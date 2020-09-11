Слова убийцы Гонгадзе о причастности Кучмы исчезли из дела, - адвокат потерпевших
Из материалов уголовного производства об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе исчезли слова осужденного экс-генерала МВД Алексея Пукача о том, что к этому делу причастны второй президент Украины Леонид Кучма и экс-председатель Верховной Рады Владимир Литвин.
Об этом заявила на пресс-конференции адвокат потерпевших Татьяна Костина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Костина напомнила, что к ответственности до сих пор не привлечены как заказчики убийства Гонгадзе, так и заказчики покушения на народного депутата II и III созывов ВР Александра Ельяшкевича и похищения и избиения журналиста Алексея Подольского, чьи интересы она представляет.
Защитник убеждена, что несмотря на то, что исполнители этих преступлений разные, все они "обоснованно связаны с тогдашним президентом Леонидом Кучмой".
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По словам Костиной, что для того, чтобы вывести Кучму из-под обвинения, производства по Гонгадзе и Подольскому были засекречены, а на единственном открытом судебном заседании по делу Гонгадзе была допущена фальсификация.
"Известные всему миру слова Пукача, что приговор суда будет ему понятен, только когда на скамье подсудимых с ним будут сидеть Кучма и Литвин, в материалах дела отсутствуют", - заявила адвокат. Она подчеркнула, что эти слова намеренно не внесли в дело для того, чтобы Кучма и Литвин, который в 1999-2002 годах возглавлял Администрацию президента, могли избежать ответственности.
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Костина обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом довести дело до конца, чтобы виновные в заказе этих трех преступлений оказались на скамье подсудимых.
Пожалуйста, подождите...
Понятно уже , что этого старого маразматика Чучму никто не посадит , по любому ЕСТЬ такая договорённость это дело замять . Только мало того что заминают , так ещё и отбеливают эту рыжую тварь, видать хочет войти в историю как ещё один мЫролюбный президент и желательно без черных пятен ( Гонгадзе) . 😡
Але от шо з цим робити?
https://antikor.com.ua/articles/185500-poroshenko_-_kuchme_ja_-_chlen_vashoji_komandi_budu_vikonuvati_ljubij_vash_nakaz_tam_de_vi_skahete
І чого твій недогетьман, не посадив вбивцю Гонгадзе, будучи президентом, маючи свого ГенПрокурора і більшість в парламенті?
А навпаки, ще й зробив його представников України в Мінську в ТКГ.
У самих рило в пуху, то чого киваєш на інших?)))
Ну а Зеленский - очень надеюсь что хоть он станет настолько любим народом что повторит судьбу Чаушеску
Хто з зятьом вбивці задружив?
В переговорну групу запихнув?
І на зраду діда надихнув?
І слідчому про Кучму нагадає
Підможе йому хор Мотузки
Та розібють підозру вдрузки
Нема вини Кучми і Литвина
Залишилась їх лисина і сивина.
Що казав Пукач вже переписали
Онучі віддані слуги й васали.
«Зелені» старі справі доламають,
Бо користь з цього і натхнення мають.
У них свої всі судді й прокурори,
А на верху сидять прості актори.
11.09.2020 р.
Анатолій Березенський
І тут почалося: кучму на нари. Згоден - кучма винуватий у створенні олігархічного режиму. Але цей режим хотів бути відносно самостійним від московських впливів. І от кучмі підсовують: табачника, мертвечука, литвина (був ще хтось). І коли два перші явно агенти кремля. То литвин виглядів більше проукраїнським. Але судимо по ділам їх. Які ж діла у литвина? - один брат командує військовими, другий - прикордонниками, а третій організовує кучмі скандал.
Казали, що Олена - коханка Валоді. Я думаю - все не так. Все це - московські агенти, що мали завдання обісрати кучму. І успішно виконали роботу для кремля. Результат: кучму геть і на його місце приходить кремлівська ж маріонетка янукович. хай навіть не одразу, але задачу он ісполніл как надо: сбу - кацапам, генштаб - їм же, мін оборони також. А прикордонники? - Вже, брат литвина забезпечує дірявий кордон із рашою.
Якби не Ющенко у 2004 році, то до 2008 було б вторгнення не тільки в Грузію, а і в Україну.
Так шо я б радив придивитися до товаришки костіної. Може там не стільки тупість, як завдання відвести підозру від московських агентів, яких я назвав вище.