Правоохоронці відкрили справу через підкуп виборців у Запоріжжі

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підкупу виборців у Запоріжжі. Громадянам надали безкоштовні послуги з транспортування до відділення реєстру виборців із метою зміни виборчої адреси.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці зафіксували перевезення 11 громадян, яке здійснив водій одного з міжміських маршрутних таксі.

"Він розповів співробітникам поліції, що вранці отримав виклик від диспетчера компанії, в якій працює, з інструкціями щодо маршруту транспортування людей. При цьому - без оплати за перевезення, адже це питання вже вирішене з керівництвом автопідприємства", - зазначили в поліції.

Зазначають, що організатором транспортування виборців виявилася 34-річна жінка, яка є заступником голови однієї з селищних територіальних виборчих комісій Запорізького району.

Поліція відкрила справу за ч.2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує тюремний термін від 2 до 6 років. Зараз поліцейські встановлюють коло осіб, причетних до можливого злочину.

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