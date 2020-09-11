Украина обеспечена тест-системами для диагностики COVID-19 на полтора месяца, - Степанов
Тестовыми системами для диагностики COVID-19 лабораторные центры Минздрава Украины обеспечены на полтора месяца.
Об этом на брифинге в Чернигове сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вообще мы обеспечены тест-системами примерно на полтора месяца - это гарантировано. Более того, у нас есть украинские производители тест-систем, которые сейчас используются", - сказал министр.
Степанов пояснил, что для приобретения тестов областные лабораторные центры получают средства, выделенные Минздраву из государственного "ковидного" фонда. Закупка же происходит в зависимости от темпов использования и потребности. Так, например, в Харькове или Одессе достаточно большое количество подозрений, поэтому и тестов, соответственно, за день используется значительно больше, чем в регионах с низким уровнем заболеваемости.
"Государство закупало, закупает и будет закупать тест-системы", - заверил Степанов.
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И хер кто то вас остановит?
"
10.09.2020 г.
Мы давно писали, что в стране уже тестов ПЦР нет. Больные за свои покупают. Но случилось неожиданное - кончились тесты IFA (экспресс-тесты). В Одессе уже нет вообще нигде. Это ОЧЕНЬ интересно, ибо по накладным Минздрава на складах должно быть более 100 тысяч тестов. Китайских, некачественных, но хоть каких то. Или это только "по накладным" ?"