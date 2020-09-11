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Київ (19115) мінування (1214) ТЕЦ (448) патрульна поліція (1431)

Співробітників ТЕЦ-6 у Києві евакуюють після повідомлення про мінування

Співробітників ТЕЦ-6 у Києві евакуюють після повідомлення про мінування

Патрульна поліція отримала повідомлення про замінування ТЕЦ-6 на Троєщині.

Про це пресслужба Патрульної поліції повідомила в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Патрульні отримали виклик про замінування ТЕЦ на вулиці Пухівській. Зараз здійснено евакуацію працівників, патрульні забезпечують громадський порядок і чекають на приїзд вибухотехніків", - сказано в повідомленні.

Київську ТЕЦ-6 введено в експлуатацію у 1981 році і в даний час є найбільш потужною теплоелектроцентраллю в Україні. Забезпечує централізоване теплопостачання будинків у 5 з 10 адміністративних районів української столиці.

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Грёбаные рашисты!Сотрудников ТЭЦ-6 в Киеве эвакуируют после сообщения о минировании - Цензор.НЕТ 8887
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11.09.2020 20:54 Відповісти
как задолбали эти минеры!!
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11.09.2020 20:57 Відповісти
_Надо флешмоб устроить: заминировать всю их грёбаную рашу, во всех крупных городах. Чтоб не расслаблялись, суки!
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11.09.2020 21:00 Відповісти
Эвакуация)))) там в такое время человек 20 вахты.
Даже если заминировать там ,задолбаются искать.
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11.09.2020 21:14 Відповісти
Вахты там 35 человек + ВОХРовцев около 15. И случилось это при пересменке, людей почти в два раза больше.
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11.09.2020 21:43 Відповісти
35 человек на "блочном" не влезет.вохровцы по периметру.
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11.09.2020 21:54 Відповісти
....проведена эвакуация работников...
Какой идиот текст набирал? никого не эвакуировали, наооборот: куча людей приехала.
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11.09.2020 21:41 Відповісти
 
 