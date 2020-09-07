Після інциденту з Навальним ми підтримуємо відмову від "Північного потоку-2", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що підтримує ідею відмови від "Північного потоку 2" після інциденту з ймовірним отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Звичайно, так", - сказав він на пресконференції, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи згоден він з ідеєю відмови від цього проєкту у відповідь на те, що трапилося з Навальним.

Президент США також нагадав, що і до історії з Навальним виступав проти цього проєкту.

"Та ви й не чули про "Північний потік - 2" доти, доки Трамп не прийшов", - заявив він.

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Трамп підкреслив, що обурений тим, що "Німеччина укладає угоду, згідно з якою платитиме Росії мільярди доларів, а при цьому - ми повинні захищати Німеччину саме від Росії (в НАТО)".

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика не називали, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголю, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.