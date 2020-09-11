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Правоохоронці відкрили справу через підкуп виборців у Запоріжжі

Правоохоронці відкрили справу через підкуп виборців у Запоріжжі

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підкупу виборців у Запоріжжі. Громадянам надали безкоштовні послуги з транспортування до відділення реєстру виборців із метою зміни виборчої адреси.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці зафіксували перевезення 11 громадян, яке здійснив водій одного з міжміських маршрутних таксі.

"Він розповів співробітникам поліції, що вранці отримав виклик від диспетчера компанії, в якій працює, з інструкціями щодо маршруту транспортування людей. При цьому - без оплати за перевезення, адже це питання вже вирішене з керівництвом автопідприємства", - зазначили в поліції.

Зазначають, що організатором транспортування виборців виявилася 34-річна жінка, яка є заступником голови однієї з селищних територіальних виборчих комісій Запорізького району.

Поліція відкрила справу за ч.2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує тюремний термін від 2 до 6 років. Зараз поліцейські встановлюють коло осіб, причетних до можливого злочину.

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А від якої політичної партії була ця жіночка?
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11.09.2020 19:04 Відповісти
Практично перед кожними виборами і під час їх проведення МВС заводило кримінальні справи.Скажіть,а ви чули хоч про один вирок по ним??????????????????????????
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11.09.2020 22:05 Відповісти
 
 