МВФ не знает, когда отправит в Украину миссию и транш
Международный валютный фонд пока затрудняется назвать дату миссии для транша stand by и напоминает о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине.
Создание эффективной системы противодействия коррупции было важнейшим элементом взаимодействия МВФ с Украиной в последние годы, заявил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в четверг. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Райс отказался напрямую комментировать решение Конституционного суда в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
"Поддержание независимости, целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) - ключ к структурным реформам и переходу к более сильному и справедливому росту, предварительное условие текущей программы поддержки МВФ", – сказал представитель Фонда.
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По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand by продолжаются.
"Я не могу дать даты миссии по первому (ее) пересмотру", – сказал Райс.
Как сообщалось, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.
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После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.
К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины.
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"експерти" в усіх галузях, всі пройшли прозорий конкурс - обрані і призначені =найкращі=
то он пуст... то потратили только 10 процентов... прямо скатерть самодранка ))))
и главное...неконтролируемый (ибо то на дороги...то на копыта и роги)))))
- овощ в помощь!
- в смысле?
- хрен вам !!!
Тут такие люди пропадают!
Только в ветку упорно не заходят!
Одна лишь растрата средств с целевого Ковид фонда чего стоит!!!!! На медицину лямы..... на ментов и дороги - ярды!!!!
Несите шляпу и пальто.
Читайте бред ЗЕ, Шмыгалей и Марченок о скором транше дальше.