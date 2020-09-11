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Латвия открыла 57 виз белорусам, которым угрожает политическое преследование

Латвия открыла 57 виз белорусам, которым угрожает политическое преследование

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ведомство выдало 57 виз лицам, которые могут подвергаться политическому преследованию в Беларуси. Также латвийское правительство рассматривает просьбу и о предоставлении им политического убежища.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

По словам Ринкевича, правительство Латвии на это время выделило 200 тысяч евро на лечение жертв репрессий из Беларуси в медицинских учреждениях Латвии и для поддержки журналистов и различных групп белорусского общества.

Также он выразил надежду, что Европейский союз на следующем заседании Совета ЕС до 21 сентября введет санкции в отношении белорусских чиновников. Ринкевич подтвердил, что между странами ЕС нет разногласий по поводу введения санкций в отношении белорусских властей.

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Латвія відкрила 57 віз білорусам, яким загрожує політичне переслідування - Цензор.НЕТ 2134
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11.09.2020 23:28 Ответить
 
 