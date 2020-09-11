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Гонгадзе (726) Кучма (1798) Литвин (2803) Пукач (453)

Слова убийцы Гонгадзе о причастности Кучмы исчезли из дела, - адвокат потерпевших

Слова убийцы Гонгадзе о причастности Кучмы исчезли из дела, - адвокат потерпевших

Из материалов уголовного производства об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе исчезли слова осужденного экс-генерала МВД Алексея Пукача о том, что к этому делу причастны второй президент Украины Леонид Кучма и экс-председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

Об этом заявила на пресс-конференции адвокат потерпевших Татьяна Костина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Костина напомнила, что к ответственности до сих пор не привлечены как заказчики убийства Гонгадзе, так и заказчики покушения на народного депутата II и III созывов ВР Александра Ельяшкевича и похищения и избиения журналиста Алексея Подольского, чьи интересы она представляет.

Защитник убеждена, что несмотря на то, что исполнители этих преступлений разные, все они "обоснованно связаны с тогдашним президентом Леонидом Кучмой".

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По словам Костиной, что для того, чтобы вывести Кучму из-под обвинения, производства по Гонгадзе и Подольскому были засекречены, а на единственном открытом судебном заседании по делу Гонгадзе была допущена фальсификация.

"Известные всему миру слова Пукача, что приговор суда будет ему понятен, только когда на скамье подсудимых с ним будут сидеть Кучма и Литвин, в материалах дела отсутствуют", - заявила адвокат. Она подчеркнула, что эти слова намеренно не внесли в дело для того, чтобы Кучма и Литвин, который в 1999-2002 годах возглавлял Администрацию президента, могли избежать ответственности.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы не сможем продвинуться дальше, чем остановилось следствие. Ну, или мы можем расследовать еще 20 лет", - Рябошапка о деле Гонгадзе

Костина обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом довести дело до конца, чтобы виновные в заказе этих трех преступлений оказались на скамье подсудимых.

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Топ комментарии
+22
При ЗЕмразях нет ничего невозможного. ЗЕбильный трэш продолжается
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11.09.2020 19:38
+19
Слова убийцы Гонгадзе Пукача о причастности к этому делу Кучмы и Литвина исчезли из материалов дела, - адвокат Костина - Цензор.НЕТ 3415
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11.09.2020 19:39
+15
Для этого и сериал снимали, вот это рентабельность, учитесь...
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11.09.2020 19:54
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При ЗЕмразях нет ничего невозможного. ЗЕбильный трэш продолжается
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11.09.2020 19:38 Ответить
Для этого и сериал снимали, вот это рентабельность, учитесь...
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11.09.2020 19:54 Ответить
Це зробили ще при Пе-підору...
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11.09.2020 20:32 Ответить
Кучму, Литвина і Порохошенка на нари з конфіскацією.
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11.09.2020 21:25 Ответить
Ну, зараз тут тільки один пдр - це ти,тварина!
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12.09.2020 12:55 Ответить
Только учитывай то что у зе-тряпки полное большинство в парламенте, чего не было у его предшественника.
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11.09.2020 20:49 Ответить
Не, то оно еще при ПЕмразях исчезло. ПЕбильный трэш продолжается.
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12.09.2020 02:34 Ответить
Этот трэш ещё начался при Юще , продолжился при ПЕмразях и докатился до ЗЕмразей .
Понятно уже , что этого старого маразматика Чучму никто не посадит , по любому ЕСТЬ такая договорённость это дело замять . Только мало того что заминают , так ещё и отбеливают эту рыжую тварь, видать хочет войти в историю как ещё один мЫролюбный президент и желательно без черных пятен ( Гонгадзе) . 😡
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12.09.2020 11:02 Ответить
При пяти предыдущих президентах страной рулили бандиты они же олигархи . Зеля к бандитизму добавил еще и предательство .
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12.09.2020 12:57 Ответить
так він ще при пороху в Мінськ потрапив чи ні???
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12.09.2020 18:00 Ответить
Слова убийцы Гонгадзе Пукача о причастности к этому делу Кучмы и Литвина исчезли из материалов дела, - адвокат Костина - Цензор.НЕТ 3415
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11.09.2020 19:39 Ответить
Із зе все зрозуміло, Клоун клоуном,

Але от шо з цим робити?
https://antikor.com.ua/articles/185500-poroshenko_-_kuchme_ja_-_chlen_vashoji_komandi_budu_vikonuvati_ljubij_vash_nakaz_tam_de_vi_skahete

І чого твій недогетьман, не посадив вбивцю Гонгадзе, будучи президентом, маючи свого ГенПрокурора і більшість в парламенті?
А навпаки, ще й зробив його представников України в Мінську в ТКГ.
У самих рило в пуху, то чого киваєш на інших?)))
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12.09.2020 10:18 Ответить
Президент Порошенко не для того президент, щоб боротися із твоїми комплексами. Це твоя справа. Тут ти сам повинен трохи попрацювати і зрозуміти.
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12.09.2020 10:25 Ответить
Згоден, від для того президент, щоб забуханим приходити на люди і зі свинарчуками разом бомбити оборонпром.)))
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12.09.2020 10:42 Ответить
Они **** друг друга в жопу? Надеюсь Вова спереди.
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12.09.2020 18:05 Ответить
Убийцы пользуются бандой у власти и подчищают все документы. скоро они будут хрустально чистыми.
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11.09.2020 19:42 Ответить
Сделали разом.
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11.09.2020 20:04 Ответить
Хватит ныть! Кучма прекрасно себя чувствовал при "гении реформ" Порошенко. Его никто не трогал, более того - он был в составе группы по "урегулированию вопроса" Лугандонии. Я не оправдываю Зеленского, но прошу НЕ ЗАБЫВАТЬ, что этого гандона пригрел еще предыдущий "гарант", и что продажность и ничтожность Зеленского перед подонками и преступниками - не исключение, а правило. И частный случай этого правила - "шоколадный гений".
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11.09.2020 20:10 Ответить
Кучма был не просто в составе, а главой комиссии от Украины...И на той бумаге, где упоминается "особый статус Донбасса" и "выборы без контроля границы" стоит подпись как раз Кучмы как представителя от Украины.
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11.09.2020 20:37 Ответить
Ну так давайте уже начнем с того , что и отравленное чмо Ющенко, и шапкокрад Янукович и Порошенко - они все были в замазке с этой рыжей старой тварью и его семьей.
Ну а Зеленский - очень надеюсь что хоть он станет настолько любим народом что повторит судьбу Чаушеску
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11.09.2020 21:28 Ответить
Может, нам пора перестать надеяться и начинать предпринимать какие-то шаги для этого? Ведь каждый день промедления - шаг страны к пропасти. Нельзя уподобляться жалким беларусам, которые думают, что их фиги в кармане и шуточки на форумах помогут сбросить диктатора.
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11.09.2020 21:59 Ответить
твереза думка, давно про те кажу, що зміни сраки на Банковій не міняє суті керування цими всіма ідіотами державою Україна...
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12.09.2020 18:02 Ответить
Після першого Майдану куЧМО втік у Чехію, бо боявся, що правду взнають всі. Але згодом повернувся, бо Ющенко виявився нікчемою, не здатною ні на що.
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11.09.2020 20:11 Ответить
Ющ сам з того тіста...
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12.09.2020 18:03 Ответить
А хто це зробив?
Хто з зятьом вбивці задружив?
В переговорну групу запихнув?
І на зраду діда надихнув?
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11.09.2020 20:25 Ответить
Усі, усі до одного починаючи з Ющенко
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11.09.2020 22:45 Ответить
В материалах суда над Пукачем все подчистили еще при Порошенко...
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11.09.2020 20:31 Ответить
Чекайте, Лисий заспіває
І слідчому про Кучму нагадає
Підможе йому хор Мотузки
Та розібють підозру вдрузки
Нема вини Кучми і Литвина
Залишилась їх лисина і сивина.
Що казав Пукач вже переписали
Онучі віддані слуги й васали.
«Зелені» старі справі доламають,
Бо користь з цього і натхнення мають.
У них свої всі судді й прокурори,
А на верху сидять прості актори.
11.09.2020 р.
Анатолій Березенський
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11.09.2020 20:46 Ответить
більша частина ніків коментаторів - нові або дуже рідко коментують.
І тут почалося: кучму на нари. Згоден - кучма винуватий у створенні олігархічного режиму. Але цей режим хотів бути відносно самостійним від московських впливів. І от кучмі підсовують: табачника, мертвечука, литвина (був ще хтось). І коли два перші явно агенти кремля. То литвин виглядів більше проукраїнським. Але судимо по ділам їх. Які ж діла у литвина? - один брат командує військовими, другий - прикордонниками, а третій організовує кучмі скандал.
Казали, що Олена - коханка Валоді. Я думаю - все не так. Все це - московські агенти, що мали завдання обісрати кучму. І успішно виконали роботу для кремля. Результат: кучму геть і на його місце приходить кремлівська ж маріонетка янукович. хай навіть не одразу, але задачу он ісполніл как надо: сбу - кацапам, генштаб - їм же, мін оборони також. А прикордонники? - Вже, брат литвина забезпечує дірявий кордон із рашою.
Якби не Ющенко у 2004 році, то до 2008 було б вторгнення не тільки в Грузію, а і в Україну.
Так шо я б радив придивитися до товаришки костіної. Може там не стільки тупість, як завдання відвести підозру від московських агентів, яких я назвав вище.
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11.09.2020 22:17 Ответить
Литвини теж з того лайна, що і решта і Ваш кучма
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12.09.2020 18:04 Ответить
кравчучка и хитрая рыжая морда - два брата-акробата. Вошли в историю Украины: один сдачей ядерного оружия и капитуляцией, другой - убийством Гонгадзе, Черновола и многовекторностью.
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12.09.2020 10:04 Ответить
Предатели родины, ворюги и враги Украины: Кравчук, Кучма и Литвин с Медведчуком обязаны давно колыхаться просмоленные на каштанах, а не сидеть в подсудимых!
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12.09.2020 10:05 Ответить
Коли ж Кучма став неугодний кремлю (він був 10 років президентом), тоді й почалася інформаційна війна проти нього в масмедіа, і добре проплачений журналіст Гонгадзе, навіть не громадянин України. А почалося з того, що на другій каденції Кучма став на сторону державних інтересів. Ніхто не замовляв цього голодного журналіста. Органи безпеки мусили потурбуватися про безпеку держави. Ще невідомо, чи він живий. Мати не признала тулуб, а голови не було. Перед цим зімітували вбивство другого журналіста.
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12.09.2020 10:23 Ответить
Не може бути ....Володя клоун і його друзі говорили, що вони дуже чесні і проти корупцііі..
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12.09.2020 16:14 Ответить
 
 