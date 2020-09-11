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Киев (24762) минирование (1442) ТЭЦ (114) патрульная полиция (1804)

Сотрудников ТЭЦ-6 в Киеве эвакуируют после сообщения о минировании

Сотрудников ТЭЦ-6 в Киеве эвакуируют после сообщения о минировании

Патрульная полиция получила сообщение о минировании ТЭЦ-6 на Троещине.

Об этом пресс-служба Патрульной полиции сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Патрульные получили вызов о минировании ТЭЦ на улице Пуховской. Сейчас проведена эвакуация работников, патрульные обеспечивают общественный порядок и ожидают приезда взрывотехников", - сказано в сообщении.

Киевская ТЭЦ-6 введена в эксплуатацию в 1981 году и в настоящее время является наиболее мощной теплоэлектроцентралью в Украине. Обеспечивает централизованное теплоснабжение зданий в 5 из 10 административных районов украинской столицы.

Также на Цензор.НЕТ: Станции киевского метрополитена "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыты из-за сообщения о минировании

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Грёбаные рашисты!Сотрудников ТЭЦ-6 в Киеве эвакуируют после сообщения о минировании - Цензор.НЕТ 8887
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11.09.2020 20:54 Ответить
как задолбали эти минеры!!
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11.09.2020 20:57 Ответить
_Надо флешмоб устроить: заминировать всю их грёбаную рашу, во всех крупных городах. Чтоб не расслаблялись, суки!
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11.09.2020 21:00 Ответить
Эвакуация)))) там в такое время человек 20 вахты.
Даже если заминировать там ,задолбаются искать.
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11.09.2020 21:14 Ответить
Вахты там 35 человек + ВОХРовцев около 15. И случилось это при пересменке, людей почти в два раза больше.
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11.09.2020 21:43 Ответить
35 человек на "блочном" не влезет.вохровцы по периметру.
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11.09.2020 21:54 Ответить
....проведена эвакуация работников...
Какой идиот текст набирал? никого не эвакуировали, наооборот: куча людей приехала.
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11.09.2020 21:41 Ответить
 
 