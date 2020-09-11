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Северный поток (1443) Моравецкий Матеуш (285)

"Северный поток-2" снижает энергобезопасность Центральной Европы, проект нужно остановить, - премьер Польши Моравецкий

Главы правительств стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) обсудили на встрече в Люблине ситуацию с проектом газопровода "Северный поток 2".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вкратце мы обсудили проблему газопровода "Северный поток 2". На наш взгляд, это проект, который снижает энергетическую безопасность этой части Европы (Центральной Европы) и должен быть остановлен", - сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год, в котором прописаны санкции в отношении "Северного потока 2" и "Турецкого потока".

Также на Цензор.НЕТ: После инцидента с Навальным мы поддерживаем отказ от "Северного потока-2", - Трамп

Евросоюз выразил несогласие с Вашингтоном, который объявил о введении санкций в отношении компаний, участвующих в реализации строительства газопровода "Северный поток 2".

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Топ комментарии
+5
После санкций США СП-2 и так практически сдох, но хотелось бы чтобы Европа сама от него отказалась.
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11.09.2020 18:15
+3
Эпопея с СП-2 хороший пример нам на будущее : одна страна в Европе воюет с постСовковией, а другая всё никак не наестся, будучи и так, уже жирной до нельзя. При чём финансово дружит она с той же постСовковией, победительницей половцев и печенегов
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11.09.2020 18:25
+3
Единственно правильное и взвешенное решение приняла,как ни странно, страна которой расея непосредственно не угрожает....Или это потому что кремлеской потолочи туда далеко добираться? Нет там ни митингов, ни политиков которые почему то озабочены благосостоянием расеи, ни государственных деятелей которые принимают решения выгодные только империи зла...
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11.09.2020 18:34
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После санкций США СП-2 и так практически сдох, но хотелось бы чтобы Европа сама от него отказалась.
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11.09.2020 18:15 Ответить
Та всё короче, ща Меркель поляков послущает и ппц мп2 будет ))))
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11.09.2020 18:15 Ответить
До того все йде.

Федеральний канцлер Німеччини https://file.liga.net/persons/angela-merkel Ангела Меркель не виключає введення санкцій відносно газопроводу Північний потік-2 у зв'язку з отруєнням політика https://file.liga.net/persons/navalnyy-aleksey Олексія Навального , заявив її головний представник, передає https://www.reuters.com/article/us-russia-politics-navalny-germany/merkel-doesnt-rule-out-sanctions-on-russian-gas-pipeline-spokesman-says-idUSKBN25Y11R Reuters.
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11.09.2020 18:36 Ответить
Думаешь новичёк? )))) Какой то он никого не убивший )))
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11.09.2020 20:26 Ответить
Эпопея с СП-2 хороший пример нам на будущее : одна страна в Европе воюет с постСовковией, а другая всё никак не наестся, будучи и так, уже жирной до нельзя. При чём финансово дружит она с той же постСовковией, победительницей половцев и печенегов
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11.09.2020 18:25 Ответить
Наверное это важнее , чем вспоминать ошибки столетней давности .
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11.09.2020 18:31 Ответить
Шваби не можуть забути, що колись правили мокшандією
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11.09.2020 18:31 Ответить
Нужно среди всех новостей и политических интриг помнить одно:кацапских мерзавцев может остановить только сила! Единственное средство,которое понимает орда! Да,именно так.Человекоподобные из РФ - это неандертальцы современного мира,им очень далеко до кроманьонцев!
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11.09.2020 18:33 Ответить
А чем Вам насолили неандертальцы, что Вы так их оскорбляете?
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11.09.2020 21:05 Ответить
Кроманьонцы пришли из Африки и отгеноцидили, а частично и просто съели, европейцев прошлого - неандертальцев.
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11.09.2020 21:08 Ответить
США дуже чемно себе повели в ситуації з потоком. І швейцарським і німецьким фірмам дали підзаробити. І рашці і її бидлу дали змогу набавитися і нахизуватися, слини понапустити.

І поток не дали добудувати.
І саме головне, що завчасно не один раз попередили.
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11.09.2020 18:34 Ответить
Единственно правильное и взвешенное решение приняла,как ни странно, страна которой расея непосредственно не угрожает....Или это потому что кремлеской потолочи туда далеко добираться? Нет там ни митингов, ни политиков которые почему то озабочены благосостоянием расеи, ни государственных деятелей которые принимают решения выгодные только империи зла...
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11.09.2020 18:34 Ответить
Пшеки ничего личного это бизнес, спросите у соседей)))
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11.09.2020 18:35 Ответить
Якщо хочуть випестувати нового Гітлера то треба той Потік 2 збудувати. А коли хочуть щоб притримувались країни міжнародне право то потрібно агресора не заохочувать до нових війн і анексій.
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11.09.2020 18:48 Ответить
Поляки дують у всі труби за цей потік, а наш ні пару з вуст. То кому більше потрібно?
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11.09.2020 18:57 Ответить
Премьер Польши больший патриот Украины, чем премьер Украины
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11.09.2020 19:11 Ответить
Странно слышать что дополнительная ветка может что-то уменьшать. Пшеки просто боятся что в случае чего через них просто прекратят транзит.
Но это проблема их личная, не общеевропейская.
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12.09.2020 08:02 Ответить
 
 