Сотрудников ТЭЦ-6 в Киеве эвакуируют после сообщения о минировании

Патрульная полиция получила сообщение о минировании ТЭЦ-6 на Троещине.

Об этом пресс-служба Патрульной полиции сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Патрульные получили вызов о минировании ТЭЦ на улице Пуховской. Сейчас проведена эвакуация работников, патрульные обеспечивают общественный порядок и ожидают приезда взрывотехников", - сказано в сообщении.

Киевская ТЭЦ-6 введена в эксплуатацию в 1981 году и в настоящее время является наиболее мощной теплоэлектроцентралью в Украине. Обеспечивает централизованное теплоснабжение зданий в 5 из 10 административных районов украинской столицы.

Также на Цензор.НЕТ: Станции киевского метрополитена "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыты из-за сообщения о минировании