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МВФ (3051) Мінфін (3581) Марченко Сергій (570)

Марченко про переговори з МВФ: "Нормальний процес діалогу"

Марченко про переговори з МВФ:

Міністр фінансів України Сергій Марченко стверджує, що перебуває в "нормальному процесі діалогу" з Міжнародним валютним фондом. І чекає, що МВФ найближчим часом визначиться з датою наступної місії.

Про це Марченко заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Очікувався приїзд місії наприкінці липня, потім вони попросили трохи часу. Серпень був відпускний період. Ми очікуємо, що найближчим часом МВФ ухвалить рішення, коли все-таки буде місія", - сказав Марченко.

Він підтвердив, що з боку МВФ є питання і політичного характеру.

"Наприклад, їх непокоїть ситуація з ПриватБанком, з антикорупційними органами, яким чином використовуються кошти COVID-фонду", - уточнив глава Мінфіну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ не знає, коли відправить в Україну місію і транш

За його словами, українська сторона всю цю інформацію надає.

"Я не бачу зараз жодних підстав для паніки. Все нормально - нормальний процес діалогу", - підкреслив Марченко.
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Топ коментарі
+4
хм.. нормальный процесс...ну-ну... их в двери не пускают - так они в окно лезут, им открытым текстом говорят - нах с пляжа !! а они их спрашивают - когда приедет миссия мвф !!
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11.09.2020 19:56
+3
Это правда, что дыра в бюджете уже 500 лярдов, если это правда, то это полный пипец.
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11.09.2020 19:57
+2
Да всё нормально. МВФ нам занимать не будет. И Украина им занимать не будет. Посмотрим теперь как ЕС инфляция накроет.
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11.09.2020 19:56
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хм.. нормальный процесс...ну-ну... их в двери не пускают - так они в окно лезут, им открытым текстом говорят - нах с пляжа !! а они их спрашивают - когда приедет миссия мвф !!
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11.09.2020 19:56 Відповісти
Да всё нормально. МВФ нам занимать не будет. И Украина им занимать не будет. Посмотрим теперь как ЕС инфляция накроет.
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11.09.2020 19:56 Відповісти
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11.09.2020 19:57 Відповісти
Это правда, что дыра в бюджете уже 500 лярдов, если это правда, то это полный пипец.
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11.09.2020 19:57 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

МВФ меланхолично сообщило Вове, что черт его знает когда приедет и вообще ....
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11.09.2020 20:04 Відповісти
Главный бюджет страны с "дырой" в 300 млрд 14.04.2020 11:41 / А нам всё равно: "Мы уверенно смотрим в будущее. Бюджет этого года будет выполнен. Мы имеем возможность поднять экономическую динамику до конца года" .- Украина прошла кризис в экономике, министр Марченко. /Оправдываться будет уже другой министр.
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11.09.2020 20:13 Відповісти
МВФ тебя послал, дурень зеленый.

С шулерами и дебилами МВФ финансовые вопросы не решает.
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11.09.2020 20:20 Відповісти
Он их олигофренов и плодит этот МВФ. Цель МВФ кабала от корпораций кредиторов и внешнее управление правительством страны должника.
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12.09.2020 07:01 Відповісти
Извини конечно, но стране, населенной на 73% дегенератами, без внешнего управления никак.
ЗЕбанарии тому яркий пример.
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14.10.2020 15:46 Відповісти
Ожидался приезд миссии в конце июля, потом они попросили времени немногоИсточник: https://censor.net/ru/n3218856

ПОПРОСИЛИ??? Ну ясно, че
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11.09.2020 20:22 Відповісти
Вовочка,надо идти в правильном направлении.
Сраку кацапам лизать,а деньги от запада...не получиться на два стула.
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11.09.2020 20:44 Відповісти
Да ладно через месяц поменяют
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11.09.2020 20:51 Відповісти
Это 73 процента от тех, кто тогда пришел и проголосовал, а от общего числа населения это 24 процента дураков, так что больше половины все таки не конченные уж совсем. Надежда на выздоровление пока есть, но очень слабенькая.
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14.10.2020 17:42 Відповісти
Не факт ,что тот кто пришел бы ,не так проголосовал.
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15.10.2020 08:15 Відповісти
 
 