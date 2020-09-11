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Україна забезпечена тест-системами для діагностики COVID-19 на півтора місяця, - Степанов

Україна забезпечена тест-системами для діагностики COVID-19 на півтора місяця, - Степанов

Тестовими системами для діагностики COVID-19 лабораторні центри МОЗ України забезпечені на півтора місяця.

Про це на брифінгу в Чернігові повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Взагалі ми забезпечені тест-системами приблизно на півтора місяця - це гарантовано. Більш того, у нас є українські виробники тест-систем, які зараз використовуються", - сказав міністр.

Степанов пояснив, що для придбання тестів обласні лабораторні центри отримують кошти, виділені Міністерству охорони здоров'я з державного "ковідного" фонду. Закупівля ж відбувається в залежності від темпів використання і потреби. Так, наприклад, у Харкові чи Одесі досить велика кількість підозр, тому і тестів, відповідно, за день використовується значно більше, ніж у регіонах із низьким рівнем захворюваності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одеська область залишилася без тестів на COVID-19

"Держава закуповувала, закуповує і буде закуповувати тест-системи", - запевнив Степанов.
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А потім - як знаєте, тіпа?
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11.09.2020 17:15 Відповісти
Он устал . Вид у него далеко не оптимистический .
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11.09.2020 17:18 Відповісти
Лысый черт Степанов иди нах со своим тестами фальшивыми и со своим барановирусом. Тьфу!
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11.09.2020 17:19 Відповісти
Вы представьте себе, какие откаты от супермаркетов идут за продление и ужесточение карантина. Да за такие деньги любой стыд можно преодолеть!
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11.09.2020 17:19 Відповісти
"Государство закупало, закупает и будет закупать тест-системы", - заверил Степанов. Источник: https://censor.net/ru/n3218816
И хер кто то вас остановит?
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11.09.2020 17:27 Відповісти
Реально или только на бумаге?

"
10.09.2020 г.
Мы давно писали, что в стране уже тестов ПЦР нет. Больные за свои покупают. Но случилось неожиданное - кончились тесты IFA (экспресс-тесты). В Одессе уже нет вообще нигде. Это ОЧЕНЬ интересно, ибо по накладным Минздрава на складах должно быть более 100 тысяч тестов. Китайских, некачественных, но хоть каких то. Или это только "по накладным" ?"
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11.09.2020 17:36 Відповісти
Значит, скоро в Эпицентре появятся...
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11.09.2020 22:08 Відповісти
Все разокрали, испанский стыд!
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11.09.2020 18:32 Відповісти
Вот у меня возникает вопрос тест-системы хорошо а вот как с лекарствами в больницах а то сорока принесла интересную информацию что нужных лекарств нет а пациентов заставляют покупать и цена этих лекарств мягко сказать по цене платины
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11.09.2020 19:28 Відповісти
Слуги уродів брехали, брешуть і будуть брехать!
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11.09.2020 21:50 Відповісти
 
 