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Білорусь (7836) Північний потік (2446) Навальний (612) Моравецький Матеуш (369)

Отруєння Навального - останній сигнал для Берліна, Німеччина має припинити будівництво "Північного потоку-2", - Моравецький

Отруєння Навального - останній сигнал для Берліна, Німеччина має припинити будівництво

Отруєння Олексія Навального, як і погрози з боку Росії почати інтервенцію в Білорусь, мають стати для Німеччини поштовхом до відмови від будівництва трубопроводу "Північний потік - 2".

Таку думку висловив глава польського уряду Матеуш Моравецький телеканалу Bloomberg TV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Я думаю, що після інциденту з Навальним це (припинення будівництва, - Ред.) має статися само собою", - заявив польський прем'єр.

Видання зазначає, що трубопровід, який пролягає по дну Балтійського моря, має транспортувати газ з Росії до Німеччини в обхід транзитних країн - Польщі й України. Варшава давно виступає проти цього проєкту: в Польщі побоюються, що поставки газу через "Північний потік - 2" посилять залежність Європи від Росії і негативно позначаться на транзитних країнах.

Читайте також: Бундесвер не передаватиме РФ результати аналізів Навального: "З міркувань безпеки"

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика не називали, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголю, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відключили його від апарату штучної вентиляції легень.

Також читайте: Після з інциденту з Навальним ми підтримуємо відмову від "Північного потоку-2", - Трамп

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

6 вересня міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас не виключив, що завершення будівництва "Північного потоку - 2" може бути пов'язане з повноцінним розслідуванням Росією можливого отруєння Олексія Навального.
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Топ коментарі
+5
Связь есть даже между трубой и количеством корма в миске у лахтинских ботов.
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08.09.2020 18:55
+4
Отравление Навального - последний сигнал для Берлина, Германия должна прекратить строительство "Северного потока-2", - Моравецкий - Цензор.НЕТ 2113
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08.09.2020 19:00
+4
Пшеки вообще отказались от рашегаза из принципа от слова совсем. У них труба из Норвегии и терминал по приему сжиженного газа. Вот если и остальные последуют их примеру то на раше "ножки Буша" понадобятся очень быстро.
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08.09.2020 19:17
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Связь есть даже между трубой и количеством корма в миске у лахтинских ботов.
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08.09.2020 18:55 Відповісти
Даже без газа. Тут давно пора ввести санкции для одной бородатой бабушки и внучка.
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08.09.2020 19:02 Відповісти
Конечно .Гурмания должнаещё больше впаять санкций рашке и пристрелить путина .
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08.09.2020 19:10 Відповісти
Меркель впаяй коришу фуйлу трубою по помідорам, бо потравить всіх арійців.
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08.09.2020 20:51 Відповісти
Отравление Навального - последний сигнал для Берлина, Германия должна прекратить строительство "Северного потока-2", - Моравецкий - Цензор.НЕТ 2113
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08.09.2020 19:00 Відповісти
Связь прямая - Чем больше отжарить рашку тем лучше для всех.Даже если исподтишка сзани в темноте засандалить рашке в спину нож.Это всё равно будет выглядеть благородно.
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08.09.2020 19:08 Відповісти
Ну разве что из-за угла...а так ж*па
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08.09.2020 19:10 Відповісти
Да без разницы,главное отжарить рашку ,а как и каким методом без разницы,Главное результат должен быть = рашка отжареная.
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08.09.2020 19:13 Відповісти
Ваньки і Ганси близнюки-браття.
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08.09.2020 18:53 Відповісти
Послєднєє кітайскоє прєдупрєждєніє. Ага.
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08.09.2020 18:54 Відповісти
Сколько можно уже сигналить? Пора усиливать Вежливые санкции, ато расслабились со своими "глубокими озабоченностями"
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08.09.2020 18:56 Відповісти
Кто там что будет недостраивать .германию уже можно сказать мусульманское государство .черных как песка в пустыне
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08.09.2020 18:57 Відповісти
Считаю до трех, а потом стреляю!
Считай!
1, 2, 2,1, 2,2, 2,3...
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08.09.2020 18:57 Відповісти
Немчура с кацапами как в анекдоте, - Милая ты же умница, придумай что-нибудь.
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08.09.2020 18:58 Відповісти
Щас ! Для немчуры эта труба как любимая порнуха - "дас ист фантастишь".
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08.09.2020 18:59 Відповісти
Чисто меркантильные интересы германцев..
Может быть и прравильно..
Истощить ресурсы парашки и ..потом,
когда, вонючеГаз, будет построен-
раSSеи не будет ваще..будет типа морррдовия или масковия мокшанская..
А ТРУБА то останется¡!
ИМХО..))
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08.09.2020 19:01 Відповісти
Там труба маленькая.Прийдётся качать через Украину по любому .
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08.09.2020 19:11 Відповісти
Пока труба не сгниет
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08.09.2020 19:14 Відповісти
Скоро путя ******** сгинет .А Украинская труба вечная.
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08.09.2020 19:14 Відповісти
Хай будэ так )))
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08.09.2020 19:25 Відповісти
Так его нету и не будет этого СП-2.Это всё равно что ты сказал бы рассия может на луну мильйон прокачать.
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08.09.2020 22:12 Відповісти
Пшеки вообще отказались от рашегаза из принципа от слова совсем. У них труба из Норвегии и терминал по приему сжиженного газа. Вот если и остальные последуют их примеру то на раше "ножки Буша" понадобятся очень быстро.
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08.09.2020 19:17 Відповісти
Рашка нефти и нефтепродуктов продаёт по сумме в 4 (четыре!) раза больше, чем газа. Одним эмбарго на газ её не удавишь.
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08.09.2020 19:32 Відповісти
_Беспринципным, аморальным и близоруким подельникам людоедов все те стоп-сигналы... как зайцу!
_Но. Кто завтракает с людоедами, оказывается в меню на ужин!
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08.09.2020 19:08 Відповісти
Та щас ) Из-за какого-то сраного шута потеряют миллиарды...Немцы...Если верите тогда вы идиот клинический
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08.09.2020 19:12 Відповісти
Бабка на двое гадала .И так потеряют и так потеряют .Главное отжарить рашку .
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08.09.2020 19:14 Відповісти
ФИГНЯ!
"Северный Поток 2" и так уже ОСТАНОВЛЕН!
Германия тут уже ничего не решает.
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08.09.2020 19:22 Відповісти
Нє,нє, тільки "глубокая озабоченность".
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08.09.2020 19:36 Відповісти
Невже в когось ще є сумніви стосовно того, звідкіль "ростуть ноги" в цього "отруєння"?
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09.09.2020 04:55 Відповісти
 
 