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Германия (6726) отравление (1446) россия (92999) Навальный (855)

Бундесвер не будет передавать РФ результаты анализов Навального: "Из соображений безопасности"

Бундесвер не будет передавать РФ результаты анализов Навального:

В институте фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене, где обнаружили следы отравляющего вещества из группы "Новичок" в образцах российского оппозиционера Алексея Навального, заявили, что не могут передавать сведения об исследованиях третьей стороне из соображений секретности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии российской "Новой газете" сообщил официальный представитель медико-санитарной службы Бундесвера.

"Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ. В столь деликатной сфере это недопустимо из соображений безопасности и интересов ФРГ", - заявили в институте.

Вчера стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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Топ комментарии
+12
Гут! Просто послали кацапів нах !
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08.09.2020 09:46
+11
Німцям так. Можна.
Свинособакам, ні.
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08.09.2020 09:54
+7
Предлагаешь верить результатам в кацапии ?
Как с допингами?
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08.09.2020 09:56
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А навіщо кацапії ці результати взагалі, окрім саме шпигунських мотивів? А витимуть, що це фашисти все фальсифікували.
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08.09.2020 09:45 Ответить
Як мінімум - в дослідницьких цілях.
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08.09.2020 09:53 Ответить
посмотрите программу 60 минут за понедельник. они из трусов выпрыгивают - так им нужно знать, как Бундесвер узнал. какие методы использовал. Они уверяют что Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!
""Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ. В столь деликатной сфере это недопустимо из соображений безопасности и интересов ФРГ", - заявили в институте.Источник: https://censor.net/ru/n3218090"
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08.09.2020 10:19 Ответить
Ну а я про що.
Гілку сплутав?
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08.09.2020 10:24 Ответить
Гут! Просто послали кацапів нах !
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08.09.2020 09:46 Ответить
Німцям так. Можна.
Свинособакам, ні.
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08.09.2020 09:54 Ответить
Предлагаешь верить результатам в кацапии ?
Как с допингами?
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08.09.2020 09:56 Ответить
Кому треба (ОПР) нададуть. А решта нехай вірить чи не вірить.

"Тому хто не вірить докази нічого не доведуть, а тому хто вірить докази не потрібні"
Докази потрібні тільки тим, хто має сумніви.
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08.09.2020 10:01 Ответить
просто мнение русских ублюдков мало кому интересно
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08.09.2020 10:15 Ответить
нет, просто Старый Шахтер в очередной раз спалился в том что он - ольгинский троль.
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08.09.2020 10:20 Ответить
Ахиреные у вас деловые партньоры-людоеды. Стройте СП-2, суки...
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08.09.2020 09:56 Ответить
чего ты пеной брызгаешь? разве не Украина и сама имеет газопровод из Рашки в Европу? Почему немцам нельзя?
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08.09.2020 10:21 Ответить
труба у нас була давно - ще при Союзі.
А німці нові побудували - в цьому різниця.
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08.09.2020 10:29 Ответить
Хотя бы потому - что рашка могла бы тогда наш газопровод не использовать. В том числе, начать полномасштабную войну против Украины, без угрозы "срыва поставок западным партнерам".
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08.09.2020 10:59 Ответить
всем, кому надо, думаю уже переданы необходимые результаты, потому как даже самые упертые евротолерасты возбудились.
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08.09.2020 09:59 Ответить
рузгий, иди ******** гундяева слюнявь, чего тут умничаешь ?
сказано отравили, значит отравили,
или хочешь сказать, что все кремляди патриты параши ?
никогда не думал, что не одни вы умные,
что покупать людей умеете не только вы,
что , по сути , вам и предложить нечего,
ну хата в москве, ну плюс/минус,
а многие люди и ради идеи вас готовы уничтожить ?
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08.09.2020 10:20 Ответить
гы гы , репутация
никто вам не расскажет о методах анализа,
на вас положили больт
это неприятно, но не одни вы умеете дурака включать,
а ваши люди очень даже сговорчивы,
когда есть возможность слиняь из вашей помойки,
конечно, бескрайние просторы это крута, но эта свобода мнимая,
и те, кто имеют , что продать, продают,
будут вам ещё и другие доказательства,
сами дадите
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08.09.2020 10:32 Ответить
Не думаю что Меркель или другие немецкие структуры в этом замешаны. Шарите это клиника в которой со времен царя Гороха "лечат" политических и диссидентов. Немцам просто приходится прикрывать своих врачей. Как осел бежащий впереди телеги под гору.
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08.09.2020 10:14 Ответить
в Шарите всех лечат, т.к. это лучшая клиника в мире.
но твоя болячка не лечится, увы. Только отстрелом башки.
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08.09.2020 10:22 Ответить
ил, два, гордись своим недоделанным самолётом и дедываяваленками,
рассказывай про "ПАБЕДУ" над фашистами, бей поклоны ******** Гундяеву,
но тока тута вам, кацапчику , не срамблер,
здеся вы никого не объегорите,
кремляди убили/отравили массу людей,
осёл у вас в кремле с собакой развлекается
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08.09.2020 10:25 Ответить
кацапчику, пишите на родимом наречии, не надо так напрягаться,
дедываяваленки могут не выдержать
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08.09.2020 10:27 Ответить
Ти здивуєшся, але куля не завжди вбиває. Наприклад ...
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08.09.2020 10:32 Ответить
Верим разработчикам!! Ублюдкам кацапам!!
Ты хоть понял, что написал?
Немцы пошли дальше кацапов, и разработали технологию, позволяющую детектировать применение Новичка даже тогда, когда по кацапским технологиям, как кацапы считают, это уже невозможно.
И эту технологию немцы, конечно, скрывают, как государственную тайну. Хотя бы для того, чтоб кацапы побереглись снова использовать Новичок.
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08.09.2020 11:03 Ответить
Этот фарс блестящая операция Трампа по извлечению ключевой страны Европы, Германии, из объятий рашки. И в любом случае дураками будут выглядеть только немцы. Рыжий клоун в этот раз заслужил аплодисменты.
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08.09.2020 10:39 Ответить
К данному кейсу Трамп вроде бы ни при чем.
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08.09.2020 11:05 Ответить
Так это Трамп траванул Навального!!! Вот это дела! И кто бы мог подумать?
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08.09.2020 11:54 Ответить
Траванул вряд ли, а в части нахождения "Новичка" американские спецслужбы явно поучаствовали. Если бы траванул Трамп, это был бы настоящий Новичок.
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08.09.2020 12:04 Ответить
Значит навальньій колбасой отравился а путлер нипричем?
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08.09.2020 14:12 Ответить
Власти рашки не настолько тупые чтобы травить Навального с нулевым рейтингом, да еще новичком.
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08.09.2020 14:23 Ответить
Мда? Гэбня обсырается не впервые, Солсбери и Боинг например. Такшта, они не тупые, они дебилы.
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08.09.2020 20:00 Ответить
А почему нет, что их может сдержать єто сделать? Убить немцова им тупости хватило, без каких либо последствий для себя, а у навального рейтинг повьіше будет.
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08.09.2020 22:19 Ответить
Уже бьіло сказано , что разбираться с РФ будут через ОЗХО ООН. Дело очень серьезное, новьій класс химоружия может бьіть тайно на вооружении ВС РФ , в нарушение договора о запрещении и уничтожении хим. оружия.
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08.09.2020 10:44 Ответить
Не маю ніяких сентиментів до раші і її людожерських агресивних режимів.
Але... В таких ситуаціях завжди треба дивитися, кому вигідно. Якось ту однокласницю по навчанню пуйла - меркелиху - треба було привести до тями і поставити в позу зю.

В цілому, Америка - форева. Операція блискуча. Польоти бомберів над Україною - на біс!
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08.09.2020 10:53 Ответить
Рассказать?!
Что бы в следующий раз они за собой лучше подчищали?
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08.09.2020 11:30 Ответить
Вы б еще в днр передали. "РФ" такая же нелегитимная помойка, как и днр.
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08.09.2020 11:33 Ответить
Рашисты были уверены, что через 72 часа следы этого ОВ обнаружить невозможно. Рукожопы снова облажались.
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08.09.2020 12:27 Ответить
Невозможно обнаружить то чего нет. Зато бумага выдержит любую лож.
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08.09.2020 12:46 Ответить
"Зато бумага выдержит любую лож"

Вы о конвенции по запрещению химического оружия, которую рашисты подписали в 1997 году?
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08.09.2020 13:04 Ответить
А вот по дурачка косить не нужно. Хотя вряд ли Вы косите. Лечение врачи в Омске применили правильное. Если бы было не так, то Навальный бы никак не дожил до перевозки в Германию. А лечили его от отравления ФОС. И в варианты "что-то не то съел", "обожрался наркоты" или "нарушение обмена веществ" может поверить только клинический идиот.
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08.09.2020 13:45 Ответить
Это у Запада клинический идиотизм, потому что приказали врачам найти Новичок. Хотя можно было обойтись и любым другим ядом.
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08.09.2020 14:31 Ответить
Нет, очередной клинический идиот, симптомы отравления ФОС никак не совпадают с отравлением другими ядами. Есть медицинские препараты, которые могут вызвать подобные отравления, но я не представляю, как в человека можно впихнуть такое их количество. А в том, что он пил кружками дихлофос, я сильно сомневаюсь. Так что кроме боевых ФОС вроде как ничего и не остается. А если учитывать, что старые формулы давно известны всем, то ничего кроме новых разработок уже и не остается...
Но дебилам из паРаши забыли сказать, что сейчас химики шагнули далеко вперед, поэтому кацапы периодически палятся на допинге и отравляющих веществах 90-х годов разработки. И вопли кацапов "вывсеврети" лишь подтверждают это.
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08.09.2020 17:21 Ответить
Никаких аргументов, одна истерика.
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08.09.2020 19:07 Ответить
У кацапов? Да. Одна истерика, как и со Скрипалями, как и с Боингом, как всегда. Все остальные аргументы уже давно разжеваны в международной прессе и на специализированных медицинских форумах. Но кацапское РТ быдлу это сообщить забыло, поэтому высеры, подобные твоим, редко, но все же появляются на новостных ресурсах. Но повторюсь, что обсасывать эту тему тебе нужно на сру ресурсах. А здесь кацапам не наливают - радуйся, что хоть что-то ответили. Попытаюсь объяснить еще раз, чтобы даже дуракам стало понятно. Его отравление было вызвано либо бытовыми ФОС (для чего ему нужно было бы выпить баллончик дихлофоса), либо лекарственными препаратами типа ривастигмина (для чего нужно было бы съесть десятки, а то и сотни упаковок ), либо все же ФОС, которые разрабатывались именно с целью травить людей при малой дозировке. Никакие другие яды или наркота подобной симптоматики не дают. Если бы пилоты не сели, то, долетел бы Навальный трупом, если бы врачи не давали конские дозы атропина, то он бы тоже не выжил. Ему просто очень повезло и с пилотами, и с врачами.
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08.09.2020 19:39 Ответить
Откуда у тебя инфа, что они приказали своим спецслужбам найти у навального новичок? Поверил пленкам колхозника?
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08.09.2020 22:25 Ответить
Зачем. Пока Навальный был в больнице - у него все анализы брали!!!
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08.09.2020 12:42 Ответить
Ждем когда окончательно проявится Выгодополучатель этого действа, движуха уже началась.
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08.09.2020 15:54 Ответить
Продолжаешь петь песню: "*****************"? Ты немного сайтом ошибся. За этим прямая дорога на сру. Здесь этот бред даже не обсуждается. Понимаешь ли, номерной, я далеко не сторонник Навального. Но если у него в паРаше миллионы подписчиков, если его популярность растет, то явно он может составить конкуренцию действующей власти... А у вас даже за меньшее убивают.
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08.09.2020 17:33 Ответить
Сейтом ошибся или нет указывать мне никто не в правax, (тем более "Ты ж Европа") я много лет уже тут. И Навальный мне пох. В одном ты прав - убивают или по/беспределу или так надо, часто и густо везде.
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08.09.2020 20:18 Ответить
И как часто и густо "везде убивают" боевыми ОВ?
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08.09.2020 21:08 Ответить
правильно.
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08.09.2020 20:29 Ответить
Боевое ОВ звучит внушительно, но любое вещество может становится ядом при определенной концентрации. Выпей разом 10 л воды и получишь заворот кишок или вилка для фруктов воткнутая в глаз является смертелным оружием. да мало ли... Яды всегда присутствовали в делах спецслужб. почитайте историю, весьма интересно.
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08.09.2020 23:18 Ответить
 
 