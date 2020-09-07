Лікарі вивели Навального зі штучної коми: його стан покращився, він реагує на звертання оточення
Лікарі берлінської клініки "Шаріте" поступово вивели Олексія Навального з медичної коми і відключили його від апарату штучної вентиляції легенів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.
У повідомленні клініки "Шаріте" сказано, що Навальний почав реагувати на звертання оточення. За словами лікарів, його стан покращився.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика не називали, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголю, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
Будь ласка, зачекайте...
а то что гавно немного другого сорта - так пусть кацапы сортируют...
Источник: https://censor.net/ru/n3217996
Уже не Новичок? Так и знал что это брехня.
На, вот прочти само себе о себе, как верно: "настоящий ,,унисон,, у НАС ,какао-лахто-зебуинов, с лахтой при упоминании Навального. Одни слова,одни методички и полное отсутствие ума и совести.,,Адиннарот,, в полном смысле слова. А вата мы натуральная или полунатуральная,стерильная или грязная,разберёмся сами. Как и Потужный ,для меня после слов о ,,жму руку,, и "коля хороший парень" только один из сортов кацапского имперского гавна."