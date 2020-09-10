МВФ не знає, коли відправить в Україну місію і транш
Міжнародний валютний фонд поки не може назвати дату місії для траншу stand by і нагадує про важливість нової антикорупційної інфраструктури в Україні.
Створення ефективної системи протидії корупції було найважливішим елементом взаємодії МВФ з Україною останніми роками, заявив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу в четвер. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Райс відмовився безпосередньо коментувати рішення Конституційного суду щодо Національного антикорупційного бюро (НАБУ).
"Підтримка незалежності, цілісності НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищого антикорупційного суду (ВАКС) - ключ до структурних реформ і переходу до сильнішого і справедливого росту, попередня умова поточної програми підтримки МВФ", - сказав представник Фонду.
За його словами, дискусії з приводу поточної програми stand by тривають.
"Я не можу надати дати місії з першого (її) перегляду", - сказав Райс.
Як повідомлялося, МВФ 9 червня цього року затвердив нову 18-місячну програму stand by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.
Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і заключного четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія з першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план було порушено.
До програми МВФ також прив'язане інше міжнародне фінансування України.
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то он пуст... то потратили только 10 процентов... прямо скатерть самодранка ))))
и главное...неконтролируемый (ибо то на дороги...то на копыта и роги)))))
- овощ в помощь!
- в смысле?
- хрен вам !!!
Тут такие люди пропадают!
Только в ветку упорно не заходят!
Одна лишь растрата средств с целевого Ковид фонда чего стоит!!!!! На медицину лямы..... на ментов и дороги - ярды!!!!
Несите шляпу и пальто.
Читайте бред ЗЕ, Шмыгалей и Марченок о скором транше дальше.