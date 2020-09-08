Бундесвер не передаватиме РФ результати аналізів Навального: "З міркувань безпеки"
В інституті фармакології і токсикології Бундесверу в Мюнхені, де виявили сліди отруйної речовини з групи "Новачок" в зразках російського опозиціонера Олексія Навального, заявили, що не можуть передавати відомості про дослідження третій стороні з міркувань таємності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі російської "Новой газете" повідомив офіційний представник медико-санітарної служби Бундесверу.
"Додаткова інформація про результати досліджень може дозволити зробити висновки про конкретні навички і знання Бундесверу щодо відповідних речовин. У такій делікатній сфері це неприпустимо з міркувань безпеки та інтересів ФРН", - заявили в інституті.
Вчора стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відключили його від апарату штучної вентиляції легень.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика не називали, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголю, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
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""Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ. В столь деликатной сфере это недопустимо из соображений безопасности и интересов ФРГ", - заявили в институте.Источник: https://censor.net/ru/n3218090"
Гілку сплутав?
Свинособакам, ні.
Как с допингами?
"Тому хто не вірить докази нічого не доведуть, а тому хто вірить докази не потрібні"
Докази потрібні тільки тим, хто має сумніви.
А німці нові побудували - в цьому різниця.
сказано отравили, значит отравили,
или хочешь сказать, что все кремляди патриты параши ?
никогда не думал, что не одни вы умные,
что покупать людей умеете не только вы,
что , по сути , вам и предложить нечего,
ну хата в москве, ну плюс/минус,
а многие люди и ради идеи вас готовы уничтожить ?
никто вам не расскажет о методах анализа,
на вас положили больт
это неприятно, но не одни вы умеете дурака включать,
а ваши люди очень даже сговорчивы,
когда есть возможность слиняь из вашей помойки,
конечно, бескрайние просторы это крута, но эта свобода мнимая,
и те, кто имеют , что продать, продают,
будут вам ещё и другие доказательства,
сами дадите
но твоя болячка не лечится, увы. Только отстрелом башки.
рассказывай про "ПАБЕДУ" над фашистами, бей поклоны ******** Гундяеву,
но тока тута вам, кацапчику , не срамблер,
здеся вы никого не объегорите,
кремляди убили/отравили массу людей,
осёл у вас в кремле с собакой развлекается
дедываяваленки могут не выдержать
Ты хоть понял, что написал?
Немцы пошли дальше кацапов, и разработали технологию, позволяющую детектировать применение Новичка даже тогда, когда по кацапским технологиям, как кацапы считают, это уже невозможно.
И эту технологию немцы, конечно, скрывают, как государственную тайну. Хотя бы для того, чтоб кацапы побереглись снова использовать Новичок.
Але... В таких ситуаціях завжди треба дивитися, кому вигідно. Якось ту однокласницю по навчанню пуйла - меркелиху - треба було привести до тями і поставити в позу зю.
В цілому, Америка - форева. Операція блискуча. Польоти бомберів над Україною - на біс!
Что бы в следующий раз они за собой лучше подчищали?
Вы о конвенции по запрещению химического оружия, которую рашисты подписали в 1997 году?
Но дебилам из паРаши забыли сказать, что сейчас химики шагнули далеко вперед, поэтому кацапы периодически палятся на допинге и отравляющих веществах 90-х годов разработки. И вопли кацапов "вывсеврети" лишь подтверждают это.