Україна забезпечена тест-системами для діагностики COVID-19 на півтора місяця, - Степанов
Тестовими системами для діагностики COVID-19 лабораторні центри МОЗ України забезпечені на півтора місяця.
Про це на брифінгу в Чернігові повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Взагалі ми забезпечені тест-системами приблизно на півтора місяця - це гарантовано. Більш того, у нас є українські виробники тест-систем, які зараз використовуються", - сказав міністр.
Степанов пояснив, що для придбання тестів обласні лабораторні центри отримують кошти, виділені Міністерству охорони здоров'я з державного "ковідного" фонду. Закупівля ж відбувається в залежності від темпів використання і потреби. Так, наприклад, у Харкові чи Одесі досить велика кількість підозр, тому і тестів, відповідно, за день використовується значно більше, ніж у регіонах із низьким рівнем захворюваності.
"Держава закуповувала, закуповує і буде закуповувати тест-системи", - запевнив Степанов.
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И хер кто то вас остановит?
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10.09.2020 г.
Мы давно писали, что в стране уже тестов ПЦР нет. Больные за свои покупают. Но случилось неожиданное - кончились тесты IFA (экспресс-тесты). В Одессе уже нет вообще нигде. Это ОЧЕНЬ интересно, ибо по накладным Минздрава на складах должно быть более 100 тысяч тестов. Китайских, некачественных, но хоть каких то. Или это только "по накладным" ?"