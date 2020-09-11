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Украина обеспечена тест-системами для диагностики COVID-19 на полтора месяца, - Степанов

Украина обеспечена тест-системами для диагностики COVID-19 на полтора месяца, - Степанов

Тестовыми системами для диагностики COVID-19 лабораторные центры Минздрава Украины обеспечены на полтора месяца.

Об этом на брифинге в Чернигове сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вообще мы обеспечены тест-системами примерно на полтора месяца - это гарантировано. Более того, у нас есть украинские производители тест-систем, которые сейчас используются", - сказал министр.

Степанов пояснил, что для приобретения тестов областные лабораторные центры получают средства, выделенные Минздраву из государственного "ковидного" фонда. Закупка же происходит в зависимости от темпов использования и потребности. Так, например, в Харькове или Одессе достаточно большое количество подозрений, поэтому и тестов, соответственно, за день используется значительно больше, чем в регионах с низким уровнем заболеваемости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесская область осталась без тестов на COVID-19

"Государство закупало, закупает и будет закупать тест-системы", - заверил Степанов.

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А потім - як знаєте, тіпа?
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11.09.2020 17:15 Ответить
Он устал . Вид у него далеко не оптимистический .
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11.09.2020 17:18 Ответить
Лысый черт Степанов иди нах со своим тестами фальшивыми и со своим барановирусом. Тьфу!
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11.09.2020 17:19 Ответить
Вы представьте себе, какие откаты от супермаркетов идут за продление и ужесточение карантина. Да за такие деньги любой стыд можно преодолеть!
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11.09.2020 17:19 Ответить
"Государство закупало, закупает и будет закупать тест-системы", - заверил Степанов. Источник: https://censor.net/ru/n3218816
И хер кто то вас остановит?
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11.09.2020 17:27 Ответить
Реально или только на бумаге?

"
10.09.2020 г.
Мы давно писали, что в стране уже тестов ПЦР нет. Больные за свои покупают. Но случилось неожиданное - кончились тесты IFA (экспресс-тесты). В Одессе уже нет вообще нигде. Это ОЧЕНЬ интересно, ибо по накладным Минздрава на складах должно быть более 100 тысяч тестов. Китайских, некачественных, но хоть каких то. Или это только "по накладным" ?"
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11.09.2020 17:36 Ответить
Значит, скоро в Эпицентре появятся...
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11.09.2020 22:08 Ответить
Все разокрали, испанский стыд!
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11.09.2020 18:32 Ответить
Вот у меня возникает вопрос тест-системы хорошо а вот как с лекарствами в больницах а то сорока принесла интересную информацию что нужных лекарств нет а пациентов заставляют покупать и цена этих лекарств мягко сказать по цене платины
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11.09.2020 19:28 Ответить
Слуги уродів брехали, брешуть і будуть брехать!
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11.09.2020 21:50 Ответить
 
 