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отруєння (941) лікування (604) Навальний (612)

Лікарі вивели Навального зі штучної коми: його стан покращився, він реагує на звертання оточення

Лікарі вивели Навального зі штучної коми: його стан покращився, він реагує на звертання оточення

Лікарі берлінської клініки "Шаріте" поступово вивели Олексія Навального з медичної коми і відключили його від апарату штучної вентиляції легенів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

У повідомленні клініки "Шаріте" сказано, що Навальний почав реагувати на звертання оточення. За словами лікарів, його стан покращився.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика не називали, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголю, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
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Топ коментарі
+18
Фотографирован утром. Счастливо лает «абыр», повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа дня Навальный (крупными буквами) засмеялся, вызвав обморок медсестры Гретхен. Вечером произнёс 8 раз подряд слово «абыр-валг», «абыр».
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07.09.2020 16:27
+18
Ну вже щось... Бо Навальний не бутерброд, щоб тримати його між світом живих та потойбічних парфумів.
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07.09.2020 16:29
+15
Орк - він завжди орк. Тверезий чи п"яний.
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07.09.2020 16:27
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К сожалению, это не мышебратья. Это местные идиоты.
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07.09.2020 17:42 Відповісти
Феникс?
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07.09.2020 17:44 Відповісти
Врачи вывели Навального из искусственной комы: его состояние улучшилось, он реагирует на обращения окружающих - Цензор.НЕТ 8173
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07.09.2020 17:46 Відповісти
Прынц на горошине...
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07.09.2020 18:34 Відповісти
ну и х.р на него - очередной кацап...
а то что гавно немного другого сорта - так пусть кацапы сортируют...
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07.09.2020 17:54 Відповісти
Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Источник: https://censor.net/ru/n3217996

Уже не Новичок? Так и знал что это брехня.
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07.09.2020 17:56 Відповісти
ты тупой?
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08.09.2020 10:20 Відповісти
После Новодворской и Немцова демократических и относящихся с симпатией к Украине политиков на Расассее не осталось... Выжил Максим? Да и хрен с ним...
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07.09.2020 18:33 Відповісти
А Шендерович, Гозман, Зильбертруд? На Эхе Москвы их вагон и маленькая тележка.
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07.09.2020 18:47 Відповісти
То политики? Чы допысувачи- публицисты?
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07.09.2020 18:49 Відповісти
Как вам балаган с Майком и Найком. Очень похоже на отвлечение внимания с "шпилями". Типа, давайте повеселимся. Про покушение на жизнь с применением нервно-паралитического яда уже как бы неинтересно. Лукашенко в роли шута.
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07.09.2020 19:03 Відповісти
Негайно добудувати "Северный поток -2"
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07.09.2020 19:05 Відповісти
Завтра він прийде до тями, згадає все, і розповість міжнародним журналістам про те, як Х*йло намагався його отруїти ...
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07.09.2020 19:16 Відповісти
Пусть выздоравливает,и продолжает свою борьбу с режимом.
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07.09.2020 19:16 Відповісти
Лікарі вивели Навального зі штучної коми: його стан покращився, він реагує на звертання оточення - Цензор.НЕТ 5443
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07.09.2020 19:32 Відповісти
Самая адекватная для московии версия отравления Навального-через кота,который жил в семье у Скрипалей.
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07.09.2020 20:11 Відповісти
В вопросе Навального какао-ботва и лахта спивают в унисон.
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07.09.2020 21:09 Відповісти
Не,настоящий ,,унисон,, у вас,зебуинов, с лахтой при упоминании Порошенко. Одни слова,одни методички и полное отсутствие ума и совести.
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07.09.2020 22:41 Відповісти
ты всё почти верно сказал. с небольшими правками.
На, вот прочти само себе о себе, как верно: "настоящий ,,унисон,, у НАС ,какао-лахто-зебуинов, с лахтой при упоминании Навального. Одни слова,одни методички и полное отсутствие ума и совести.,,Адиннарот,, в полном смысле слова. А вата мы натуральная или полунатуральная,стерильная или грязная,разберёмся сами. Как и Потужный ,для меня после слов о ,,жму руку,, и "коля хороший парень" только один из сортов кацапского имперского гавна."
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08.09.2020 02:10 Відповісти
,,Адиннарот,, в полном смысле слова. А вата вы натуральная или полунатуральная,стерильная или грязная,разбирайтесь сами. Как и Навальный,для меня после слов о ,,бутерброде,, только один из сортов кацапского имперского гавна.
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07.09.2020 22:45 Відповісти
После такого издевательского заявления уважающий себя политик прервал бы переговоры.
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23.09.2020 07:48 Відповісти
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