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МВФ не знає, коли відправить в Україну місію і транш

МВФ не знає, коли відправить в Україну місію і транш

Міжнародний валютний фонд поки не може назвати дату місії для траншу stand by і нагадує про важливість нової антикорупційної інфраструктури в Україні.

Створення ефективної системи протидії корупції було найважливішим елементом взаємодії МВФ з Україною останніми роками, заявив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу в четвер. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Райс відмовився безпосередньо коментувати рішення Конституційного суду щодо Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"Підтримка незалежності, цілісності НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищого антикорупційного суду (ВАКС) - ключ до структурних реформ і переходу до сильнішого і справедливого росту, попередня умова поточної програми підтримки МВФ", - сказав представник Фонду.

За його словами, дискусії з приводу поточної програми stand by тривають.

"Я не можу надати дати місії з першого (її) перегляду", - сказав Райс.

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Як повідомлялося, МВФ 9 червня цього року затвердив нову 18-місячну програму stand by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і заключного четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія з першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план було порушено.

До програми МВФ також прив'язане інше міжнародне фінансування України.

Автор: 

НАБУ (5068) МВФ (3069) транш (467) Райс Джеррі (12)


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Топ коментарі
+35
Вова а ты у бени и суркисов возьми. Зачем тебе у соросят брать?😷
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10.09.2020 18:00
+22
Проклятий Парашенка! Знов все покрав і розсорив нас з МВФ!!!
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10.09.2020 18:02
+18
Кукле таки да -- от папы

МВФ не знає, коли відправить в Україну місію і транш - Цензор.НЕТ 5752
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10.09.2020 18:21
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Вова а ты у бени и суркисов возьми. Зачем тебе у соросят брать?😷
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10.09.2020 18:00 Відповісти
МВФ не знає, коли відправить в Україну місію і транш - Цензор.НЕТ 6254
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10.09.2020 18:20 Відповісти
ГЛАВНОЕ МВФ не знает КОМУ... то ли Вовчику то ли просто народу Украины...
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10.09.2020 18:39 Відповісти
бакс уже растет
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10.09.2020 18:00 Відповісти
Докерувалися.
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10.09.2020 18:01 Відповісти
новиє ліца ...
"експерти" в усіх галузях, всі пройшли прозорий конкурс - обрані і призначені =найкращі=
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11.09.2020 06:56 Відповісти
В свете надвигающегося финансового кризиса, отсутствия вариантов получения кредитов МВФ, Зеленский решил реанимировать свои давние планы связанные с продажей государственных земель франко-австро-израильской финансовой группе известной под неофициальным названием "Columbus". Планируется встреча с представителями этой группы в Австрии во время визита туда зеленского(зеленский и украинская земля).
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10.09.2020 18:01 Відповісти
Каких фактов тебе не достает?
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10.09.2020 20:16 Відповісти
Проклятий Парашенка! Знов все покрав і розсорив нас з МВФ!!!
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10.09.2020 18:02 Відповісти
Кукле таки да -- от папы

МВФ не знає, коли відправить в Україну місію і транш - Цензор.НЕТ 5752
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10.09.2020 18:21 Відповісти
МВФ не знає, коли відправить в Україну місію і транш - Цензор.НЕТ 2340
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10.09.2020 18:30 Відповісти
А ты чего сидел в кустах а не бежал воевать за крыс размахивающих сриколором?
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10.09.2020 21:14 Відповісти
Так я вас, вату ссаную, на дух не переношу.
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14.09.2020 09:51 Відповісти
Річ у тім, що зеля воює з НАБУ, а МВФ дає гроші Україні, допоки НАБУ (борці проти корупції) -- незалежні.
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10.09.2020 20:10 Відповісти
байдена ждуть...
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10.09.2020 18:02 Відповісти
Деньги дадут . Кому ещё интересна их программа , кроме стран Африки ?
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10.09.2020 18:03 Відповісти
ну,кацапне не интересна .бо им не дают
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10.09.2020 18:05 Відповісти
Зеленский не поднимает тарифы на 100% как Порошенко ,вот и обиделось МЕВЕФЕ.
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10.09.2020 18:04 Відповісти
потерпи, зебуинчик! Все будет!
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10.09.2020 18:08 Відповісти
Коммунальные тарифы не являются функцией президента, упоротый.
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10.09.2020 18:09 Відповісти
И когда сам Свын бидкався, что когда его выберут президентом цены на газ поднимут на 20%. К его искреннему сожалению
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10.09.2020 18:31 Відповісти
И тебя вылечат
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10.09.2020 18:12 Відповісти
Янык оставил страну со 100 тысячами гривен в бюджете...Порох оставил страну с 130 млрд(!!!) гривен в бюджете... Зеля оставит страну с дырой в бюджете уже в 350 млрд.грн ( если еще не с дефолтом)....,результаты управления страной Клоунами офигительный ...даже война меньший урон стране нанесла, чем эти зеленые долбо#бы...
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10.09.2020 18:13 Відповісти
Яник цілковитий довбограник, підняв би ціни на газ, обвалив курс у три рази, і було б у казначействі 130 тисяч гривень, а то й більше.
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10.09.2020 19:16 Відповісти
Зате вони тепер не в шортах, усі в костюмах, і не на самокатах та велосипедах, а на "мерседесах" і багаті.
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10.09.2020 20:14 Відповісти
Кроме неизбежного роста тарифов, ты, шмарклявое, УЖЕ ПЛАТИШЬ ЗА ДОСТАВКУ ГАЗА. На очереди - за доставку электроэнергии и воды. Подумай на 5секунд дальше, рыбка гуппи.
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10.09.2020 18:19 Відповісти
Доставка газа готовилась при соевом, при зеле ее ввели.
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10.09.2020 21:47 Відповісти
ага не поднимает но почему то за последнее время тарифы выросли на 46%
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10.09.2020 18:19 Відповісти
Он уже поднял больше, чем все предыдущие. И судя по подписанным зелеными бумажкам -- это еще не вечер.
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10.09.2020 18:23 Відповісти
вах...и где ж теперь плесень зеленявая столоваться будет?
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10.09.2020 18:04 Відповісти
так а фонд борьбы с коронавирусом )))
то он пуст... то потратили только 10 процентов... прямо скатерть самодранка ))))
и главное...неконтролируемый (ибо то на дороги...то на копыта и роги)))))
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10.09.2020 18:46 Відповісти
Как дипломатично ответить: "Хер вам, а не транш!"? Сказать: "Мы не знаем, когда. И не знаем, сколько. Потому что не знаем - ЗАЧЕМ ВООБЩЕ МЫ КРЕДИТУЕМ ИДИОТОВ."
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10.09.2020 18:10 Відповісти
***
- овощ в помощь!
- в смысле?
- хрен вам !!!
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10.09.2020 18:47 Відповісти
Щоб Шмаркля "зубожілим" суркісам та каломойським віддало? Після знущання ОПи над НБУ?
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10.09.2020 18:11 Відповісти
Ну... Бывший соратник Зе и бывший руководитель оХВиса прЗЕдента богдан в интервью Гордону сказал Шо с траншом все очень печально. Гроши выделенные на борьбу с вирусом украли на дороги, ну там же воровать очень легко, а в бюджете дыра в 500 лярдов почти сформиловалась... Близится пипец плесени...
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10.09.2020 18:17 Відповісти
МВФ не знає, коли відправить в Україну місію і транш - Цензор.НЕТ 1890
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10.09.2020 18:21 Відповісти
А кто там следующий в премьеры?
Тут такие люди пропадают!
Только в ветку упорно не заходят!
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10.09.2020 18:23 Відповісти
все было хорошо, экономика росла, армия укреплялась, нет млять, нужно было все испортить, по приколу..
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10.09.2020 18:24 Відповісти
Згоден. Голосувати повинні платники податків, аж ніяк не "бидлопріколісти"
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10.09.2020 18:36 Відповісти
у меня в мед сфере зп. 6500 с 2016 года. Что млять росло!!!??? (P.S. я проти ЗеКа если что)
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10.09.2020 19:18 Відповісти
экономика.
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10.09.2020 19:21 Відповісти
Жаба задушила бидломасу за солодкий бізнес, от якби він випускав комбікорм для бидла, а не цукерки -- усе було б добре))
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10.09.2020 20:22 Відповісти
Зебилы со Свынями продали землю, а тут облом на лаве
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10.09.2020 18:25 Відповісти
К кому ехать в цирк шапито с зеленім клоуном
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10.09.2020 18:29 Відповісти
все вони прекоасно знають. Навіть знають, як бубочка намагається наіпати. А таким вони - не довіряють.
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10.09.2020 18:32 Відповісти
Хозяйственники от бога! Да, Вован, политика и экономика это явно не твоё. Это тебе не почту развозить и не х.ем по роялю стучать
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10.09.2020 18:38 Відповісти
МВФ не знає, коли відправить в Україну місію і транш - Цензор.НЕТ 7344
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10.09.2020 18:40 Відповісти
Ой не хорошо......
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10.09.2020 19:02 Відповісти
А не потрібно.................... ні місії, ні траншу!
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10.09.2020 19:05 Відповісти
Да тут зеля за год столько натворил..... что я бы ему денег точно не дал бы......
Одна лишь растрата средств с целевого Ковид фонда чего стоит!!!!! На медицину лямы..... на ментов и дороги - ярды!!!!
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10.09.2020 19:21 Відповісти
А ще державний резерв зерна "сперли".
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10.09.2020 20:27 Відповісти
То миші-мутанти зжерли.
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10.09.2020 20:53 Відповісти
Мабуть що через 3,5 роки, при умові що 73%довпойопам дійде, що накоїли у 2019 році!
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10.09.2020 19:45 Відповісти
як дешево МВФу обійшлася українська ЗЕМЛЯ ...
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10.09.2020 20:09 Відповісти
Туди ще нічого не пішло. На усіх тендерах перемагають "свої", тільки не українці.
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10.09.2020 20:32 Відповісти
веревский -каргілл ...а взагалі то хто такі місцеві засуки у порівнянні з "монсантою" наприклад ...ніщеброди які піднялися за рахунок "кидалово" держави і тримають накрадене "на кіпрі" у порівнянні зі світовими "акулами"...це вони "королі" при українській "економіці" а як тільки на цю територію прийдуть світові правила від всіх цих князьків за рік два й сліду не лишиться ...все буде "монсанта" ...
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10.09.2020 20:58 Відповісти
Дефицит бюджета 300 миллиардов,еще ярдов 50 и Зеленскому пора в Ростов...
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10.09.2020 20:12 Відповісти
телодвижения "зе слуг" с САП и НАБУ под заклинающу музыку бабломойского , должны дать результат- дефолт для Украины и обнищание ее народа.
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10.09.2020 20:19 Відповісти
Дали понять, что этой власти денег не дадут ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц а может даже год.
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10.09.2020 20:51 Відповісти
И правильно делают, пусть 73% обоссутся от счастья
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10.09.2020 21:16 Відповісти
Теперь надо попробовать проголосовать за евреев из опзж
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11.09.2020 04:53 Відповісти
Транш пусть готовят после импичмента шмаркле.
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10.09.2020 20:51 Відповісти
Вот и наступают последние дни Зеленского на должности президента.
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10.09.2020 20:58 Відповісти
Логично. С господином Чмо не о чем разговаривать. Одно хреново - пострадают опять простые люди(пенсионеры и т.д.)Нужно думать, как выбрать нормального президента.
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10.09.2020 21:32 Відповісти
для начала что бы появился нормальный кандидат, но нормальный потому и нормальный что в эту клоаку не полезет, а полезет тот, кому в мутной воде удобно золотых рыбок ловить
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11.09.2020 05:40 Відповісти
Ну вот и все.


Несите шляпу и пальто.


Читайте бред ЗЕ, Шмыгалей и Марченок о скором транше дальше.
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10.09.2020 21:46 Відповісти
Зелі вже не довіряють. Крапка.
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10.09.2020 22:16 Відповісти
Мвфу землицу хотецца, Аш спать немогут
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11.09.2020 04:51 Відповісти
Нужен срочный байденовский пинок бубочке Зе.
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11.09.2020 13:41 Відповісти
 
 