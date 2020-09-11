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МВФ (3281) Минфин (1549) Марченко Сергей (297)

Марченко о переговорах с МВФ: "Нормальный процесс диалога"

Марченко о переговорах с МВФ:

Министр финансов Украины Сергей Марченко утверждает, что находится в "нормальном процессе диалога" с Международным валютным фондом. И ожидает, что МВФ в ближайшее время определится с датой следующей миссии.

Об этом Марченко заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ожидался приезд миссии в конце июля, потом они попросили времени немного. Август был отпускной период. Мы ожидаем, что в ближайшее время МВФ примет решение, когда все-таки будет миссия", – сказал Марченко.

Он подтвердил, что со стороны МВФ есть вопросы и политического характера.

"Например, их беспокоит ситуация с ПриватБанком, с антикоррупционными органами, каким образом используются средства COVID-фонда", – уточнил глава Минфина.

Читайте на Цензор.НЕТ: МВФ не знает, когда отправит в Украину миссию и транш

По его словам, украинская сторона всю эту информацию предоставляет.

"Я не вижу сейчас никаких оснований для паники. Все нормально – нормальный процесс диалога", – подчеркнул Марченко.

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Топ комментарии
+4
хм.. нормальный процесс...ну-ну... их в двери не пускают - так они в окно лезут, им открытым текстом говорят - нах с пляжа !! а они их спрашивают - когда приедет миссия мвф !!
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11.09.2020 19:56
+3
Это правда, что дыра в бюджете уже 500 лярдов, если это правда, то это полный пипец.
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11.09.2020 19:57
+2
Да всё нормально. МВФ нам занимать не будет. И Украина им занимать не будет. Посмотрим теперь как ЕС инфляция накроет.
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11.09.2020 19:56
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хм.. нормальный процесс...ну-ну... их в двери не пускают - так они в окно лезут, им открытым текстом говорят - нах с пляжа !! а они их спрашивают - когда приедет миссия мвф !!
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11.09.2020 19:56 Ответить
Да всё нормально. МВФ нам занимать не будет. И Украина им занимать не будет. Посмотрим теперь как ЕС инфляция накроет.
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11.09.2020 19:56 Ответить
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11.09.2020 19:57 Ответить
Это правда, что дыра в бюджете уже 500 лярдов, если это правда, то это полный пипец.
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11.09.2020 19:57 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

МВФ меланхолично сообщило Вове, что черт его знает когда приедет и вообще ....
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11.09.2020 20:04 Ответить
Главный бюджет страны с "дырой" в 300 млрд 14.04.2020 11:41 / А нам всё равно: "Мы уверенно смотрим в будущее. Бюджет этого года будет выполнен. Мы имеем возможность поднять экономическую динамику до конца года" .- Украина прошла кризис в экономике, министр Марченко. /Оправдываться будет уже другой министр.
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11.09.2020 20:13 Ответить
МВФ тебя послал, дурень зеленый.

С шулерами и дебилами МВФ финансовые вопросы не решает.
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11.09.2020 20:20 Ответить
Он их олигофренов и плодит этот МВФ. Цель МВФ кабала от корпораций кредиторов и внешнее управление правительством страны должника.
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12.09.2020 07:01 Ответить
Извини конечно, но стране, населенной на 73% дегенератами, без внешнего управления никак.
ЗЕбанарии тому яркий пример.
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14.10.2020 15:46 Ответить
Ожидался приезд миссии в конце июля, потом они попросили времени немногоИсточник: https://censor.net/ru/n3218856

ПОПРОСИЛИ??? Ну ясно, че
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11.09.2020 20:22 Ответить
Вовочка,надо идти в правильном направлении.
Сраку кацапам лизать,а деньги от запада...не получиться на два стула.
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11.09.2020 20:44 Ответить
Да ладно через месяц поменяют
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11.09.2020 20:51 Ответить
Это 73 процента от тех, кто тогда пришел и проголосовал, а от общего числа населения это 24 процента дураков, так что больше половины все таки не конченные уж совсем. Надежда на выздоровление пока есть, но очень слабенькая.
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14.10.2020 17:42 Ответить
Не факт ,что тот кто пришел бы ,не так проголосовал.
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15.10.2020 08:15 Ответить
 
 