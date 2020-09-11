Україна забезпечена тест-системами для діагностики COVID-19 на півтора місяця, - Степанов

Тестовими системами для діагностики COVID-19 лабораторні центри МОЗ України забезпечені на півтора місяця.

Про це на брифінгу в Чернігові повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Взагалі ми забезпечені тест-системами приблизно на півтора місяця - це гарантовано. Більш того, у нас є українські виробники тест-систем, які зараз використовуються", - сказав міністр.

Степанов пояснив, що для придбання тестів обласні лабораторні центри отримують кошти, виділені Міністерству охорони здоров'я з державного "ковідного" фонду. Закупівля ж відбувається в залежності від темпів використання і потреби. Так, наприклад, у Харкові чи Одесі досить велика кількість підозр, тому і тестів, відповідно, за день використовується значно більше, ніж у регіонах із низьким рівнем захворюваності.

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"Держава закуповувала, закуповує і буде закуповувати тест-системи", - запевнив Степанов.