Правоохранители открыли уголовное производство из-за подкупа избирателей в Запорожье

Правоохранители открыли уголовное производство по факту подкупа избирателей в Запорожье. Гражданам предоставили бесплатные услуги по транспортировке к отделению реестра избирателей с целью изменения избирательного адреса.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители зафиксировали перевозку 11 граждан, которую осуществил водитель одного из междугородних маршрутных такси.

"Он рассказал сотрудникам полиции, что утром получил вызов от диспетчера общества, в котором работает, с инструкциями по маршруту транспортировки людей. При этом - без их оплаты за перевозку, ведь этот вопрос уже решен с руководством автопредприятия", - отметили в полиции.

Отмечается, что организатором транспортировки избирателей оказалась 34-летняя женщина, которая является заместителем главы одной из поселковых территориальных избирательных комиссий Запорожского района.

Полиция открыла дело по ч.2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит тюремный срок от 2 до 6 лет. Сейчас полицейские устанавливают круг лиц, причастных к возможному преступлению.

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