "озеленення" економіки, - посол ЄС Маасікас - Цензор.НЕТ 9946
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13.11.2020 10:43 Відповісти
 
 