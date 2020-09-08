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Німеччина (7090) отруєння (941) росія (63568) Навальний (612)

Бундесвер не передаватиме РФ результати аналізів Навального: "З міркувань безпеки"

Бундесвер не передаватиме РФ результати аналізів Навального:

В інституті фармакології і токсикології Бундесверу в Мюнхені, де виявили сліди отруйної речовини з групи "Новачок" в зразках російського опозиціонера Олексія Навального, заявили, що не можуть передавати відомості про дослідження третій стороні з міркувань таємності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі російської "Новой газете" повідомив офіційний представник медико-санітарної служби Бундесверу.

"Додаткова інформація про результати досліджень може дозволити зробити висновки про конкретні навички і знання Бундесверу щодо відповідних речовин. У такій делікатній сфері це неприпустимо з міркувань безпеки та інтересів ФРН", - заявили в інституті.

Вчора стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відключили його від апарату штучної вентиляції легень.

Також читайте: Після з інциденту з Навальним ми підтримуємо відмову від "Північного потоку-2", - Трамп

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика не називали, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголю, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

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Топ коментарі
+12
Гут! Просто послали кацапів нах !
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08.09.2020 09:46
+11
Німцям так. Можна.
Свинособакам, ні.
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08.09.2020 09:54
+7
Предлагаешь верить результатам в кацапии ?
Как с допингами?
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08.09.2020 09:56
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А навіщо кацапії ці результати взагалі, окрім саме шпигунських мотивів? А витимуть, що це фашисти все фальсифікували.
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08.09.2020 09:45 Відповісти
Як мінімум - в дослідницьких цілях.
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08.09.2020 09:53 Відповісти
посмотрите программу 60 минут за понедельник. они из трусов выпрыгивают - так им нужно знать, как Бундесвер узнал. какие методы использовал. Они уверяют что Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!
""Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ. В столь деликатной сфере это недопустимо из соображений безопасности и интересов ФРГ", - заявили в институте.Источник: https://censor.net/ru/n3218090"
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08.09.2020 10:19 Відповісти
Ну а я про що.
Гілку сплутав?
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08.09.2020 10:24 Відповісти
Гут! Просто послали кацапів нах !
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08.09.2020 09:46 Відповісти
Німцям так. Можна.
Свинособакам, ні.
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08.09.2020 09:54 Відповісти
Предлагаешь верить результатам в кацапии ?
Как с допингами?
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08.09.2020 09:56 Відповісти
Кому треба (ОПР) нададуть. А решта нехай вірить чи не вірить.

"Тому хто не вірить докази нічого не доведуть, а тому хто вірить докази не потрібні"
Докази потрібні тільки тим, хто має сумніви.
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08.09.2020 10:01 Відповісти
просто мнение русских ублюдков мало кому интересно
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08.09.2020 10:15 Відповісти
нет, просто Старый Шахтер в очередной раз спалился в том что он - ольгинский троль.
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08.09.2020 10:20 Відповісти
Ахиреные у вас деловые партньоры-людоеды. Стройте СП-2, суки...
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08.09.2020 09:56 Відповісти
чего ты пеной брызгаешь? разве не Украина и сама имеет газопровод из Рашки в Европу? Почему немцам нельзя?
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08.09.2020 10:21 Відповісти
труба у нас була давно - ще при Союзі.
А німці нові побудували - в цьому різниця.
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08.09.2020 10:29 Відповісти
Хотя бы потому - что рашка могла бы тогда наш газопровод не использовать. В том числе, начать полномасштабную войну против Украины, без угрозы "срыва поставок западным партнерам".
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08.09.2020 10:59 Відповісти
всем, кому надо, думаю уже переданы необходимые результаты, потому как даже самые упертые евротолерасты возбудились.
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08.09.2020 09:59 Відповісти
рузгий, иди ******** гундяева слюнявь, чего тут умничаешь ?
сказано отравили, значит отравили,
или хочешь сказать, что все кремляди патриты параши ?
никогда не думал, что не одни вы умные,
что покупать людей умеете не только вы,
что , по сути , вам и предложить нечего,
ну хата в москве, ну плюс/минус,
а многие люди и ради идеи вас готовы уничтожить ?
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08.09.2020 10:20 Відповісти
гы гы , репутация
никто вам не расскажет о методах анализа,
на вас положили больт
это неприятно, но не одни вы умеете дурака включать,
а ваши люди очень даже сговорчивы,
когда есть возможность слиняь из вашей помойки,
конечно, бескрайние просторы это крута, но эта свобода мнимая,
и те, кто имеют , что продать, продают,
будут вам ещё и другие доказательства,
сами дадите
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08.09.2020 10:32 Відповісти
Не думаю что Меркель или другие немецкие структуры в этом замешаны. Шарите это клиника в которой со времен царя Гороха "лечат" политических и диссидентов. Немцам просто приходится прикрывать своих врачей. Как осел бежащий впереди телеги под гору.
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08.09.2020 10:14 Відповісти
в Шарите всех лечат, т.к. это лучшая клиника в мире.
но твоя болячка не лечится, увы. Только отстрелом башки.
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08.09.2020 10:22 Відповісти
ил, два, гордись своим недоделанным самолётом и дедываяваленками,
рассказывай про "ПАБЕДУ" над фашистами, бей поклоны ******** Гундяеву,
но тока тута вам, кацапчику , не срамблер,
здеся вы никого не объегорите,
кремляди убили/отравили массу людей,
осёл у вас в кремле с собакой развлекается
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08.09.2020 10:25 Відповісти
кацапчику, пишите на родимом наречии, не надо так напрягаться,
дедываяваленки могут не выдержать
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08.09.2020 10:27 Відповісти
Ти здивуєшся, але куля не завжди вбиває. Наприклад ...
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08.09.2020 10:32 Відповісти
Верим разработчикам!! Ублюдкам кацапам!!
Ты хоть понял, что написал?
Немцы пошли дальше кацапов, и разработали технологию, позволяющую детектировать применение Новичка даже тогда, когда по кацапским технологиям, как кацапы считают, это уже невозможно.
И эту технологию немцы, конечно, скрывают, как государственную тайну. Хотя бы для того, чтоб кацапы побереглись снова использовать Новичок.
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08.09.2020 11:03 Відповісти
Этот фарс блестящая операция Трампа по извлечению ключевой страны Европы, Германии, из объятий рашки. И в любом случае дураками будут выглядеть только немцы. Рыжий клоун в этот раз заслужил аплодисменты.
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08.09.2020 10:39 Відповісти
К данному кейсу Трамп вроде бы ни при чем.
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08.09.2020 11:05 Відповісти
Так это Трамп траванул Навального!!! Вот это дела! И кто бы мог подумать?
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08.09.2020 11:54 Відповісти
Траванул вряд ли, а в части нахождения "Новичка" американские спецслужбы явно поучаствовали. Если бы траванул Трамп, это был бы настоящий Новичок.
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08.09.2020 12:04 Відповісти
Значит навальньій колбасой отравился а путлер нипричем?
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08.09.2020 14:12 Відповісти
Власти рашки не настолько тупые чтобы травить Навального с нулевым рейтингом, да еще новичком.
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08.09.2020 14:23 Відповісти
Мда? Гэбня обсырается не впервые, Солсбери и Боинг например. Такшта, они не тупые, они дебилы.
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08.09.2020 20:00 Відповісти
А почему нет, что их может сдержать єто сделать? Убить немцова им тупости хватило, без каких либо последствий для себя, а у навального рейтинг повьіше будет.
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08.09.2020 22:19 Відповісти
Уже бьіло сказано , что разбираться с РФ будут через ОЗХО ООН. Дело очень серьезное, новьій класс химоружия может бьіть тайно на вооружении ВС РФ , в нарушение договора о запрещении и уничтожении хим. оружия.
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08.09.2020 10:44 Відповісти
Не маю ніяких сентиментів до раші і її людожерських агресивних режимів.
Але... В таких ситуаціях завжди треба дивитися, кому вигідно. Якось ту однокласницю по навчанню пуйла - меркелиху - треба було привести до тями і поставити в позу зю.

В цілому, Америка - форева. Операція блискуча. Польоти бомберів над Україною - на біс!
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08.09.2020 10:53 Відповісти
Рассказать?!
Что бы в следующий раз они за собой лучше подчищали?
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08.09.2020 11:30 Відповісти
Вы б еще в днр передали. "РФ" такая же нелегитимная помойка, как и днр.
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08.09.2020 11:33 Відповісти
Рашисты были уверены, что через 72 часа следы этого ОВ обнаружить невозможно. Рукожопы снова облажались.
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08.09.2020 12:27 Відповісти
Невозможно обнаружить то чего нет. Зато бумага выдержит любую лож.
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08.09.2020 12:46 Відповісти
"Зато бумага выдержит любую лож"

Вы о конвенции по запрещению химического оружия, которую рашисты подписали в 1997 году?
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08.09.2020 13:04 Відповісти
А вот по дурачка косить не нужно. Хотя вряд ли Вы косите. Лечение врачи в Омске применили правильное. Если бы было не так, то Навальный бы никак не дожил до перевозки в Германию. А лечили его от отравления ФОС. И в варианты "что-то не то съел", "обожрался наркоты" или "нарушение обмена веществ" может поверить только клинический идиот.
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08.09.2020 13:45 Відповісти
Это у Запада клинический идиотизм, потому что приказали врачам найти Новичок. Хотя можно было обойтись и любым другим ядом.
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08.09.2020 14:31 Відповісти
Нет, очередной клинический идиот, симптомы отравления ФОС никак не совпадают с отравлением другими ядами. Есть медицинские препараты, которые могут вызвать подобные отравления, но я не представляю, как в человека можно впихнуть такое их количество. А в том, что он пил кружками дихлофос, я сильно сомневаюсь. Так что кроме боевых ФОС вроде как ничего и не остается. А если учитывать, что старые формулы давно известны всем, то ничего кроме новых разработок уже и не остается...
Но дебилам из паРаши забыли сказать, что сейчас химики шагнули далеко вперед, поэтому кацапы периодически палятся на допинге и отравляющих веществах 90-х годов разработки. И вопли кацапов "вывсеврети" лишь подтверждают это.
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08.09.2020 17:21 Відповісти
Никаких аргументов, одна истерика.
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08.09.2020 19:07 Відповісти
У кацапов? Да. Одна истерика, как и со Скрипалями, как и с Боингом, как всегда. Все остальные аргументы уже давно разжеваны в международной прессе и на специализированных медицинских форумах. Но кацапское РТ быдлу это сообщить забыло, поэтому высеры, подобные твоим, редко, но все же появляются на новостных ресурсах. Но повторюсь, что обсасывать эту тему тебе нужно на сру ресурсах. А здесь кацапам не наливают - радуйся, что хоть что-то ответили. Попытаюсь объяснить еще раз, чтобы даже дуракам стало понятно. Его отравление было вызвано либо бытовыми ФОС (для чего ему нужно было бы выпить баллончик дихлофоса), либо лекарственными препаратами типа ривастигмина (для чего нужно было бы съесть десятки, а то и сотни упаковок ), либо все же ФОС, которые разрабатывались именно с целью травить людей при малой дозировке. Никакие другие яды или наркота подобной симптоматики не дают. Если бы пилоты не сели, то, долетел бы Навальный трупом, если бы врачи не давали конские дозы атропина, то он бы тоже не выжил. Ему просто очень повезло и с пилотами, и с врачами.
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08.09.2020 19:39 Відповісти
Откуда у тебя инфа, что они приказали своим спецслужбам найти у навального новичок? Поверил пленкам колхозника?
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08.09.2020 22:25 Відповісти
Зачем. Пока Навальный был в больнице - у него все анализы брали!!!
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08.09.2020 12:42 Відповісти
Ждем когда окончательно проявится Выгодополучатель этого действа, движуха уже началась.
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08.09.2020 15:54 Відповісти
Продолжаешь петь песню: "*****************"? Ты немного сайтом ошибся. За этим прямая дорога на сру. Здесь этот бред даже не обсуждается. Понимаешь ли, номерной, я далеко не сторонник Навального. Но если у него в паРаше миллионы подписчиков, если его популярность растет, то явно он может составить конкуренцию действующей власти... А у вас даже за меньшее убивают.
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08.09.2020 17:33 Відповісти
Сейтом ошибся или нет указывать мне никто не в правax, (тем более "Ты ж Европа") я много лет уже тут. И Навальный мне пох. В одном ты прав - убивают или по/беспределу или так надо, часто и густо везде.
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08.09.2020 20:18 Відповісти
И как часто и густо "везде убивают" боевыми ОВ?
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08.09.2020 21:08 Відповісти
правильно.
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08.09.2020 20:29 Відповісти
Боевое ОВ звучит внушительно, но любое вещество может становится ядом при определенной концентрации. Выпей разом 10 л воды и получишь заворот кишок или вилка для фруктов воткнутая в глаз является смертелным оружием. да мало ли... Яды всегда присутствовали в делах спецслужб. почитайте историю, весьма интересно.
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08.09.2020 23:18 Відповісти
 
 