Степанов о COVID-19: "Нам просто банально может не хватить врачей"

С учетом темпов, с которыми Украина перешла отметку сначала в 2000, а потом в 3000 новых случаев коронавируса в сутки, стране может вскоре не хватить врачей и мест в больницах.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Исходя из того, с какой скоростью мы перевалили 2000, а сейчас 3000 (новых случаев COVID-19 в сутки. - Ред.), с одной стороны. С другой стороны, легкомысленное отношение со всеми правилами новой реальности, установленные в государстве, мы идем не по самому хорошему сценарию, это мягко говоря. Потому что с такой же скоростью мы можем перейти 4000 (новых случаев COVID-19 в сутки. - Ред.). А что за этим? За этим у нас есть наши больницы, которые будут заполняться, будет расти нагрузка. А этому есть предел. Как бы мы не хотели, но количество коек все равно имеет предел. И они могут просто заполниться, и нам просто банально может не хватить врачей, которые будут оказывать такую ​​медицинскую помощь", - сказал Степанов.

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По словам главы Минздрава, "выводы может сделать каждый сам".

"Я думаю, что стоит иногда просматривать кадры из Бергамо, из того, что было в Италии, для того, чтобы осознавать, что COVID - это серьезно", - добавил Степанов.