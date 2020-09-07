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Северный поток (1443) Навальный (855) Трамп (3977)

После инцидента с Навальным мы поддерживаем отказ от "Северного потока-2", - Трамп

После инцидента с Навальным мы поддерживаем отказ от

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что поддерживает идею отказа от "Северного потока 2"после инцидента с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Конечно, да", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на случившееся с Навальным.

Президент США также напомнил, что и до истории с Навальным выступал против этого проекта.

"Да вы и не слышали о "Северном потоке - 2" до тех пор, пока Трамп не пришел", - заявил он.

Трамп подчеркнул, что возмущен тем, что "Германия заключает сделку, согласно которой будет платить России миллиарды долларов, а при этом - мы должны защищать Германию как раз от России (в НАТО)".

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Из https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B?src=hashtag_click #Украины пришил хорошие новости. В результате засадной операции украинского спецназа близ населенного пункта https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0?src=hashtag_click #Тельманова на https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5?src=hashtag_click #Донбассе уничтожены 23 члена банды https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%9D%D0%A0?src=hashtag_click #ДНР вместе с командиром. Бандитскую колонну раздербанили в пух и прах. Данные о потерях подтвердили и в банде ДНР
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07.09.2020 22:10
+19
После с инцидента с Навальным мы поддерживаем отказ от "Северного потока-2", - Трамп - Цензор.НЕТ 5039
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07.09.2020 21:57
+19
трамп самозакоханий бовдур сьогодні каже одне а завтра ***** під хвостом вилизує...
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07.09.2020 22:05
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Там така озабочєнность, що у штазімолки, і дрезденського завклюби, очі рогом.
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07.09.2020 23:30 Ответить
Дай Бог Навальному теперь восстановить здоровье . Если сможет говорить , то думаю , расскажет немцам реальные вещи из росии .
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07.09.2020 23:44 Ответить
Что Крым ,,не бутерброд,,?
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07.09.2020 23:54 Ответить
Ничего нового он им не расскажет. Он нужен живой т.к. своими компроматами раскачивает тамошную лодку
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08.09.2020 00:01 Ответить
Не понимаю "логики" упоротых. Трамп ввел реальные санкции против Раши, тормозит СП-2 как только может, поставил Украине летальное оружие, войска переводит в Польшу поближе к Раше, при нем в Черное море стали заходить корабли НАТО и летать самолеты. При Обаме этого ничего не было.
Но для упоротых "Трамп - агент хйла". Дезу распущенную с подачи Раши, хавают на ура, а мозг отдыхает за ненадобностью.
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08.09.2020 00:06 Ответить
Конгресс это все ввел. А чувак с дохлой белкой на голове все бубнит о дружбе с классным чуваком из кремля. Если бы конгресс не двигал тему импичмента,то трамп вообще бы ничего не делал.
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08.09.2020 01:09 Ответить
Там ещё есть понятие: двухпартийная поддержка. Если решение комитета конгресса имеет "за" от двух партий, то оно, минуя голосование в большом зале поступает в АП на исполнение. АП, теоретически, может завернуть на голосование, но сейчас, понятно, уже это не делает, а принимает к исполнению.
Вот это и были санкции по СП-2, которые Трамп выдал, как своё достижение.
Просто красиво получилось: Трамп ставит подпись, и швейцарское судно снимается с якоря и машет ручкой...
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08.09.2020 01:21 Ответить
какие он реальные санкции против рашки ввел?? наоборот снял санкции против Русала и Дерипаски и саботировал реальные секторальные санкции, которые обязан был ввести во исполнение Закона США
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08.09.2020 10:31 Ответить
всё правильно.
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08.09.2020 02:00 Ответить
А прокачка газу в Європу через Україні - хіба це не те саме? Ми тупо допомагаємо заклятому ворогу заробляти мільярди на танки, ракети, автомати, які вбивають наших захисників. Це - вершина лицемірства.
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08.09.2020 02:37 Ответить
Лаптеногое иди ***** своему пАмАги
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08.09.2020 07:45 Ответить
бухни бояри
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08.09.2020 09:02 Ответить
Вангую - после выхода из комы леша бутерброд будет слезно просить запад не накладывать санкции на его родной лаптестан.
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08.09.2020 08:46 Ответить
"Германия заключает сделку, согласно которой будет платить России миллиарды долларов, а при этом - мы должны защищать Германию как раз от России (в НАТО)"Источник:https://censor.net/ru/n3218057

Расскажи это некоему Спиваку Дмитрию П., вещающему на Ахметов-24 (Украина-24), а то он вчера на говно изошел, доказывая, что Поток-2 - исключительно экономический, а злобные США хотят исключительно свой паршивый газ гейропе продавать и немецию обижать.
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08.09.2020 09:01 Ответить
Кстати ДА Давайте хоть народно называть аналы пинчюк 1 кучма 2 шобло плюс один **** интер кремль рошенко жлобская рожа всё просрала тварь как на него люди смотрят квартал нового лгуна и он буратино на золотом содержании..и Мы Феодальные холопы без прав ..извините за всех не говорю но мои налоги в такую в эту трубу вылетают
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08.09.2020 11:00 Ответить
Наверное уже позвонил своему куратору пуйлу и тот дал отмашку топить СП2,так как понимает,что немцы его все равно заблокируют,а рыжее у@бище перед выборами предстанет"неукротимым бойцом"с пуйлом!!!
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08.09.2020 10:14 Ответить
Инциндент прям как первый канал погибли тыши дом нет инцидент это когда на вокзале приспичило
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08.09.2020 10:51 Ответить
Трамп підкреслив, що обурений тим, що "Німеччина укладає угоду, згідно з якою платитиме Росії мільярди доларів, а при цьому - ми повинні захищати Німеччину саме від Росії (в НАТО)".Джерело: https://censor.net/ua/n3218057
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08.09.2020 20:03 Ответить
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