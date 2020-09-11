Степанов про COVID-19: "Нам просто банально може не вистачити лікарів"
З урахуванням темпів, з якими Україна перейшла позначку спочатку в 2000, а потім у 3000 нових випадків коронавірусу на добу, країні може незабаром не вистачити лікарів і місць у лікарнях.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Виходячи з того, з якою швидкістю ми перевалили 2000, а зараз 3000 (нових випадків COVID-19 на добу. - Ред.), з одного боку. З іншого боку, легковажне ставлення до всіх правил нової реальності, які встановлені в державі, ми ідемо не за самим добрим сценарієм, це м'яко кажучи. Тому що з такою же швидкістю ми можемо перейти 4000 (нових випадків COVID-19 на добу. - Ред.). А що за цим? За цим у нас є наші лікарні, які будуть заповнюватись, буде зростати навантаження. А всьому цьому є межа. Як би ми не хотіли, але кількість ліжок все одно має межу. І вони можуть просто заповнитися, і нам просто банально може не вистачити лікарів, які будуть надавати таку медичну допомогу", - сказав Степанов.
По словам главы Минздрава, "висновки може зробити кожен сам".
"Я думаю, що варто інколи передивлятися кадри з Бергамо, з того, що було в Італії, для того, щоб усвідомлювати, що COVID - це серйозно", - додав Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Судить вас надо
в Україні ЗАЙВИХ 10тис лікарів
АЛЕ НЕ ВИСТАЧАЄ 15тис фельдшарів-медсестер
Лікарі та ІНТЕРНИ КЕРУЮТЬ ПРОЦЕСОМ лікування та контролюють, а не судна тягають як Є в лікарнях України
ОЧЕВИДНО що бидлота,яка обрала клоунів-невігласів ОТРИМАЄ СВОЄ ЗАКОН Ч.Дарвіна - ПРАЦЮЄ - БИДЛО ВИЗДИХАЄ СКОРІШЕ ЛЮДЕЙ
Придурок,як тобі пояснити,що для цього і існує Влада,щоб в час Епідемії заставити довбо..бів дотримуватись карантинних норм..СИЛОВИМИ МЕТОДАМИ І/або ШТРАФАМИ.
ІНдія,Пакистан :
В Дании полиция избила дубинками фанатов
Из-за отказа соблюдать социальную дистанцию в условиях карантина, полиция вывела болельщиков со стадиона, применяя дубинки.
Полиция Дании применила дубинки из-за несоблюдения болельщиками социальной дистанции на финальном матче Кубка Дании между Ольборгом и Сеннерйюском. Об этом https://twitter.com/i/status/1278443804899659776 Isport.ua.
Клубы получили по 725 билетов с условием соблюдения социальной дистанции в условиях карантина, но фанаты Ольборга игнорировали это условие и смотрели матч вместе.
В результате на 30-й минуте матч был приостановлен. Представители клуба пытались рассадить болельщиков на отведенные места. Позже полиция вывела фанатов со стадиона, применяя дубинки.
і вони всі здаються "загорівшими" )
а ввести штрафы за неисполнение масочного режима как в Германии или Турции - слабо?
или дождемся лежащих больных на полу в коридорах и разведем руками???
Для юридичних осіб суми штрафів за недотримання маскового режиму від3400₴до5100₴
І ти що ти=ДЕБІЛ-чуеш і бачиш лише те,що тобі приємно. НІЧОГО В ЖИТТІ НЕ ЗМІНЮЄ
А те що ґебельси пукіна вигадали таку конструкцію-"як не чуєш і не бачиш.. то того нема"
це вже й дітей не смішить
СІла власті "от клоунов" -ЕТО КАК ?
Що робити з свободолюбивими не віруючими у Ковід "перехожими"..?
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та хоча б як у Італії :
Штрафи за порушення умов карантину збільшились до 3000 євро (були 400 євро).
Але за порушення карантину з симптомами коронавірусу передбачено тривалий термін ув'язнення (до 21 року).
Магазини,де зауважено клієнт без маски,закриваються на 30 днів..ДУЖЕ ЕФЕКТИВНО....
Щас кому не лень нанимают ботов для разного. Но вопрос: кому выгодно было платить ботам за ковид? Какая кому выгода от карантинов?
PS Есть в интернете сплетня ОБС, что коронавирус Юля лечила в косметологической больнице. Верить этому или не верить - дело ваше, я только та старушка на лавочке, ляпаю что хочу.
вот она полвагона и приняла профилактически...
от нее на всю Украину вирус сдох, средство верное...
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Просто денег нет сейчас. Вы держитесь там, здоровья вам, хорошего настроения...
Зе її підтримав.
1)Медреформу не відмінив(МВФ йому це заборонив загрозою не дати кредит).
2) пустив фонд боротьби з Ковід "на дороги"...А ЦЕ перша вимога для того,щоб швидкі швидше приїзжали забрати клієнта.ЯК В АМЕРИЦІ.
І це неважливо ,що в "Швидкій" лише фельдшер і водій з носилками...
зате вони пройшли курси "підвищення кваліфікації щодо екстренної допомоги",мають крутий американський апарат штучного дихання в машині, "американський набір" в аптечці і "таймінг " доїзду в смартфоні...
СЛАВА СУПРУН !! ПОВЕРНІТЬ СУПРУН !!!
А СЕРЕДНЬОГО МЕД ПЕРСОНАЛУ, ЯКИЙ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НЕСЕ ТЯГАР ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НЕВИСТАЧАЄ... 15тис осіб
Эта власть только с протянутой рукой ходить может и обещание давать.
1) ДАВНО ВЖЕ ЧАС сраною метлою повиганяти головних"лікарів" які керують швабрами та харчоблоками,будівництвом та"кадрами" ЦЕ СПРАВА ФАХІВЦІВ управлінців=господарників . ЛІКАРІ МУСЯТЬ ЛИШЕ ЛІКУВАТИ
2) ЗАПРОВАДИТИ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЛІКУВАННЯ
3) А серед лікарів час вже впровадити ЗНО що 3роки.І через 3роки ті хабарники, що вступили в ВИШ і там вчилися за"кошерне сало" ЗАЛИШАТЬСЯ БЕЗ ЛІЦЕНЗІЇ НА лікування людей
І ДЛЯ ЦЬОГО БАГАТО ГРОШЕЙ НЕ ТРЕБА саме тому мішпуха крімінальна і випхала СУПРУН.. -вони дуже бояться втратити свій КРАДЕНИЙ кусень хліба
десь я подібне вже чув )))
бо шобла мононаціональних марамоїв на чолі зі шмарклею зробили державний заколот на поталу крімінальної мішпухи яка "підтримується" фашистом=пукіним(в дівоцтві-шаломовим)
зараз в Україні 3406 захворівших на 1млн людей смертність 70на 1млн
А в Польші 1931 захворівших на 1млн людей смертність 207на 1млн
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
лише ідійоти не розуміють навіщо ґебельси пукіна тут БРЕШУТЬ
1)по середній кількості хворих(на1млн)на ковід19 Україна на84місці(ісраіловка на16 фєдєрастія на43 )
2)можно їхати в23 країн- Британія, США, Туреччина, Албанія, Сербія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея.... ДЕЯКІ З НИХ в ЄВРОПІ
3)купляй вже собі ЗАШМОРГ ти і тут зайвий
,лахті,Якщо комусь хочеться інакше -пишіть листи у ВОЗ )
у різних країнах -по різному..
В Україні досить невисока..Трохи ситуацію,кажуть рятує проведене заСоюзу вакцинування від туберкульозу,і те,що у нас більшості тих ,хто має ослаблений імунітет
,держава постійно "оформлює "швецію" (((
у перспективі в кінці епідемії (десь за пів рок-рік)після знайдення ефективної вакцини обовязково зменшиться ,думаю,орієнтовно до 1 %
а в Палестині5710захворівших ковід19 на1млн людей ,хоча поцоваті шлємазли себе "богообраними" вважають
Явно ковид.
ЩЕ НЕ ВСІ ЦЕ ЗРОЗУМІЛИ.
Ублюдок вонючий!