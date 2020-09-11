Украина обеспечена тест-системами для диагностики COVID-19 на полтора месяца, - Степанов

Тестовыми системами для диагностики COVID-19 лабораторные центры Минздрава Украины обеспечены на полтора месяца.

Об этом на брифинге в Чернигове сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вообще мы обеспечены тест-системами примерно на полтора месяца - это гарантировано. Более того, у нас есть украинские производители тест-систем, которые сейчас используются", - сказал министр.

Степанов пояснил, что для приобретения тестов областные лабораторные центры получают средства, выделенные Минздраву из государственного "ковидного" фонда. Закупка же происходит в зависимости от темпов использования и потребности. Так, например, в Харькове или Одессе достаточно большое количество подозрений, поэтому и тестов, соответственно, за день используется значительно больше, чем в регионах с низким уровнем заболеваемости.

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"Государство закупало, закупает и будет закупать тест-системы", - заверил Степанов.