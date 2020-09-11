"Северный поток-2" снижает энергобезопасность Центральной Европы, проект нужно остановить, - премьер Польши Моравецкий
Главы правительств стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) обсудили на встрече в Люблине ситуацию с проектом газопровода "Северный поток 2".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вкратце мы обсудили проблему газопровода "Северный поток 2". На наш взгляд, это проект, который снижает энергетическую безопасность этой части Европы (Центральной Европы) и должен быть остановлен", - сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год, в котором прописаны санкции в отношении "Северного потока 2" и "Турецкого потока".
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Евросоюз выразил несогласие с Вашингтоном, который объявил о введении санкций в отношении компаний, участвующих в реализации строительства газопровода "Северный поток 2".
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І поток не дали добудувати.
І саме головне, що завчасно не один раз попередили.
Но это проблема их личная, не общеевропейская.