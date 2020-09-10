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МВФ не знает, когда отправит в Украину миссию и транш

МВФ не знает, когда отправит в Украину миссию и транш

Международный валютный фонд пока затрудняется назвать дату миссии для транша stand by и напоминает о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

Создание эффективной системы противодействия коррупции было важнейшим элементом взаимодействия МВФ с Украиной в последние годы, заявил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в четверг. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Райс отказался напрямую комментировать решение Конституционного суда в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Поддержание независимости, целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) - ключ к структурным реформам и переходу к более сильному и справедливому росту, предварительное условие текущей программы поддержки МВФ", – сказал представитель Фонда.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ожидаем получить транши МВФ до конца года, - министр финансов Марченко

По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand by продолжаются.

"Я не могу дать даты миссии по первому (ее) пересмотру", – сказал Райс.

Как сообщалось, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

Также на Цензор.НЕТ: Меморандум с МВФ предполагает ликвидацию ОАСК, но Зеленский по просьбе олигархов хочет его сохранить, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины.

Автор: 

НАБУ (4221) МВФ (3334) транш (279) Райс Джерри (9)


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Топ комментарии
+35
Вова а ты у бени и суркисов возьми. Зачем тебе у соросят брать?😷
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10.09.2020 18:00
+22
Проклятий Парашенка! Знов все покрав і розсорив нас з МВФ!!!
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10.09.2020 18:02
+18
Кукле таки да -- от папы

МВФ не знає, коли відправить в Україну місію і транш - Цензор.НЕТ 5752
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10.09.2020 18:21
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Правила форума Совет форумчан
Вова а ты у бени и суркисов возьми. Зачем тебе у соросят брать?😷
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10.09.2020 18:00 Ответить
МВФ не знає, коли відправить в Україну місію і транш - Цензор.НЕТ 6254
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10.09.2020 18:20 Ответить
ГЛАВНОЕ МВФ не знает КОМУ... то ли Вовчику то ли просто народу Украины...
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10.09.2020 18:39 Ответить
бакс уже растет
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10.09.2020 18:00 Ответить
Докерувалися.
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10.09.2020 18:01 Ответить
новиє ліца ...
"експерти" в усіх галузях, всі пройшли прозорий конкурс - обрані і призначені =найкращі=
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11.09.2020 06:56 Ответить
В свете надвигающегося финансового кризиса, отсутствия вариантов получения кредитов МВФ, Зеленский решил реанимировать свои давние планы связанные с продажей государственных земель франко-австро-израильской финансовой группе известной под неофициальным названием "Columbus". Планируется встреча с представителями этой группы в Австрии во время визита туда зеленского(зеленский и украинская земля).
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10.09.2020 18:01 Ответить
Каких фактов тебе не достает?
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10.09.2020 20:16 Ответить
Проклятий Парашенка! Знов все покрав і розсорив нас з МВФ!!!
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10.09.2020 18:02 Ответить
Кукле таки да -- от папы

МВФ не знає, коли відправить в Україну місію і транш - Цензор.НЕТ 5752
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10.09.2020 18:21 Ответить
МВФ не знає, коли відправить в Україну місію і транш - Цензор.НЕТ 2340
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10.09.2020 18:30 Ответить
А ты чего сидел в кустах а не бежал воевать за крыс размахивающих сриколором?
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10.09.2020 21:14 Ответить
Так я вас, вату ссаную, на дух не переношу.
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14.09.2020 09:51 Ответить
Річ у тім, що зеля воює з НАБУ, а МВФ дає гроші Україні, допоки НАБУ (борці проти корупції) -- незалежні.
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10.09.2020 20:10 Ответить
байдена ждуть...
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10.09.2020 18:02 Ответить
Деньги дадут . Кому ещё интересна их программа , кроме стран Африки ?
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10.09.2020 18:03 Ответить
ну,кацапне не интересна .бо им не дают
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10.09.2020 18:05 Ответить
Зеленский не поднимает тарифы на 100% как Порошенко ,вот и обиделось МЕВЕФЕ.
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10.09.2020 18:04 Ответить
потерпи, зебуинчик! Все будет!
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10.09.2020 18:08 Ответить
Коммунальные тарифы не являются функцией президента, упоротый.
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10.09.2020 18:09 Ответить
И когда сам Свын бидкався, что когда его выберут президентом цены на газ поднимут на 20%. К его искреннему сожалению
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10.09.2020 18:31 Ответить
И тебя вылечат
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10.09.2020 18:12 Ответить
Янык оставил страну со 100 тысячами гривен в бюджете...Порох оставил страну с 130 млрд(!!!) гривен в бюджете... Зеля оставит страну с дырой в бюджете уже в 350 млрд.грн ( если еще не с дефолтом)....,результаты управления страной Клоунами офигительный ...даже война меньший урон стране нанесла, чем эти зеленые долбо#бы...
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10.09.2020 18:13 Ответить
Яник цілковитий довбограник, підняв би ціни на газ, обвалив курс у три рази, і було б у казначействі 130 тисяч гривень, а то й більше.
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10.09.2020 19:16 Ответить
Зате вони тепер не в шортах, усі в костюмах, і не на самокатах та велосипедах, а на "мерседесах" і багаті.
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10.09.2020 20:14 Ответить
Кроме неизбежного роста тарифов, ты, шмарклявое, УЖЕ ПЛАТИШЬ ЗА ДОСТАВКУ ГАЗА. На очереди - за доставку электроэнергии и воды. Подумай на 5секунд дальше, рыбка гуппи.
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10.09.2020 18:19 Ответить
Доставка газа готовилась при соевом, при зеле ее ввели.
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10.09.2020 21:47 Ответить
ага не поднимает но почему то за последнее время тарифы выросли на 46%
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10.09.2020 18:19 Ответить
Он уже поднял больше, чем все предыдущие. И судя по подписанным зелеными бумажкам -- это еще не вечер.
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10.09.2020 18:23 Ответить
вах...и где ж теперь плесень зеленявая столоваться будет?
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10.09.2020 18:04 Ответить
так а фонд борьбы с коронавирусом )))
то он пуст... то потратили только 10 процентов... прямо скатерть самодранка ))))
и главное...неконтролируемый (ибо то на дороги...то на копыта и роги)))))
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10.09.2020 18:46 Ответить
Как дипломатично ответить: "Хер вам, а не транш!"? Сказать: "Мы не знаем, когда. И не знаем, сколько. Потому что не знаем - ЗАЧЕМ ВООБЩЕ МЫ КРЕДИТУЕМ ИДИОТОВ."
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10.09.2020 18:10 Ответить
***
- овощ в помощь!
- в смысле?
- хрен вам !!!
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10.09.2020 18:47 Ответить
Щоб Шмаркля "зубожілим" суркісам та каломойським віддало? Після знущання ОПи над НБУ?
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10.09.2020 18:11 Ответить
Ну... Бывший соратник Зе и бывший руководитель оХВиса прЗЕдента богдан в интервью Гордону сказал Шо с траншом все очень печально. Гроши выделенные на борьбу с вирусом украли на дороги, ну там же воровать очень легко, а в бюджете дыра в 500 лярдов почти сформиловалась... Близится пипец плесени...
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10.09.2020 18:17 Ответить
МВФ не знає, коли відправить в Україну місію і транш - Цензор.НЕТ 1890
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10.09.2020 18:21 Ответить
А кто там следующий в премьеры?
Тут такие люди пропадают!
Только в ветку упорно не заходят!
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10.09.2020 18:23 Ответить
все было хорошо, экономика росла, армия укреплялась, нет млять, нужно было все испортить, по приколу..
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10.09.2020 18:24 Ответить
Згоден. Голосувати повинні платники податків, аж ніяк не "бидлопріколісти"
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10.09.2020 18:36 Ответить
у меня в мед сфере зп. 6500 с 2016 года. Что млять росло!!!??? (P.S. я проти ЗеКа если что)
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10.09.2020 19:18 Ответить
экономика.
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10.09.2020 19:21 Ответить
Жаба задушила бидломасу за солодкий бізнес, от якби він випускав комбікорм для бидла, а не цукерки -- усе було б добре))
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10.09.2020 20:22 Ответить
Зебилы со Свынями продали землю, а тут облом на лаве
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10.09.2020 18:25 Ответить
К кому ехать в цирк шапито с зеленім клоуном
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10.09.2020 18:29 Ответить
все вони прекоасно знають. Навіть знають, як бубочка намагається наіпати. А таким вони - не довіряють.
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10.09.2020 18:32 Ответить
Хозяйственники от бога! Да, Вован, политика и экономика это явно не твоё. Это тебе не почту развозить и не х.ем по роялю стучать
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10.09.2020 18:38 Ответить
МВФ не знає, коли відправить в Україну місію і транш - Цензор.НЕТ 7344
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10.09.2020 18:40 Ответить
Ой не хорошо......
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10.09.2020 19:02 Ответить
А не потрібно.................... ні місії, ні траншу!
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10.09.2020 19:05 Ответить
Да тут зеля за год столько натворил..... что я бы ему денег точно не дал бы......
Одна лишь растрата средств с целевого Ковид фонда чего стоит!!!!! На медицину лямы..... на ментов и дороги - ярды!!!!
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10.09.2020 19:21 Ответить
А ще державний резерв зерна "сперли".
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10.09.2020 20:27 Ответить
То миші-мутанти зжерли.
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10.09.2020 20:53 Ответить
Мабуть що через 3,5 роки, при умові що 73%довпойопам дійде, що накоїли у 2019 році!
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10.09.2020 19:45 Ответить
як дешево МВФу обійшлася українська ЗЕМЛЯ ...
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10.09.2020 20:09 Ответить
Туди ще нічого не пішло. На усіх тендерах перемагають "свої", тільки не українці.
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10.09.2020 20:32 Ответить
веревский -каргілл ...а взагалі то хто такі місцеві засуки у порівнянні з "монсантою" наприклад ...ніщеброди які піднялися за рахунок "кидалово" держави і тримають накрадене "на кіпрі" у порівнянні зі світовими "акулами"...це вони "королі" при українській "економіці" а як тільки на цю територію прийдуть світові правила від всіх цих князьків за рік два й сліду не лишиться ...все буде "монсанта" ...
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10.09.2020 20:58 Ответить
Дефицит бюджета 300 миллиардов,еще ярдов 50 и Зеленскому пора в Ростов...
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10.09.2020 20:12 Ответить
телодвижения "зе слуг" с САП и НАБУ под заклинающу музыку бабломойского , должны дать результат- дефолт для Украины и обнищание ее народа.
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10.09.2020 20:19 Ответить
Дали понять, что этой власти денег не дадут ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц а может даже год.
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10.09.2020 20:51 Ответить
И правильно делают, пусть 73% обоссутся от счастья
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10.09.2020 21:16 Ответить
Теперь надо попробовать проголосовать за евреев из опзж
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11.09.2020 04:53 Ответить
Транш пусть готовят после импичмента шмаркле.
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10.09.2020 20:51 Ответить
Вот и наступают последние дни Зеленского на должности президента.
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10.09.2020 20:58 Ответить
Логично. С господином Чмо не о чем разговаривать. Одно хреново - пострадают опять простые люди(пенсионеры и т.д.)Нужно думать, как выбрать нормального президента.
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10.09.2020 21:32 Ответить
для начала что бы появился нормальный кандидат, но нормальный потому и нормальный что в эту клоаку не полезет, а полезет тот, кому в мутной воде удобно золотых рыбок ловить
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11.09.2020 05:40 Ответить
Ну вот и все.


Несите шляпу и пальто.


Читайте бред ЗЕ, Шмыгалей и Марченок о скором транше дальше.
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10.09.2020 21:46 Ответить
Зелі вже не довіряють. Крапка.
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10.09.2020 22:16 Ответить
Мвфу землицу хотецца, Аш спать немогут
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11.09.2020 04:51 Ответить
Нужен срочный байденовский пинок бубочке Зе.
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11.09.2020 13:41 Ответить
 
 