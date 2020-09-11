УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10965 відвідувачів онлайн
Новини
1 652 18
Північний потік (2446) Моравецький Матеуш (369)

"Північний потік-2" знижує енергобезпеку Центральної Європи, проєкт потрібно зупинити, - прем'єр Польщі Моравецький

Голови урядів країн Вишеградської групи (Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія) обговорили на зустрічі в Любліні ситуацію з проєктом газопроводу "Північний потік 2".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо коротко ми обговорили проблему газопроводу "Північний потік 2". На наш погляд, це проєкт, який знижує енергетичну безпеку цієї частини Європи (Центральної Європи) і повинен бути зупинений", - повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни (NDAA) на 2020 рік, в якому прописано санкції проти "Північного потоку 2" і "Турецького потоку".

Євросоюз висловив незгоду з Вашингтоном, який оголосив про введення санкцій проти компаній, що беруть участь у реалізації будівництва газопроводу "Північний потік 2".

Читайте також: Отруєння Навального - останній сигнал для Берліна, Німеччина має припинити будівництво "Північного потоку-2", - Моравецький
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
После санкций США СП-2 и так практически сдох, но хотелось бы чтобы Европа сама от него отказалась.
показати весь коментар
11.09.2020 18:15
+3
Эпопея с СП-2 хороший пример нам на будущее : одна страна в Европе воюет с постСовковией, а другая всё никак не наестся, будучи и так, уже жирной до нельзя. При чём финансово дружит она с той же постСовковией, победительницей половцев и печенегов
показати весь коментар
11.09.2020 18:25
+3
Единственно правильное и взвешенное решение приняла,как ни странно, страна которой расея непосредственно не угрожает....Или это потому что кремлеской потолочи туда далеко добираться? Нет там ни митингов, ни политиков которые почему то озабочены благосостоянием расеи, ни государственных деятелей которые принимают решения выгодные только империи зла...
показати весь коментар
11.09.2020 18:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
После санкций США СП-2 и так практически сдох, но хотелось бы чтобы Европа сама от него отказалась.
показати весь коментар
11.09.2020 18:15 Відповісти
Та всё короче, ща Меркель поляков послущает и ппц мп2 будет ))))
показати весь коментар
11.09.2020 18:15 Відповісти
До того все йде.

Федеральний канцлер Німеччини https://file.liga.net/persons/angela-merkel Ангела Меркель не виключає введення санкцій відносно газопроводу Північний потік-2 у зв'язку з отруєнням політика https://file.liga.net/persons/navalnyy-aleksey Олексія Навального , заявив її головний представник, передає https://www.reuters.com/article/us-russia-politics-navalny-germany/merkel-doesnt-rule-out-sanctions-on-russian-gas-pipeline-spokesman-says-idUSKBN25Y11R Reuters.
показати весь коментар
11.09.2020 18:36 Відповісти
Думаешь новичёк? )))) Какой то он никого не убивший )))
показати весь коментар
11.09.2020 20:26 Відповісти
Эпопея с СП-2 хороший пример нам на будущее : одна страна в Европе воюет с постСовковией, а другая всё никак не наестся, будучи и так, уже жирной до нельзя. При чём финансово дружит она с той же постСовковией, победительницей половцев и печенегов
показати весь коментар
11.09.2020 18:25 Відповісти
Наверное это важнее , чем вспоминать ошибки столетней давности .
показати весь коментар
11.09.2020 18:31 Відповісти
Шваби не можуть забути, що колись правили мокшандією
показати весь коментар
11.09.2020 18:31 Відповісти
Нужно среди всех новостей и политических интриг помнить одно:кацапских мерзавцев может остановить только сила! Единственное средство,которое понимает орда! Да,именно так.Человекоподобные из РФ - это неандертальцы современного мира,им очень далеко до кроманьонцев!
показати весь коментар
11.09.2020 18:33 Відповісти
А чем Вам насолили неандертальцы, что Вы так их оскорбляете?
показати весь коментар
11.09.2020 21:05 Відповісти
Кроманьонцы пришли из Африки и отгеноцидили, а частично и просто съели, европейцев прошлого - неандертальцев.
показати весь коментар
11.09.2020 21:08 Відповісти
США дуже чемно себе повели в ситуації з потоком. І швейцарським і німецьким фірмам дали підзаробити. І рашці і її бидлу дали змогу набавитися і нахизуватися, слини понапустити.

І поток не дали добудувати.
І саме головне, що завчасно не один раз попередили.
показати весь коментар
11.09.2020 18:34 Відповісти
Единственно правильное и взвешенное решение приняла,как ни странно, страна которой расея непосредственно не угрожает....Или это потому что кремлеской потолочи туда далеко добираться? Нет там ни митингов, ни политиков которые почему то озабочены благосостоянием расеи, ни государственных деятелей которые принимают решения выгодные только империи зла...
показати весь коментар
11.09.2020 18:34 Відповісти
Пшеки ничего личного это бизнес, спросите у соседей)))
показати весь коментар
11.09.2020 18:35 Відповісти
Якщо хочуть випестувати нового Гітлера то треба той Потік 2 збудувати. А коли хочуть щоб притримувались країни міжнародне право то потрібно агресора не заохочувать до нових війн і анексій.
показати весь коментар
11.09.2020 18:48 Відповісти
Поляки дують у всі труби за цей потік, а наш ні пару з вуст. То кому більше потрібно?
показати весь коментар
11.09.2020 18:57 Відповісти
Премьер Польши больший патриот Украины, чем премьер Украины
показати весь коментар
11.09.2020 19:11 Відповісти
Странно слышать что дополнительная ветка может что-то уменьшать. Пшеки просто боятся что в случае чего через них просто прекратят транзит.
Но это проблема их личная, не общеевропейская.
показати весь коментар
12.09.2020 08:02 Відповісти
 
 