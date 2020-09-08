Бундесвер не будет передавать РФ результаты анализов Навального: "Из соображений безопасности"
В институте фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене, где обнаружили следы отравляющего вещества из группы "Новичок" в образцах российского оппозиционера Алексея Навального, заявили, что не могут передавать сведения об исследованиях третьей стороне из соображений секретности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии российской "Новой газете" сообщил официальный представитель медико-санитарной службы Бундесвера.
"Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ. В столь деликатной сфере это недопустимо из соображений безопасности и интересов ФРГ", - заявили в институте.
Вчера стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.
Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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""Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ. В столь деликатной сфере это недопустимо из соображений безопасности и интересов ФРГ", - заявили в институте.Источник: https://censor.net/ru/n3218090"
Гілку сплутав?
Свинособакам, ні.
Как с допингами?
"Тому хто не вірить докази нічого не доведуть, а тому хто вірить докази не потрібні"
Докази потрібні тільки тим, хто має сумніви.
А німці нові побудували - в цьому різниця.
сказано отравили, значит отравили,
или хочешь сказать, что все кремляди патриты параши ?
никогда не думал, что не одни вы умные,
что покупать людей умеете не только вы,
что , по сути , вам и предложить нечего,
ну хата в москве, ну плюс/минус,
а многие люди и ради идеи вас готовы уничтожить ?
никто вам не расскажет о методах анализа,
на вас положили больт
это неприятно, но не одни вы умеете дурака включать,
а ваши люди очень даже сговорчивы,
когда есть возможность слиняь из вашей помойки,
конечно, бескрайние просторы это крута, но эта свобода мнимая,
и те, кто имеют , что продать, продают,
будут вам ещё и другие доказательства,
сами дадите
но твоя болячка не лечится, увы. Только отстрелом башки.
рассказывай про "ПАБЕДУ" над фашистами, бей поклоны ******** Гундяеву,
но тока тута вам, кацапчику , не срамблер,
здеся вы никого не объегорите,
кремляди убили/отравили массу людей,
осёл у вас в кремле с собакой развлекается
дедываяваленки могут не выдержать
Ты хоть понял, что написал?
Немцы пошли дальше кацапов, и разработали технологию, позволяющую детектировать применение Новичка даже тогда, когда по кацапским технологиям, как кацапы считают, это уже невозможно.
И эту технологию немцы, конечно, скрывают, как государственную тайну. Хотя бы для того, чтоб кацапы побереглись снова использовать Новичок.
Але... В таких ситуаціях завжди треба дивитися, кому вигідно. Якось ту однокласницю по навчанню пуйла - меркелиху - треба було привести до тями і поставити в позу зю.
В цілому, Америка - форева. Операція блискуча. Польоти бомберів над Україною - на біс!
Что бы в следующий раз они за собой лучше подчищали?
Вы о конвенции по запрещению химического оружия, которую рашисты подписали в 1997 году?
Но дебилам из паРаши забыли сказать, что сейчас химики шагнули далеко вперед, поэтому кацапы периодически палятся на допинге и отравляющих веществах 90-х годов разработки. И вопли кацапов "вывсеврети" лишь подтверждают это.