После инцидента с Навальным мы поддерживаем отказ от "Северного потока-2", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что поддерживает идею отказа от "Северного потока 2"после инцидента с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Конечно, да", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на случившееся с Навальным.

Президент США также напомнил, что и до истории с Навальным выступал против этого проекта.

"Да вы и не слышали о "Северном потоке - 2" до тех пор, пока Трамп не пришел", - заявил он.

Трамп подчеркнул, что возмущен тем, что "Германия заключает сделку, согласно которой будет платить России миллиарды долларов, а при этом - мы должны защищать Германию как раз от России (в НАТО)".

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.