Зеленский наградил обладателя "Золотого мяча"-1986 Беланова орденом Ярослава Мудрого
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня физической культуры и спорта наградил орденом обладателя "Золотого мяча"-1986 футболиста Игоря Беланова.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Указом от 10 сентября сопредседатель Комитета профессионального футбола Украинской ассоциации футбола Игорь Беланов награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Также орденами, медалями и почетными званиями награжден ряд украинских спортсменов и тренеров.
Награды присуждены за "весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность".
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+19 Garry Grant
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+17 Гыг с Вами
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+17 Люцифер
показать весь комментарий11.09.2020 19:41
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как и все его избиратели.
Информационный фон чести защитников Украины, волонтёров и прочих стремящихся в НАТО вызывал у чмошников чувство дискомфорта.
Они и выбрали чмошника, который фоном выбрал чмошничество.
Им стало комфортнее.
Это реальный мотив
Бєланов аполітичний, а коло Маркова терся через бабло, як той чухнув, футболіст від політики тікав як чорт від ладана .
Героя Украины с какого ?
Там треба міняти саму систему нагород. бо сьогодні "державна нагорода" для достойної людини виглядає просто приниженням.
Какой вклад этот футболист который играл за кровавый СССР все время внес на благо Украины ?
В 1995 году вернулся доигрывать на Украину - сначала выступал на первенстве Одесской области, затем играл за «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0) Черноморец ». Однако, проведя три игры, получил травму и выбыл до конца сезона. В 1997 году завершил карьеру в мариупольском «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1) Металлурге », сыграв за сезон всего четыре матча и забив четыре гола.
Орден князя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9 Ярослава Мудрого - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B государственная награда Украины для награждения граждан за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в области государственного строительства, укрепления международного авторитета Украины, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.
все как-то опошляется и мельчает...
А об остальных....очередь не дошла?
Беланов с командой- БЕЛАНОВ. Но без того же,трудяге,Демяненко или палочки-выручалочки Вадима Евтушенко,Бессонова и многих других,по настоящему классных играков. Сейчас увы к сожалению за последние 10-12 лет от Динамо осталось только название, которое в Европе помнят только потому, что живы некоторые легенды ТЕХ лет.
Но самое печальное то, что не видно перспектив...
по-простому тупой гонпро "воспитание обладателя Золотого мйача" Беланова на самом деле и есть словословие совку. И совковым правилам работы дырнамы. Которая собирала всех мало-мальски способных футболистов по всей Украине. И потом их, по большей части, обнуляла. Как людей, и как игроков. Ибо Беланова забрали в армийуперевели из "Черноморца" за полгода до трофея. По сути мяч Игорь заработал в "Черноморце". А если внимательно посмотреть, то после перевода в дырнаме он катился по нисходящей. И под неусыпным бденеием палковника МВДруководством превратился в говно-игрока и в говно-человека. С чем я Вас всх и поздравляю. А бляху на грудяорденок-с, скорее всего, ему повесили, что мало или вообще не тренерствовал.
Рядом с розой,- соловьём...
(с) Ш. Руставели
"СУРКИС не пали в забороненых мисцях", и др.