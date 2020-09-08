РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11986 посетителей онлайн
Новости
3 803 35
Беларусь (7767) Северный поток (1443) Навальный (855) Моравецкий Матеуш (285)

Отравление Навального - последний сигнал для Берлина, Германия должна прекратить строительство "Северного потока-2", - Моравецкий

Отравление Навального - последний сигнал для Берлина, Германия должна прекратить строительство

Отравление Алексея Навального, как и угрозы со стороны России начать интервенцию в Беларусь, должны послужить для Германии толчком к отказу от строительства трубопровода "Северный поток - 2".

Такое мнение высказал глава польского правительства Матеуш Моравецкий телеканалу Bloomberg TV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я думаю, что после инцидента с Навальным это (прекращение строительства, - Ред.) должно произойти само собой", - заявил польский премьер.

Издание отмечает, что трубопровод, пролегающий по дну Балтийского моря, должен транспортировать газ из России в Германию в обход транзитных стран - Польши и Украины. Варшава давно выступает против этого проекта: в Польше опасаются, что поставки газа через "Северный поток - 2" усилят зависимость Европы от России и негативно скажутся на транзитных странах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против РФ за отравление Навального необходимо ввести санкции и пересмотреть политику по строительству "Северного потока-2" , - Кулеба

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

Также читайте: В бундестаге назвали строительство "Северного потока-2" поощрением политики Путина и призвали к пересмотру отношений с РФ

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

6 сентября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил, что завершение строительства "Северного потока - 2" может быть увязано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Связь есть даже между трубой и количеством корма в миске у лахтинских ботов.
показать весь комментарий
08.09.2020 18:55
+4
Отравление Навального - последний сигнал для Берлина, Германия должна прекратить строительство "Северного потока-2", - Моравецкий - Цензор.НЕТ 2113
показать весь комментарий
08.09.2020 19:00
+4
Пшеки вообще отказались от рашегаза из принципа от слова совсем. У них труба из Норвегии и терминал по приему сжиженного газа. Вот если и остальные последуют их примеру то на раше "ножки Буша" понадобятся очень быстро.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Связь есть даже между трубой и количеством корма в миске у лахтинских ботов.
показать весь комментарий
08.09.2020 18:55 Ответить
Даже без газа. Тут давно пора ввести санкции для одной бородатой бабушки и внучка.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:02 Ответить
Конечно .Гурмания должнаещё больше впаять санкций рашке и пристрелить путина .
показать весь комментарий
08.09.2020 19:10 Ответить
Меркель впаяй коришу фуйлу трубою по помідорам, бо потравить всіх арійців.
показать весь комментарий
08.09.2020 20:51 Ответить
Отравление Навального - последний сигнал для Берлина, Германия должна прекратить строительство "Северного потока-2", - Моравецкий - Цензор.НЕТ 2113
показать весь комментарий
08.09.2020 19:00 Ответить
Связь прямая - Чем больше отжарить рашку тем лучше для всех.Даже если исподтишка сзани в темноте засандалить рашке в спину нож.Это всё равно будет выглядеть благородно.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:08 Ответить
Ну разве что из-за угла...а так ж*па
показать весь комментарий
08.09.2020 19:10 Ответить
Да без разницы,главное отжарить рашку ,а как и каким методом без разницы,Главное результат должен быть = рашка отжареная.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:13 Ответить
Ваньки і Ганси близнюки-браття.
показать весь комментарий
08.09.2020 18:53 Ответить
Послєднєє кітайскоє прєдупрєждєніє. Ага.
показать весь комментарий
08.09.2020 18:54 Ответить
Сколько можно уже сигналить? Пора усиливать Вежливые санкции, ато расслабились со своими "глубокими озабоченностями"
показать весь комментарий
08.09.2020 18:56 Ответить
Кто там что будет недостраивать .германию уже можно сказать мусульманское государство .черных как песка в пустыне
показать весь комментарий
08.09.2020 18:57 Ответить
Считаю до трех, а потом стреляю!
Считай!
1, 2, 2,1, 2,2, 2,3...
показать весь комментарий
08.09.2020 18:57 Ответить
Немчура с кацапами как в анекдоте, - Милая ты же умница, придумай что-нибудь.
показать весь комментарий
08.09.2020 18:58 Ответить
Щас ! Для немчуры эта труба как любимая порнуха - "дас ист фантастишь".
показать весь комментарий
08.09.2020 18:59 Ответить
Чисто меркантильные интересы германцев..
Может быть и прравильно..
Истощить ресурсы парашки и ..потом,
когда, вонючеГаз, будет построен-
раSSеи не будет ваще..будет типа морррдовия или масковия мокшанская..
А ТРУБА то останется¡!
ИМХО..))
показать весь комментарий
08.09.2020 19:01 Ответить
Там труба маленькая.Прийдётся качать через Украину по любому .
показать весь комментарий
08.09.2020 19:11 Ответить
Пока труба не сгниет
показать весь комментарий
08.09.2020 19:14 Ответить
Скоро путя ******** сгинет .А Украинская труба вечная.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:14 Ответить
Хай будэ так )))
показать весь комментарий
08.09.2020 19:25 Ответить
Так его нету и не будет этого СП-2.Это всё равно что ты сказал бы рассия может на луну мильйон прокачать.
показать весь комментарий
08.09.2020 22:12 Ответить
Пшеки вообще отказались от рашегаза из принципа от слова совсем. У них труба из Норвегии и терминал по приему сжиженного газа. Вот если и остальные последуют их примеру то на раше "ножки Буша" понадобятся очень быстро.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:17 Ответить
Рашка нефти и нефтепродуктов продаёт по сумме в 4 (четыре!) раза больше, чем газа. Одним эмбарго на газ её не удавишь.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:32 Ответить
_Беспринципным, аморальным и близоруким подельникам людоедов все те стоп-сигналы... как зайцу!
_Но. Кто завтракает с людоедами, оказывается в меню на ужин!
показать весь комментарий
08.09.2020 19:08 Ответить
Та щас ) Из-за какого-то сраного шута потеряют миллиарды...Немцы...Если верите тогда вы идиот клинический
показать весь комментарий
08.09.2020 19:12 Ответить
Бабка на двое гадала .И так потеряют и так потеряют .Главное отжарить рашку .
показать весь комментарий
08.09.2020 19:14 Ответить
ФИГНЯ!
"Северный Поток 2" и так уже ОСТАНОВЛЕН!
Германия тут уже ничего не решает.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:22 Ответить
Нє,нє, тільки "глубокая озабоченность".
показать весь комментарий
08.09.2020 19:36 Ответить
Невже в когось ще є сумніви стосовно того, звідкіль "ростуть ноги" в цього "отруєння"?
показать весь комментарий
09.09.2020 04:55 Ответить
 
 