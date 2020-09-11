РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3732 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 925 94
карантин (16728) шоу Шустера (315) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Степанов о COVID-19: "Нам просто банально может не хватить врачей"

Степанов о COVID-19:

С учетом темпов, с которыми Украина перешла отметку сначала в 2000, а потом в 3000 новых случаев коронавируса в сутки, стране может вскоре не хватить врачей и мест в больницах.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Исходя из того, с какой скоростью мы перевалили 2000, а сейчас 3000 (новых случаев COVID-19 в сутки. - Ред.), с одной стороны. С другой стороны, легкомысленное отношение со всеми правилами новой реальности, установленные в государстве, мы идем не по самому хорошему сценарию, это мягко говоря. Потому что с такой же скоростью мы можем перейти 4000 (новых случаев COVID-19 в сутки. - Ред.). А что за этим? За этим у нас есть наши больницы, которые будут заполняться, будет расти нагрузка. А этому есть предел. Как бы мы не хотели, но количество коек все равно имеет предел. И они могут просто заполниться, и нам просто банально может не хватить врачей, которые будут оказывать такую ​​медицинскую помощь", - сказал Степанов.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине вакцину от COVID-19 получат в первую очередь группы риска, - Степанов

По словам главы Минздрава, "выводы может сделать каждый сам".

"Я думаю, что стоит иногда просматривать кадры из Бергамо, из того, что было в Италии, для того, чтобы осознавать, что COVID - это серьезно", - добавил Степанов.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Розуму у вас не вистачає, придурки з трускавецькими дипломами.
показать весь комментарий
11.09.2020 23:21
+11
Степанов о COVID-19: "Нам просто банально может не хватить врачей". Но это не беда-главное дороги построить как завещал великий ЗЕ
показать весь комментарий
11.09.2020 23:21
+10
Конечно - средств защиты у врачей нет и у Степанова хватает совести ежедневно рассказывать сколько врачей заболело за сутки
Судить вас надо
показать весь комментарий
11.09.2020 23:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конечно - средств защиты у врачей нет и у Степанова хватает совести ежедневно рассказывать сколько врачей заболело за сутки
Судить вас надо
показать весь комментарий
11.09.2020 23:20 Ответить
от і я кажу =ПРОСТО недорозвинуті шлємазли
в Україні ЗАЙВИХ 10тис лікарів
АЛЕ НЕ ВИСТАЧАЄ 15тис фельдшарів-медсестер
Лікарі та ІНТЕРНИ КЕРУЮТЬ ПРОЦЕСОМ лікування та контролюють, а не судна тягають як Є в лікарнях України
ОЧЕВИДНО що бидлота,яка обрала клоунів-невігласів ОТРИМАЄ СВОЄ ЗАКОН Ч.Дарвіна - ПРАЦЮЄ - БИДЛО ВИЗДИХАЄ СКОРІШЕ ЛЮДЕЙ
показать весь комментарий
12.09.2020 07:35 Ответить
Розуму у вас не вистачає, придурки з трускавецькими дипломами.
показать весь комментарий
11.09.2020 23:21 Ответить
Трускавецьке "навчання" -Це дерибанити госБюджет...а тобто наші гроші...
показать весь комментарий
11.09.2020 23:23 Ответить
А у нас, есть врачи? те которые смотрят, что ты им в карман сунул? Так это не врачи! У нас нет врачей ВАСЯ!!!
показать весь комментарий
11.09.2020 23:29 Ответить
Ошибаетесь! Есть! Вот именно после того как заслуженный-перезаслуженный 70-летний врач о котором писали оды местные газеты, чуть не угробил моего 6-месячного ребенка (результат лечения - рвота фонтаном, температура 39, ребенок вялый практически неподвижный), я по счастливой случайности нашел детям врача, которая была немолода, но при этом знала больше, чем любой другой врач в моем маленьком городе... Она реально спасла моего ребенка. Да, я сувал ей деньги в карман за каждый прием, и обращался напрямую к ней в больницу, минуя участковых врачей и скорую, звонил при случае. Да, это все за деньги. Но в реале она мне сэкономила много денег и времени, а главное - сберегла здоровье детворы. И я ей благодарен.
показать весь комментарий
11.09.2020 23:57 Ответить
Гельдрих, вы кем-то работаете. Бесплатно? Вам не суют в карман? Не ВРИТЕ!!!!! Еще и задешево просто окажетесь от заказа.И за каждую мелочь, небось, просите втридорого.... Так платите врачам столько, сколько реально стоит их работа и реальную стоимость лекарств, реальную стоимость пребывания в стационаре, еды, которую готовят, уборку ежедневную, уход за вами и т.д. Сколько платите, на столько и получаете. Почему не хотите лечиться в частных больницах - дорого. Так сидите и молчите в тряпочку. Когда будет что по делу сказать, тога рот и откроете. А если вы бот московии, то не портите тут воздух. У сея на своей продажной родине лечитесь, там требуйте вякайте и не суньтесь в чужой огород.,
показать весь комментарий
12.09.2020 06:17 Ответить
поцовата марамойка закликає давати хабарі?-ЧУДОВО!! тільки не забувай КОЖНОГО РАЗУ КАЗАТ що .заощадживши 5-7тис ₴ ти можеш потрапити разом з "айболітом" на 23роки БУЦЕГАРНІ з конфіскацією УСЬОГО .. що "заощадив"
показать весь комментарий
12.09.2020 07:40 Ответить
Степанов о COVID-19: "Нам просто банально может не хватить врачей". Но это не беда-главное дороги построить как завещал великий ЗЕ
показать весь комментарий
11.09.2020 23:21 Ответить
Уникальное вранье пропагандистов из-за поребрика. Хотите поржать??????? ))))))) https://www.facebook.com/vadim.lukashevich.7/videos/1835165203290170/
показать весь комментарий
11.09.2020 23:23 Ответить
холеная свиная рожа...
показать весь комментарий
11.09.2020 23:24 Ответить
Помнится давеча поговарили люди - " Если количество суточных больных перевалит за ТЫСЯЧУ - то минздрав и еже с ними должны уйти в отставку!" .. хм..уже за 3 тысячи и тишина..
показать весь комментарий
11.09.2020 23:24 Ответить
легкомысленное отношение со всеми правилами новой реальности, установленные в государстве, мы идем не по самому хорошему сценарию, это мягко говоря

Придурок,як тобі пояснити,що для цього і існує Влада,щоб в час Епідемії заставити довбо..бів дотримуватись карантинних норм..СИЛОВИМИ МЕТОДАМИ І/або ШТРАФАМИ.
ІНдія,Пакистан :
Степанов про COVID-19: "Нам просто банально може не вистачити лікарів" - Цензор.НЕТ 2818
показать весь комментарий
11.09.2020 23:24 Ответить


В Дании полиция избила дубинками фанатов

Из-за отказа соблюдать социальную дистанцию в условиях карантина, полиция вывела болельщиков со стадиона, применяя дубинки.

Полиция Дании применила дубинки из-за несоблюдения болельщиками социальной дистанции на финальном матче Кубка Дании между Ольборгом и Сеннерйюском. Об этом https://twitter.com/i/status/1278443804899659776 Isport.ua.

Клубы получили по 725 билетов с условием соблюдения социальной дистанции в условиях карантина, но фанаты Ольборга игнорировали это условие и смотрели матч вместе.

В результате на 30-й минуте матч был приостановлен. Представители клуба пытались рассадить болельщиков на отведенные места. Позже полиция вывела фанатов со стадиона, применяя дубинки.
показать весь комментарий
11.09.2020 23:29 Ответить
То ти там чорного хлопця лупцюєш?
показать весь комментарий
11.09.2020 23:40 Ответить
це індієць...
і вони всі здаються "загорівшими" )
показать весь комментарий
12.09.2020 10:55 Ответить
Не хватит врачей - ставьте уборщиц. Президентом Клоуна поставили?
показать весь комментарий
11.09.2020 23:27 Ответить
с добрым утром, степанов!
а ввести штрафы за неисполнение масочного режима как в Германии или Турции - слабо?

или дождемся лежащих больных на полу в коридорах и разведем руками???
показать весь комментарий
11.09.2020 23:27 Ответить
А что - у нас штрафы уже отменили?
показать весь комментарий
12.09.2020 01:25 Ответить
В Україні за недотримання маскового режиму передбачено штраф -170-255₴
Для юридичних осіб суми штрафів за недотримання маскового режиму від3400₴до5100₴
показать весь комментарий
12.09.2020 08:44 Ответить
Изменили?
показать весь комментарий
13.09.2020 14:07 Ответить
вы слышали, чтоб хоть кого-то оштрафовали? или видели??
показать весь комментарий
12.09.2020 16:41 Ответить
Да.
показать весь комментарий
13.09.2020 13:48 Ответить
У середині березня2020р Верховна рада ухвалила закон, який передбачає відповідальність за порушення правил карантину в Україні. За цей час ОШТРАФУВАЛИ ВЖЕ тисячі людей і СОТНІ підприємств.
І ти що ти=ДЕБІЛ-чуеш і бачиш лише те,що тобі приємно. НІЧОГО В ЖИТТІ НЕ ЗМІНЮЄ

А те що ґебельси пукіна вигадали таку конструкцію-"як не чуєш і не бачиш.. то того нема"
це вже й дітей не смішить
показать весь комментарий
13.09.2020 15:30 Ответить
Нє дождьотєсь..

СІла власті "от клоунов" -ЕТО КАК ?
показать весь комментарий
12.09.2020 10:56 Ответить
Степанову..

Що робити з свободолюбивими не віруючими у Ковід "перехожими"..?
---------
та хоча б як у Італії :


Штрафи за порушення умов карантину збільшились до 3000 євро (були 400 євро).
Але за порушення карантину з симптомами коронавірусу передбачено тривалий термін ув'язнення (до 21 року).
Магазини,де зауважено клієнт без маски,закриваються на 30 днів..ДУЖЕ ЕФЕКТИВНО....
показать весь комментарий
11.09.2020 23:34 Ответить
А підприємства закривають, де робітники без масок працюють? Чи туди дурнів, що штрафують не пускають? Та і взагалі , в Італії жопомийок з України дофіга, вони все знають!
показать весь комментарий
12.09.2020 04:34 Ответить
Ну вот, к примеру, взять https://censor.net/ru/user/31269 - это бот, нанятый специально ковид-панику раздувать.
Щас кому не лень нанимают ботов для разного. Но вопрос: кому выгодно было платить ботам за ковид? Какая кому выгода от карантинов?
показать весь комментарий
12.09.2020 19:02 Ответить
КАРОЧЄ!!! Юлю не взяв вірус і нас нє возмйот!
показать весь комментарий
11.09.2020 23:38 Ответить
"Зараза к заразе не липнет". (с)
PS Есть в интернете сплетня ОБС, что коронавирус Юля лечила в косметологической больнице. Верить этому или не верить - дело ваше, я только та старушка на лавочке, ляпаю что хочу.
показать весь комментарий
12.09.2020 00:05 Ответить
"Зараза к заразе не липнет". (с)". Так говорил мой сосед, отказываясь носить маску. Через месяц умер, змля ему пухом. Так что сами думайте
показать весь комментарий
12.09.2020 06:49 Ответить
Так у Юли еще с времен свиного гриппа вагон Тамифлю остался
вот она полвагона и приняла профилактически...
от нее на всю Украину вирус сдох, средство верное...
показать весь комментарий
12.09.2020 19:11 Ответить
И тесты были бы бесплатные для всех, и лечение, и народ сам бы уже попрятался.
показать весь комментарий
11.09.2020 23:38 Ответить
Это опасно для массового, обычного жителя. Для небожителей есть методики, вроде переливания плазмы крови выздоровевшего от короны, которые гарантируют быстрый (двое-трое суток и ты здоров) стопроцентный положительный результат. Почему только для небожителей, а не для всех? Потому что курс лечения одного человека требует нескольких десятков литров донорской крови. Надоить население на "илиту" можно запросто, а вот обеспечить население - нечем. Поэтому об таких методиках (а есть ещё и другие подобные) особо не распространяются, никто, и врачи тоже.
показать весь комментарий
12.09.2020 00:03 Ответить
Есть таки методики, но стоят очень дорого. Кто вам мешает купить? Денег нет? Заработайте. Не можете, не умеете? Платят все и из своего кармана (и через страховые компании тоже из своего кармана). Видели глазки, что выбирали, только ума не хватило подумать, что вскоре может быть. Так что не нойте.Теперь кушайте то, что имеем все.
показать весь комментарий
12.09.2020 06:47 Ответить
И верните врачей со строительства дорог.
показать весь комментарий
11.09.2020 23:32 Ответить
Та яке там "страїтєльство"? Лікарі підмивають перестарілих в Європі...
показать весь комментарий
11.09.2020 23:41 Ответить
А бабло из фонда борьбы с коронавирусом рассовали по своим карманным строительным конторам без тендеров. И даже без списка, что же мы такого за эти деньги собираемся построить.
показать весь комментарий
12.09.2020 00:08 Ответить
Врачи в Европе работают и получают нормальные деньги за свой труд, а не постоянные унижения от таки как вы.
показать весь комментарий
12.09.2020 06:40 Ответить
Далеко не всі. Вам просто повезло
показать весь комментарий
12.09.2020 08:05 Ответить
примітивний дебілізм вже ДРАТУЄ в ЄС є лікарі з зарплатами по 8тис євро (3950 євро після податків-страхуваннь..) і прожитковою нормою на родину 2700євро в місяць і є лікарі з зарплатами 650євро в Болгарії де прожиткова норма на родину 600євро вмісяць. Румунія Литва Латвія Македонія і ще інші 65% лікарів ЄС теж не далеко від болгарських пішли На кого разраховані тупорилі побрехеньки ідійотів?
показать весь комментарий
12.09.2020 08:38 Ответить
Нам просто банально

==
Просто денег нет сейчас. Вы держитесь там, здоровья вам, хорошего настроения...
показать весь комментарий
11.09.2020 23:33 Ответить
С этим невинным выражением лица этот овощ об"явит красную зону по всей стране . Интересно , все больницы готовы к обострениям болезни после гриппа ? . Думаю , что если - бы ещё немного реформ от супрун в 19 году , - писец был-бы всем больницам и в райцентрах .
показать весь комментарий
11.09.2020 23:55 Ответить
Супрун хотела создать в Украине медицину, но придуркованые зеленские всё отменили.
показать весь комментарий
12.09.2020 00:14 Ответить
Шла по-рельсам медицина , с 15 го року решили её воссоздать . В двадцатом году ищем лишние койколёжки для больных гриппом . Обалдеть !
показать весь комментарий
12.09.2020 01:06 Ответить
Супрун вирішила зробити медицину "як в америці"..
Зе її підтримав.
1)Медреформу не відмінив(МВФ йому це заборонив загрозою не дати кредит).
2) пустив фонд боротьби з Ковід "на дороги"...А ЦЕ перша вимога для того,щоб швидкі швидше приїзжали забрати клієнта.ЯК В АМЕРИЦІ.
показать весь комментарий
12.09.2020 10:34 Ответить
п.2.
І це неважливо ,що в "Швидкій" лише фельдшер і водій з носилками...
зате вони пройшли курси "підвищення кваліфікації щодо екстренної допомоги",мають крутий американський апарат штучного дихання в машині, "американський набір" в аптечці і "таймінг " доїзду в смартфоні...
СЛАВА СУПРУН !! ПОВЕРНІТЬ СУПРУН !!!
показать весь комментарий
12.09.2020 10:37 Ответить
Сечас нет реформ Супрун, есть "продолжение реформ" от Степанова и карантин от Ляшка при отсутствии денег и готовности государства, развале системы управления от "Слуг народа"
показать весь комментарий
12.09.2020 06:37 Ответить
Это чмо никак не прокурится !!!!
показать весь комментарий
12.09.2020 00:05 Ответить
В Украине врачей как собак. Их от корыта не оторвёшь.
показать весь комментарий
12.09.2020 00:08 Ответить
такіЖда зараз в Україні ЗАЙВИХ 10тис лікарів це переважно ті хто отримував диплом і поступав в виш не на підставі ЗНО, а через хабарі та кошерне сало
А СЕРЕДНЬОГО МЕД ПЕРСОНАЛУ, ЯКИЙ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НЕСЕ ТЯГАР ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НЕВИСТАЧАЄ... 15тис осіб
показать весь комментарий
12.09.2020 07:54 Ответить
Сейчас помощи ждать особо не приходится. Страны на планете в ожидании второй волны! Никто нам особо не поможет. Спасение утопающего, дело рук самого утопающего.

Эта власть только с протянутой рукой ходить может и обещание давать.
показать весь комментарий
12.09.2020 00:14 Ответить
А почему открыли границы, почему открыли межобластное транспортное сообщение в период карантина, почему то ,что прописали в карантинных мерах не обеспечили властью обязательность к исполнению. В общем пустили на самотек как выйдет.. Ну а теперь вот пойдет поиск виноватого и им как всегда окажется народ и стрелочники ( хотя доля вины есть у всех).. а я думаю когда то будет уголовное преследование членов нынешней власти по обвинению в непринятию должных мер приведших к значительным человеческим жертвам .. Ну а там и на нары .
показать весь комментарий
12.09.2020 00:25 Ответить
Насчет границ: в основном из Украины выезжат и улетают. А вот свозить во время карантина без контроля по приезду десятки тысяч человек из "красных" зон （да еще за счет бюджета） это берх безумия. Впрочем, безумие и бесстыдство - фирменные знаки этой зеленой власти.
показать весь комментарий
12.09.2020 07:15 Ответить
Плохому танцору всегда что-то мешает, банально.
показать весь комментарий
12.09.2020 01:05 Ответить
Поганий міністр, раз таке каже. У відставку нитика.
показать весь комментарий
12.09.2020 01:17 Ответить
Надо просто перестать болеть(с).
показать весь комментарий
12.09.2020 03:41 Ответить
Давай, отплясывай, а то ротшильды с довольствия снимут.
показать весь комментарий
12.09.2020 04:01 Ответить
Очень скоро не останется ни врачей, ни медсестер, при санитарок. При таком отношении к людям - неоплата труда месяцами, оплата труда минимальная при огромном риске, хамское отношение чиновников, которых интересуют только отчеты (до десятка ЕЖЕДНЕВНО), а не помощь и поддержка, непонимание общества, что медицинская помощь стоит ДОРОГО и стоимость работы врача стоит ДОРОГО - останутся только пенсионеры (слава Богу, что еще могут работать и много знают и умеют) и те, которым пофиг вы и ваше здоровье. Все нормальные и уважающие себя медики уедут туда, где их ценят и их труд нормально оплачивается. И пока не будет нормальной финансовой поддержки медицины, ничего у вас не получится, дорогие "властители". А для этого нужны ДЕНЬГИ, которых сейчас нет и не предвидится в ближайшем будущем при таком вашем правлении. Здоровья вам всем
показать весь комментарий
12.09.2020 06:32 Ответить
ТАК ТО ВОНО ТАК... АЛЕ ТРОШЕЧКИ НЕ ТАК
1) ДАВНО ВЖЕ ЧАС сраною метлою повиганяти головних"лікарів" які керують швабрами та харчоблоками,будівництвом та"кадрами" ЦЕ СПРАВА ФАХІВЦІВ управлінців=господарників . ЛІКАРІ МУСЯТЬ ЛИШЕ ЛІКУВАТИ
2) ЗАПРОВАДИТИ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЛІКУВАННЯ
3) А серед лікарів час вже впровадити ЗНО що 3роки.І через 3роки ті хабарники, що вступили в ВИШ і там вчилися за"кошерне сало" ЗАЛИШАТЬСЯ БЕЗ ЛІЦЕНЗІЇ НА лікування людей
І ДЛЯ ЦЬОГО БАГАТО ГРОШЕЙ НЕ ТРЕБА саме тому мішпуха крімінальна і випхала СУПРУН.. -вони дуже бояться втратити свій КРАДЕНИЙ кусень хліба
показать весь комментарий
12.09.2020 08:08 Ответить
Супрун прийде порядок наведе..))))

десь я подібне вже чув )))
показать весь комментарий
12.09.2020 10:44 Ответить
падлік СУПРУН вже не наведе порядок...
бо шобла мононаціональних марамоїв на чолі зі шмарклею зробили державний заколот на поталу крімінальної мішпухи яка "підтримується" фашистом=пукіним(в дівоцтві-шаломовим)
показать весь комментарий
12.09.2020 12:10 Ответить
Совсем недавно в Польше и Украине было примерно одинаковое число заболевших （по 40 на 100000чел）, сегодня в Польше ок.20, в Украине свыше 80. В Польше отношение к маскам примерно как и нас, только в транспорте, в общественных местах. Миграция населения огромная! Так в чем причина роста в Украине？ Кто-нибудь изучал проблему？ Или, пусть "идет как идет"？
показать весь комментарий
12.09.2020 07:11 Ответить
от так приблизно і виглядає БРЕХНЯ ТУПОРИЛОГО ґебельса мойши
зараз в Україні 3406 захворівших на 1млн людей смертність 70на 1млн
А в Польші 1931 захворівших на 1млн людей смертність 207на 1млн
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

лише ідійоти не розуміють навіщо ґебельси пукіна тут БРЕШУТЬ
показать весь комментарий
12.09.2020 08:17 Ответить
Надо считать только больных в реанимации и умерших. И получится очень маленькое число. Но панику надо же нагнетать!
показать весь комментарий
12.09.2020 09:08 Ответить
И я об этом. Похоже, зеленой власти очень выгодно, что Украина на 11 месте в мире по Covid19, и что украинцев никуда не пускают в Европу.
показать весь комментарий
12.09.2020 09:21 Ответить
мойша ти ідійот...
1)по середній кількості хворих(на1млн)на ковід19 Україна на84місці(ісраіловка на16 фєдєрастія на43 )
2)можно їхати в23 країн- Британія, США, Туреччина, Албанія, Сербія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея.... ДЕЯКІ З НИХ в ЄВРОПІ
3)купляй вже собі ЗАШМОРГ ти і тут зайвий
показать весь комментарий
12.09.2020 12:19 Ответить
всюди в світі смертність вираховується як відношення кількості тих,хто помер до кількості виздоровівших..
,лахті,Якщо комусь хочеться інакше -пишіть листи у ВОЗ )
показать весь комментарий
12.09.2020 10:40 Ответить
зараз смертність (офіційні цифри ВОЗ)4.47%
у різних країнах -по різному..

В Україні досить невисока..Трохи ситуацію,кажуть рятує проведене заСоюзу вакцинування від туберкульозу,і те,що у нас більшості тих ,хто має ослаблений імунітет
,держава постійно "оформлює "швецію" (((

у перспективі в кінці епідемії (десь за пів рок-рік)після знайдення ефективної вакцини обовязково зменшиться ,думаю,орієнтовно до 1 %
показать весь комментарий
12.09.2020 10:54 Ответить
За лікарів не хвилюйтеся - паталогоанатомів вистачит в Україні на усю вашу зеленожопу шоблу!
показать весь комментарий
12.09.2020 07:13 Ответить
нужно просто открыть еще пару институтов и перестать болеть..............и мозги от зеленки избавить
показать весь комментарий
12.09.2020 07:17 Ответить
Сколько можно вестись на эту афёру с Масоно-вирусом?
показать весь комментарий
12.09.2020 08:11 Ответить
поцовті ґебельси пукіна з ісраілофськими прапорцями навіть і не усвідомлюють що з них і діти вже не регочуть.. доречі в ісраіловці з "най-красчімі" ще совковими "лікарями" та хуцпато=тупорилим населенням 16152 захворівших ковід19 на 1млн людей(в 4.8разів більше ніж в Україні) і коменданська година з забороною виходити на вулиці
а в Палестині5710захворівших ковід19 на1млн людей ,хоча поцоваті шлємазли себе "богообраними" вважають
показать весь комментарий
12.09.2020 08:25 Ответить
а можно у вас спросить, зачем вы сами себя "лайкаете" на всех своих "комментариях"？
показать весь комментарий
12.09.2020 09:24 Ответить
С тиаким стилем написания он просто не может не лайкнуть такую "красоту".
показать весь комментарий
12.09.2020 11:29 Ответить
Если не принять экстренные меры то скоро будет как в Беларуси после митингов по 200 тысяч - вымерло пол страны, все морги переполнены и трупы уже хоронить негде.
показать весь комментарий
12.09.2020 09:06 Ответить
С огнестрелами, асфіксией и отбитыми органами?
Явно ковид.
показать весь комментарий
12.09.2020 14:19 Ответить
Ямковий ремон з безмежною перспективою розкрадання всього ковидного фонду перекрив всі ризики пандемії.
показать весь комментарий
12.09.2020 09:16 Ответить
Зато у нас будут офигенные дороги!!!
показать весь комментарий
12.09.2020 09:24 Ответить
По которым будут ездить китайцы и корейцы после того как украинцев вывезут на кладбища.
показать весь комментарий
12.09.2020 10:30 Ответить
у косяпен -дурантинофілів принцип -краще китайці,ніж українці...
ЩЕ НЕ ВСІ ЦЕ ЗРОЗУМІЛИ.
показать весь комментарий
12.09.2020 10:58 Ответить
Сколько тебе барану дали денег на борьбу с вирусом, и сколько ты мразь потратила на больницы, врачей, и лекарства.
Ублюдок вонючий!
показать весь комментарий
12.09.2020 11:15 Ответить
Для него врачи это как койки в больнице, аппараты ШВЛ, маски, костюмы. Одним словом - неодушевленные существа, которые делают что скажут.
показать весь комментарий
12.09.2020 12:28 Ответить
 
 