Лікарі вивели Навального зі штучної коми: його стан покращився, він реагує на звертання оточення

Лікарі берлінської клініки "Шаріте" поступово вивели Олексія Навального з медичної коми і відключили його від апарату штучної вентиляції легенів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

У повідомленні клініки "Шаріте" сказано, що Навальний почав реагувати на звертання оточення. За словами лікарів, його стан покращився.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика не називали, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголю, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.