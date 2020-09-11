Співробітників ТЕЦ-6 у Києві евакуюють після повідомлення про мінування

Патрульна поліція отримала повідомлення про замінування ТЕЦ-6 на Троєщині.

Про це пресслужба Патрульної поліції повідомила в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Патрульні отримали виклик про замінування ТЕЦ на вулиці Пухівській. Зараз здійснено евакуацію працівників, патрульні забезпечують громадський порядок і чекають на приїзд вибухотехніків", - сказано в повідомленні.

Київську ТЕЦ-6 введено в експлуатацію у 1981 році і в даний час є найбільш потужною теплоелектроцентраллю в Україні. Забезпечує централізоване теплопостачання будинків у 5 з 10 адміністративних районів української столиці.

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