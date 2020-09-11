Латвія відкрила 57 віз білорусам, яким загрожує політичне переслідування

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що відомство видало 57 віз особам, які можуть зазнавати політичного переслідування в Білорусі. Також латвійський уряд розглядає прохання і про надання їм політичного притулку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

За словами Рінкевича, уряд Латвії на цей час виділив 200 тисяч євро на лікування жертв репресій з Білорусі в медичних установах Латвії та для підтримки журналістів і різних груп білоруського суспільства.

Також він висловив сподівання, що Європейський союз на наступному засіданні Ради ЄС до 21 вересня введе санкції проти білоруських чиновників. Рінкевич підтвердив, що між країнами ЄС немає розбіжностей із приводу введення санкцій проти білоруської влади.

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