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Избирательный адрес на местных выборах изменили 98 тыс. избирателей, – ЦИК

Избирательный адрес на местных выборах изменили 98 тыс. избирателей, – ЦИК

В четверг, 10 сентября, завершился срок подачи заявлений избирателей в отделы ведения Государственного реестра избирателей об изменении избирательного адреса на выборах 25 октября 2020 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Начиная с 1 июля 2020 года, когда официально появилась такая возможность, изменили или определили свой избирательный адрес 98 286 избирателей (по состоянию на 18 часов 11 сентября)", - сообщили в ЦИК.

Уточняется, что 41 118 из общего числа заявлений были поданы онлайн. На обработке в отделах ведения Госреестра избирателей остается ещё около 2 тыс. заявлений.

Больше всего избирателей, воспользовавшихся правом смены адреса голосования, в Киевской области (23 620 человек), г. Киев (15 332 человека), Одесской (9 333 человека) и Львовской (7 134 человека) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожье разоблачили попытку массового изменения избирательных адресов, открыто уголовное производство

"За последний день до даты окончания возможности изменить (определить) избирательный адрес в отделы ведения Госреестра избирателей было подано 19 779 заявлений, что составило 19% от общего количества поданных заявлений избирателей по изменению (определению) избирательного адреса на местных выборах", - отмечают в ЦИК.

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Питання-нафіга?
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11.09.2020 20:32 Ответить
Каруселі.
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11.09.2020 21:04 Ответить
Избирательный адрес на местных выборах изменили 98 тыс. избирателей, – ЦИК - Цензор.НЕТ 1410
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11.09.2020 20:37 Ответить
Що, забули про каруселі від риговонял???
Тепер вам це впроваджує молода ЗЕотава...
Перший приклад - кримінальна справа у Запоріжжі..
ДумайТЕ!!!
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11.09.2020 20:48 Ответить
 
 