Отравление Навального - последний сигнал для Берлина, Германия должна прекратить строительство "Северного потока-2", - Моравецкий
Отравление Алексея Навального, как и угрозы со стороны России начать интервенцию в Беларусь, должны послужить для Германии толчком к отказу от строительства трубопровода "Северный поток - 2".
Такое мнение высказал глава польского правительства Матеуш Моравецкий телеканалу Bloomberg TV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Я думаю, что после инцидента с Навальным это (прекращение строительства, - Ред.) должно произойти само собой", - заявил польский премьер.
Издание отмечает, что трубопровод, пролегающий по дну Балтийского моря, должен транспортировать газ из России в Германию в обход транзитных стран - Польши и Украины. Варшава давно выступает против этого проекта: в Польше опасаются, что поставки газа через "Северный поток - 2" усилят зависимость Европы от России и негативно скажутся на транзитных странах.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
6 сентября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил, что завершение строительства "Северного потока - 2" может быть увязано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.
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Может быть и прравильно..
Истощить ресурсы парашки и ..потом,
когда, вонючеГаз, будет построен-
раSSеи не будет ваще..будет типа морррдовия или масковия мокшанская..
А ТРУБА то останется¡!
ИМХО..))
_Но. Кто завтракает с людоедами, оказывается в меню на ужин!
"Северный Поток 2" и так уже ОСТАНОВЛЕН!
Германия тут уже ничего не решает.