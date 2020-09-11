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Зеленський нагородив володаря "Золотого м'яча"-1986 Бєланова орденом Ярослава Мудрого

Зеленський нагородив володаря

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня фізичної культури і спорту нагородив орденом володаря "Золотого м'яча"-1986 футболіста Ігоря Бєланова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Указом від 10 вересня співголову Комітету професійного футболу Української асоціації футболу Ігоря Бєланова нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Також орденами, медалями і почесними званнями нагороджено деяких українських спортсменів і тренерів.

Нагороди присуджено за "вагомий особистий внесок у розвиток і популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів та багаторічну плідну професійну діяльність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив футболіста Зозулю орденом "За заслуги"
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Топ коментарі
+19
Клован,награди Украину собственной отставкой.
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11.09.2020 19:34
+17
сепара беланова?зеленль ни разу не окстилась,продолжает атаку на все украинское,нивелирует патриотизм.
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11.09.2020 19:33
+17
Чем Беланов прославил независимую Украину?
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11.09.2020 19:41
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Орденом Сутулова 36 степени!
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11.09.2020 19:33 Відповісти
Маме Риме 27 степени. Шоб небыло перекосу.
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11.09.2020 19:34 Відповісти
Чувак тупо реализует свои детские комплексы

как и все его избиратели.

Информационный фон чести защитников Украины, волонтёров и прочих стремящихся в НАТО вызывал у чмошников чувство дискомфорта.

Они и выбрали чмошника, который фоном выбрал чмошничество.

Им стало комфортнее.

Это реальный мотив
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11.09.2020 19:47 Відповісти
Шо куришь, оцифрованный? Лучше бы бухал с соседями по палате, так нет же...
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11.09.2020 19:52 Відповісти
сепара беланова?зеленль ни разу не окстилась,продолжает атаку на все украинское,нивелирует патриотизм.
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11.09.2020 19:33 Відповісти
Да Гыг, совсем плохой стал, это уже необратимый процесс....
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11.09.2020 19:51 Відповісти
любой процесс можно прекратить...необязательно вспять поворачивать
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11.09.2020 19:54 Відповісти
Та який з нього сепар. Скоріш мав "беспорядочньіе политические связи"
Бєланов аполітичний, а коло Маркова терся через бабло, як той чухнув, футболіст від політики тікав як чорт від ладана .
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11.09.2020 19:56 Відповісти
А сивоху к награде слабо?
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11.09.2020 19:34 Відповісти
далі буде
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11.09.2020 19:49 Відповісти
Клован,награди Украину собственной отставкой.
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11.09.2020 19:34 Відповісти
Шмаркля так і залишилась у 1986р.
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11.09.2020 19:37 Відповісти
Українцям є чим пишатись. "Динамо" зразка 1986 року це клуб-зірка, а не клуб зірок. Всі були пахарі.
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11.09.2020 21:18 Відповісти
Хорошая новость! Поздравляем Игоря Ивановича, хорошего человека, доброго и справедливого! Гордость Одессы!
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11.09.2020 19:40 Відповісти
Сумнівна гордость.
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11.09.2020 19:43 Відповісти
ну так и дал бы ему "Героя ОдеССССы"

Героя Украины с какого ?
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11.09.2020 19:51 Відповісти
А Одесса, по-вашему, не Украина? Я что-то вас не понимаю, националистов липовых.
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11.09.2020 20:48 Відповісти
Чем Беланов прославил независимую Украину?
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11.09.2020 19:41 Відповісти
обладатель мяча в 1986 - награждают орденом 2020..О, дают Филимонову пас..)
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11.09.2020 19:43 Відповісти
А Бубку Бубочка забыл наградить...
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11.09.2020 19:47 Відповісти
А які заслуги цього Беланова перед незалежною державою Україна? У 1986 році він представляв ссср. Блазень роздає ордени і медалі наліво й направо всяким ватникам-совкам. А справжніх героїв, воїнів, захисників української держави саджає в тюрми. Складається враження, що йому пороблено, пороблено на погибель.
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11.09.2020 19:49 Відповісти
Цим займалися всі українські президенти без виключення, особливо звіріли в кінці правління, нагороджуючи своїх холуїв наліво і направо!
Там треба міняти саму систему нагород. бо сьогодні "державна нагорода" для достойної людини виглядає просто приниженням.
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11.09.2020 20:10 Відповісти
Кожного разу коли блазень роздає нагороди, хтось із достойних відмовляється отримувати з його рук нагороду, тому він вибирає таких, які не відмовляться, - це або старці з яких тирса сиплеться, або такі як і він московські заробітчани, всякі там білики, потапи...
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11.09.2020 20:16 Відповісти
У отца было 3 сына...Старший был умный, средний был футболист, а младший мент
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11.09.2020 19:51 Відповісти
Сопля продолжает обесценивать гос.награды Украины ..
Какой вклад этот футболист который играл за кровавый СССР все время внес на благо Украины ?
В 1995 году вернулся доигрывать на Украину - сначала выступал на первенстве Одесской области, затем играл за «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0) Черноморец ». Однако, проведя три игры, получил травму и выбыл до конца сезона. В 1997 году завершил карьеру в мариупольском «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1) Металлурге », сыграв за сезон всего четыре матча и забив четыре гола.

Орден князя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9 Ярослава Мудрого - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B государственная награда Украины для награждения граждан за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в области государственного строительства, укрепления международного авторитета Украины, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.
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11.09.2020 19:55 Відповісти
после пожизненной стипендии своему бохотцу... ничему не удивляюсь...
все как-то опошляется и мельчает...
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11.09.2020 19:59 Відповісти
Мастер-класс получил?)
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11.09.2020 20:23 Відповісти
Благодаря пропарашенским рыгам высший административный суд (обязательно с маленькой буквы) https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины в 2011 году лишил Бандеру и Шухевича звания Героев Украины, с формулировкой, типа они не имели ни какого отношения к независимой Украине. Скажите мне какое отношение к независимой Украине имеет отношение этот старый СОВЕТСКИЙ мячикопиналист?
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11.09.2020 20:36 Відповісти
"наградил орденом обладателя "Золотого мяча"-1986 футболиста Игоря Беланова."
А об остальных....очередь не дошла?
Беланов с командой- БЕЛАНОВ. Но без того же,трудяге,Демяненко или палочки-выручалочки Вадима Евтушенко,Бессонова и многих других,по настоящему классных играков. Сейчас увы к сожалению за последние 10-12 лет от Динамо осталось только название, которое в Европе помнят только потому, что живы некоторые легенды ТЕХ лет.
Но самое печальное то, что не видно перспектив...
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11.09.2020 20:44 Відповісти
Не видно. И второго такого Лобановского не видно.
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11.09.2020 21:13 Відповісти
Вот эта вот "дырнамовская песнья" по-простому тупой гон про "воспитание обладателя Золотого мйача" Беланова на самом деле и есть словословие совку. И совковым правилам работы дырнамы. Которая собирала всех мало-мальски способных футболистов по всей Украине. И потом их, по большей части, обнуляла. Как людей, и как игроков. Ибо Беланова забрали в армийу перевели из "Черноморца" за полгода до трофея. По сути мяч Игорь заработал в "Черноморце". А если внимательно посмотреть, то после перевода в дырнаме он катился по нисходящей. И под неусыпным бденеием палковника МВД руководством превратился в говно-игрока и в говно-человека. С чем я Вас всх и поздравляю. А бляху на грудя орденок-с, скорее всего, ему повесили, что мало или вообще не тренерствовал.
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12.09.2020 08:43 Відповісти
Та цей орден нічого не коштує,як і багато інших.Кого тільки не нагороджували.Совковий футболіст що видатного зробив? В нас тільки спортсмени і артисти.Тому і країна в такому заді.
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11.09.2020 21:00 Відповісти
Часто мнит себя ворона,
Рядом с розой,- соловьём...
(с) Ш. Руставели
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11.09.2020 21:16 Відповісти
Зеля чувствует, что подходит конец его президенству. Награждает всех непричасных. Недавно артистов целую свору наградил (Потап - чи не народный артист).
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11.09.2020 21:20 Відповісти
Блохина кинули в месте с Шевой)))
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11.09.2020 21:53 Відповісти
какао-ботве уже и Беланов не угодил.
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12.09.2020 02:39 Відповісти
Чому цей орден також не дали Шеві, Блохіну (це якщо футбол)? Є безліч спортсменів які заслуговують на цю нагороду.
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12.09.2020 10:49 Відповісти
всем всё сразу надо дать.
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12.09.2020 17:25 Відповісти
Орден Ярослава Мудрого совковому футболісту за шо?
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12.09.2020 02:56 Відповісти
Владимир Александрович, чтобы не было перекоса, перегиба и вывиха в суглобах и м!язах, - необходимо ко дню физкульдурныка нагородыть и несколько фванатов-болельщиков каким-небудь орденом достоинства: "Не матюкайся" - 1 степен; "Не лузай насиння"; "НЕ пыйпыво",
"СУРКИС не пали в забороненых мисцях", и др.
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12.09.2020 10:07 Відповісти
Блохину или Шевченко или Бессонову не дали медали потому , что они не жиды!!!
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12.09.2020 14:19 Відповісти
Спортсмени мають отримувати спортивні нагороди, державні діячі державні.
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12.09.2020 14:25 Відповісти
Причем спорт и Ярослав Мудрый?
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12.09.2020 14:35 Відповісти
 
 