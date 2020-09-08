Бундесвер не передаватиме РФ результати аналізів Навального: "З міркувань безпеки"

В інституті фармакології і токсикології Бундесверу в Мюнхені, де виявили сліди отруйної речовини з групи "Новачок" в зразках російського опозиціонера Олексія Навального, заявили, що не можуть передавати відомості про дослідження третій стороні з міркувань таємності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі російської "Новой газете" повідомив офіційний представник медико-санітарної служби Бундесверу.

"Додаткова інформація про результати досліджень може дозволити зробити висновки про конкретні навички і знання Бундесверу щодо відповідних речовин. У такій делікатній сфері це неприпустимо з міркувань безпеки та інтересів ФРН", - заявили в інституті.

Вчора стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відключили його від апарату штучної вентиляції легень.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика не називали, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголю, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.