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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов про COVID-19: "Нам просто банально може не вистачити лікарів"

Степанов про COVID-19:

З урахуванням темпів, з якими Україна перейшла позначку спочатку в 2000, а потім у 3000 нових випадків коронавірусу на добу, країні може незабаром не вистачити лікарів і місць у лікарнях.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Виходячи з того, з якою швидкістю ми перевалили 2000, а зараз 3000 (нових випадків COVID-19 на добу. - Ред.), з одного боку. З іншого боку, легковажне ставлення до всіх правил нової реальності, які встановлені в державі, ми ідемо не за самим добрим сценарієм, це м'яко кажучи. Тому що з такою же швидкістю ми можемо перейти 4000 (нових випадків COVID-19 на добу. - Ред.). А що за цим? За цим у нас є наші лікарні, які будуть заповнюватись, буде зростати навантаження. А всьому цьому є межа. Як би ми не хотіли, але кількість ліжок все одно має межу. І вони можуть просто заповнитися, і нам просто банально може не вистачити лікарів, які будуть надавати таку медичну допомогу", - сказав Степанов.

Читайте також: Україна забезпечена тест-системами для діагностики COVID-19 на півтора місяця, - Степанов

По словам главы Минздрава, "висновки може зробити кожен сам".

"Я думаю, що варто інколи передивлятися кадри з Бергамо, з того, що було в Італії, для того, щоб усвідомлювати, що COVID - це серйозно", - додав Степанов.
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Топ коментарі
+21
Розуму у вас не вистачає, придурки з трускавецькими дипломами.
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11.09.2020 23:21
+11
Степанов о COVID-19: "Нам просто банально может не хватить врачей". Но это не беда-главное дороги построить как завещал великий ЗЕ
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11.09.2020 23:21
+10
Конечно - средств защиты у врачей нет и у Степанова хватает совести ежедневно рассказывать сколько врачей заболело за сутки
Судить вас надо
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11.09.2020 23:20
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Конечно - средств защиты у врачей нет и у Степанова хватает совести ежедневно рассказывать сколько врачей заболело за сутки
Судить вас надо
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11.09.2020 23:20 Відповісти
от і я кажу =ПРОСТО недорозвинуті шлємазли
в Україні ЗАЙВИХ 10тис лікарів
АЛЕ НЕ ВИСТАЧАЄ 15тис фельдшарів-медсестер
Лікарі та ІНТЕРНИ КЕРУЮТЬ ПРОЦЕСОМ лікування та контролюють, а не судна тягають як Є в лікарнях України
ОЧЕВИДНО що бидлота,яка обрала клоунів-невігласів ОТРИМАЄ СВОЄ ЗАКОН Ч.Дарвіна - ПРАЦЮЄ - БИДЛО ВИЗДИХАЄ СКОРІШЕ ЛЮДЕЙ
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12.09.2020 07:35 Відповісти
Розуму у вас не вистачає, придурки з трускавецькими дипломами.
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11.09.2020 23:21 Відповісти
Трускавецьке "навчання" -Це дерибанити госБюджет...а тобто наші гроші...
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11.09.2020 23:23 Відповісти
А у нас, есть врачи? те которые смотрят, что ты им в карман сунул? Так это не врачи! У нас нет врачей ВАСЯ!!!
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11.09.2020 23:29 Відповісти
Ошибаетесь! Есть! Вот именно после того как заслуженный-перезаслуженный 70-летний врач о котором писали оды местные газеты, чуть не угробил моего 6-месячного ребенка (результат лечения - рвота фонтаном, температура 39, ребенок вялый практически неподвижный), я по счастливой случайности нашел детям врача, которая была немолода, но при этом знала больше, чем любой другой врач в моем маленьком городе... Она реально спасла моего ребенка. Да, я сувал ей деньги в карман за каждый прием, и обращался напрямую к ней в больницу, минуя участковых врачей и скорую, звонил при случае. Да, это все за деньги. Но в реале она мне сэкономила много денег и времени, а главное - сберегла здоровье детворы. И я ей благодарен.
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11.09.2020 23:57 Відповісти
Гельдрих, вы кем-то работаете. Бесплатно? Вам не суют в карман? Не ВРИТЕ!!!!! Еще и задешево просто окажетесь от заказа.И за каждую мелочь, небось, просите втридорого.... Так платите врачам столько, сколько реально стоит их работа и реальную стоимость лекарств, реальную стоимость пребывания в стационаре, еды, которую готовят, уборку ежедневную, уход за вами и т.д. Сколько платите, на столько и получаете. Почему не хотите лечиться в частных больницах - дорого. Так сидите и молчите в тряпочку. Когда будет что по делу сказать, тога рот и откроете. А если вы бот московии, то не портите тут воздух. У сея на своей продажной родине лечитесь, там требуйте вякайте и не суньтесь в чужой огород.,
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12.09.2020 06:17 Відповісти
поцовата марамойка закликає давати хабарі?-ЧУДОВО!! тільки не забувай КОЖНОГО РАЗУ КАЗАТ що .заощадживши 5-7тис ₴ ти можеш потрапити разом з "айболітом" на 23роки БУЦЕГАРНІ з конфіскацією УСЬОГО .. що "заощадив"
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12.09.2020 07:40 Відповісти
Степанов о COVID-19: "Нам просто банально может не хватить врачей". Но это не беда-главное дороги построить как завещал великий ЗЕ
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11.09.2020 23:21 Відповісти
Уникальное вранье пропагандистов из-за поребрика. Хотите поржать??????? ))))))) https://www.facebook.com/vadim.lukashevich.7/videos/1835165203290170/
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11.09.2020 23:23 Відповісти
холеная свиная рожа...
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11.09.2020 23:24 Відповісти
Помнится давеча поговарили люди - " Если количество суточных больных перевалит за ТЫСЯЧУ - то минздрав и еже с ними должны уйти в отставку!" .. хм..уже за 3 тысячи и тишина..
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11.09.2020 23:24 Відповісти
легкомысленное отношение со всеми правилами новой реальности, установленные в государстве, мы идем не по самому хорошему сценарию, это мягко говоря

Придурок,як тобі пояснити,що для цього і існує Влада,щоб в час Епідемії заставити довбо..бів дотримуватись карантинних норм..СИЛОВИМИ МЕТОДАМИ І/або ШТРАФАМИ.
ІНдія,Пакистан :
Степанов про COVID-19: "Нам просто банально може не вистачити лікарів" - Цензор.НЕТ 2818
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11.09.2020 23:24 Відповісти


В Дании полиция избила дубинками фанатов

Из-за отказа соблюдать социальную дистанцию в условиях карантина, полиция вывела болельщиков со стадиона, применяя дубинки.

Полиция Дании применила дубинки из-за несоблюдения болельщиками социальной дистанции на финальном матче Кубка Дании между Ольборгом и Сеннерйюском. Об этом https://twitter.com/i/status/1278443804899659776 Isport.ua.

Клубы получили по 725 билетов с условием соблюдения социальной дистанции в условиях карантина, но фанаты Ольборга игнорировали это условие и смотрели матч вместе.

В результате на 30-й минуте матч был приостановлен. Представители клуба пытались рассадить болельщиков на отведенные места. Позже полиция вывела фанатов со стадиона, применяя дубинки.
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11.09.2020 23:29 Відповісти
То ти там чорного хлопця лупцюєш?
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11.09.2020 23:40 Відповісти
це індієць...
і вони всі здаються "загорівшими" )
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12.09.2020 10:55 Відповісти
Не хватит врачей - ставьте уборщиц. Президентом Клоуна поставили?
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11.09.2020 23:27 Відповісти
с добрым утром, степанов!
а ввести штрафы за неисполнение масочного режима как в Германии или Турции - слабо?

или дождемся лежащих больных на полу в коридорах и разведем руками???
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11.09.2020 23:27 Відповісти
А что - у нас штрафы уже отменили?
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12.09.2020 01:25 Відповісти
В Україні за недотримання маскового режиму передбачено штраф -170-255₴
Для юридичних осіб суми штрафів за недотримання маскового режиму від3400₴до5100₴
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12.09.2020 08:44 Відповісти
Изменили?
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13.09.2020 14:07 Відповісти
вы слышали, чтоб хоть кого-то оштрафовали? или видели??
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12.09.2020 16:41 Відповісти
Да.
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13.09.2020 13:48 Відповісти
У середині березня2020р Верховна рада ухвалила закон, який передбачає відповідальність за порушення правил карантину в Україні. За цей час ОШТРАФУВАЛИ ВЖЕ тисячі людей і СОТНІ підприємств.
І ти що ти=ДЕБІЛ-чуеш і бачиш лише те,що тобі приємно. НІЧОГО В ЖИТТІ НЕ ЗМІНЮЄ

А те що ґебельси пукіна вигадали таку конструкцію-"як не чуєш і не бачиш.. то того нема"
це вже й дітей не смішить
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13.09.2020 15:30 Відповісти
Нє дождьотєсь..

СІла власті "от клоунов" -ЕТО КАК ?
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12.09.2020 10:56 Відповісти
Степанову..

Що робити з свободолюбивими не віруючими у Ковід "перехожими"..?
---------
та хоча б як у Італії :


Штрафи за порушення умов карантину збільшились до 3000 євро (були 400 євро).
Але за порушення карантину з симптомами коронавірусу передбачено тривалий термін ув'язнення (до 21 року).
Магазини,де зауважено клієнт без маски,закриваються на 30 днів..ДУЖЕ ЕФЕКТИВНО....
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11.09.2020 23:34 Відповісти
А підприємства закривають, де робітники без масок працюють? Чи туди дурнів, що штрафують не пускають? Та і взагалі , в Італії жопомийок з України дофіга, вони все знають!
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12.09.2020 04:34 Відповісти
Ну вот, к примеру, взять https://censor.net/ru/user/31269 - это бот, нанятый специально ковид-панику раздувать.
Щас кому не лень нанимают ботов для разного. Но вопрос: кому выгодно было платить ботам за ковид? Какая кому выгода от карантинов?
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12.09.2020 19:02 Відповісти
КАРОЧЄ!!! Юлю не взяв вірус і нас нє возмйот!
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11.09.2020 23:38 Відповісти
"Зараза к заразе не липнет". (с)
PS Есть в интернете сплетня ОБС, что коронавирус Юля лечила в косметологической больнице. Верить этому или не верить - дело ваше, я только та старушка на лавочке, ляпаю что хочу.
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12.09.2020 00:05 Відповісти
"Зараза к заразе не липнет". (с)". Так говорил мой сосед, отказываясь носить маску. Через месяц умер, змля ему пухом. Так что сами думайте
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12.09.2020 06:49 Відповісти
Так у Юли еще с времен свиного гриппа вагон Тамифлю остался
вот она полвагона и приняла профилактически...
от нее на всю Украину вирус сдох, средство верное...
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12.09.2020 19:11 Відповісти
И тесты были бы бесплатные для всех, и лечение, и народ сам бы уже попрятался.
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11.09.2020 23:38 Відповісти
Это опасно для массового, обычного жителя. Для небожителей есть методики, вроде переливания плазмы крови выздоровевшего от короны, которые гарантируют быстрый (двое-трое суток и ты здоров) стопроцентный положительный результат. Почему только для небожителей, а не для всех? Потому что курс лечения одного человека требует нескольких десятков литров донорской крови. Надоить население на "илиту" можно запросто, а вот обеспечить население - нечем. Поэтому об таких методиках (а есть ещё и другие подобные) особо не распространяются, никто, и врачи тоже.
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12.09.2020 00:03 Відповісти
Есть таки методики, но стоят очень дорого. Кто вам мешает купить? Денег нет? Заработайте. Не можете, не умеете? Платят все и из своего кармана (и через страховые компании тоже из своего кармана). Видели глазки, что выбирали, только ума не хватило подумать, что вскоре может быть. Так что не нойте.Теперь кушайте то, что имеем все.
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12.09.2020 06:47 Відповісти
И верните врачей со строительства дорог.
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11.09.2020 23:32 Відповісти
Та яке там "страїтєльство"? Лікарі підмивають перестарілих в Європі...
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11.09.2020 23:41 Відповісти
А бабло из фонда борьбы с коронавирусом рассовали по своим карманным строительным конторам без тендеров. И даже без списка, что же мы такого за эти деньги собираемся построить.
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12.09.2020 00:08 Відповісти
Врачи в Европе работают и получают нормальные деньги за свой труд, а не постоянные унижения от таки как вы.
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12.09.2020 06:40 Відповісти
Далеко не всі. Вам просто повезло
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12.09.2020 08:05 Відповісти
примітивний дебілізм вже ДРАТУЄ в ЄС є лікарі з зарплатами по 8тис євро (3950 євро після податків-страхуваннь..) і прожитковою нормою на родину 2700євро в місяць і є лікарі з зарплатами 650євро в Болгарії де прожиткова норма на родину 600євро вмісяць. Румунія Литва Латвія Македонія і ще інші 65% лікарів ЄС теж не далеко від болгарських пішли На кого разраховані тупорилі побрехеньки ідійотів?
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12.09.2020 08:38 Відповісти
Нам просто банально

==
Просто денег нет сейчас. Вы держитесь там, здоровья вам, хорошего настроения...
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11.09.2020 23:33 Відповісти
С этим невинным выражением лица этот овощ об"явит красную зону по всей стране . Интересно , все больницы готовы к обострениям болезни после гриппа ? . Думаю , что если - бы ещё немного реформ от супрун в 19 году , - писец был-бы всем больницам и в райцентрах .
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11.09.2020 23:55 Відповісти
Супрун хотела создать в Украине медицину, но придуркованые зеленские всё отменили.
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12.09.2020 00:14 Відповісти
Шла по-рельсам медицина , с 15 го року решили её воссоздать . В двадцатом году ищем лишние койколёжки для больных гриппом . Обалдеть !
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12.09.2020 01:06 Відповісти
Супрун вирішила зробити медицину "як в америці"..
Зе її підтримав.
1)Медреформу не відмінив(МВФ йому це заборонив загрозою не дати кредит).
2) пустив фонд боротьби з Ковід "на дороги"...А ЦЕ перша вимога для того,щоб швидкі швидше приїзжали забрати клієнта.ЯК В АМЕРИЦІ.
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12.09.2020 10:34 Відповісти
п.2.
І це неважливо ,що в "Швидкій" лише фельдшер і водій з носилками...
зате вони пройшли курси "підвищення кваліфікації щодо екстренної допомоги",мають крутий американський апарат штучного дихання в машині, "американський набір" в аптечці і "таймінг " доїзду в смартфоні...
СЛАВА СУПРУН !! ПОВЕРНІТЬ СУПРУН !!!
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12.09.2020 10:37 Відповісти
Сечас нет реформ Супрун, есть "продолжение реформ" от Степанова и карантин от Ляшка при отсутствии денег и готовности государства, развале системы управления от "Слуг народа"
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12.09.2020 06:37 Відповісти
Это чмо никак не прокурится !!!!
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12.09.2020 00:05 Відповісти
В Украине врачей как собак. Их от корыта не оторвёшь.
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12.09.2020 00:08 Відповісти
такіЖда зараз в Україні ЗАЙВИХ 10тис лікарів це переважно ті хто отримував диплом і поступав в виш не на підставі ЗНО, а через хабарі та кошерне сало
А СЕРЕДНЬОГО МЕД ПЕРСОНАЛУ, ЯКИЙ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НЕСЕ ТЯГАР ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НЕВИСТАЧАЄ... 15тис осіб
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12.09.2020 07:54 Відповісти
Сейчас помощи ждать особо не приходится. Страны на планете в ожидании второй волны! Никто нам особо не поможет. Спасение утопающего, дело рук самого утопающего.

Эта власть только с протянутой рукой ходить может и обещание давать.
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12.09.2020 00:14 Відповісти
А почему открыли границы, почему открыли межобластное транспортное сообщение в период карантина, почему то ,что прописали в карантинных мерах не обеспечили властью обязательность к исполнению. В общем пустили на самотек как выйдет.. Ну а теперь вот пойдет поиск виноватого и им как всегда окажется народ и стрелочники ( хотя доля вины есть у всех).. а я думаю когда то будет уголовное преследование членов нынешней власти по обвинению в непринятию должных мер приведших к значительным человеческим жертвам .. Ну а там и на нары .
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12.09.2020 00:25 Відповісти
Насчет границ: в основном из Украины выезжат и улетают. А вот свозить во время карантина без контроля по приезду десятки тысяч человек из "красных" зон （да еще за счет бюджета） это берх безумия. Впрочем, безумие и бесстыдство - фирменные знаки этой зеленой власти.
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12.09.2020 07:15 Відповісти
Плохому танцору всегда что-то мешает, банально.
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12.09.2020 01:05 Відповісти
Поганий міністр, раз таке каже. У відставку нитика.
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12.09.2020 01:17 Відповісти
Надо просто перестать болеть(с).
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12.09.2020 03:41 Відповісти
Давай, отплясывай, а то ротшильды с довольствия снимут.
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12.09.2020 04:01 Відповісти
Очень скоро не останется ни врачей, ни медсестер, при санитарок. При таком отношении к людям - неоплата труда месяцами, оплата труда минимальная при огромном риске, хамское отношение чиновников, которых интересуют только отчеты (до десятка ЕЖЕДНЕВНО), а не помощь и поддержка, непонимание общества, что медицинская помощь стоит ДОРОГО и стоимость работы врача стоит ДОРОГО - останутся только пенсионеры (слава Богу, что еще могут работать и много знают и умеют) и те, которым пофиг вы и ваше здоровье. Все нормальные и уважающие себя медики уедут туда, где их ценят и их труд нормально оплачивается. И пока не будет нормальной финансовой поддержки медицины, ничего у вас не получится, дорогие "властители". А для этого нужны ДЕНЬГИ, которых сейчас нет и не предвидится в ближайшем будущем при таком вашем правлении. Здоровья вам всем
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12.09.2020 06:32 Відповісти
ТАК ТО ВОНО ТАК... АЛЕ ТРОШЕЧКИ НЕ ТАК
1) ДАВНО ВЖЕ ЧАС сраною метлою повиганяти головних"лікарів" які керують швабрами та харчоблоками,будівництвом та"кадрами" ЦЕ СПРАВА ФАХІВЦІВ управлінців=господарників . ЛІКАРІ МУСЯТЬ ЛИШЕ ЛІКУВАТИ
2) ЗАПРОВАДИТИ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЛІКУВАННЯ
3) А серед лікарів час вже впровадити ЗНО що 3роки.І через 3роки ті хабарники, що вступили в ВИШ і там вчилися за"кошерне сало" ЗАЛИШАТЬСЯ БЕЗ ЛІЦЕНЗІЇ НА лікування людей
І ДЛЯ ЦЬОГО БАГАТО ГРОШЕЙ НЕ ТРЕБА саме тому мішпуха крімінальна і випхала СУПРУН.. -вони дуже бояться втратити свій КРАДЕНИЙ кусень хліба
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12.09.2020 08:08 Відповісти
Супрун прийде порядок наведе..))))

десь я подібне вже чув )))
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12.09.2020 10:44 Відповісти
падлік СУПРУН вже не наведе порядок...
бо шобла мононаціональних марамоїв на чолі зі шмарклею зробили державний заколот на поталу крімінальної мішпухи яка "підтримується" фашистом=пукіним(в дівоцтві-шаломовим)
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12.09.2020 12:10 Відповісти
Совсем недавно в Польше и Украине было примерно одинаковое число заболевших （по 40 на 100000чел）, сегодня в Польше ок.20, в Украине свыше 80. В Польше отношение к маскам примерно как и нас, только в транспорте, в общественных местах. Миграция населения огромная! Так в чем причина роста в Украине？ Кто-нибудь изучал проблему？ Или, пусть "идет как идет"？
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12.09.2020 07:11 Відповісти
от так приблизно і виглядає БРЕХНЯ ТУПОРИЛОГО ґебельса мойши
зараз в Україні 3406 захворівших на 1млн людей смертність 70на 1млн
А в Польші 1931 захворівших на 1млн людей смертність 207на 1млн
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

лише ідійоти не розуміють навіщо ґебельси пукіна тут БРЕШУТЬ
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12.09.2020 08:17 Відповісти
Надо считать только больных в реанимации и умерших. И получится очень маленькое число. Но панику надо же нагнетать!
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12.09.2020 09:08 Відповісти
И я об этом. Похоже, зеленой власти очень выгодно, что Украина на 11 месте в мире по Covid19, и что украинцев никуда не пускают в Европу.
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12.09.2020 09:21 Відповісти
мойша ти ідійот...
1)по середній кількості хворих(на1млн)на ковід19 Україна на84місці(ісраіловка на16 фєдєрастія на43 )
2)можно їхати в23 країн- Британія, США, Туреччина, Албанія, Сербія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея.... ДЕЯКІ З НИХ в ЄВРОПІ
3)купляй вже собі ЗАШМОРГ ти і тут зайвий
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12.09.2020 12:19 Відповісти
всюди в світі смертність вираховується як відношення кількості тих,хто помер до кількості виздоровівших..
,лахті,Якщо комусь хочеться інакше -пишіть листи у ВОЗ )
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12.09.2020 10:40 Відповісти
зараз смертність (офіційні цифри ВОЗ)4.47%
у різних країнах -по різному..

В Україні досить невисока..Трохи ситуацію,кажуть рятує проведене заСоюзу вакцинування від туберкульозу,і те,що у нас більшості тих ,хто має ослаблений імунітет
,держава постійно "оформлює "швецію" (((

у перспективі в кінці епідемії (десь за пів рок-рік)після знайдення ефективної вакцини обовязково зменшиться ,думаю,орієнтовно до 1 %
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12.09.2020 10:54 Відповісти
За лікарів не хвилюйтеся - паталогоанатомів вистачит в Україні на усю вашу зеленожопу шоблу!
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12.09.2020 07:13 Відповісти
нужно просто открыть еще пару институтов и перестать болеть..............и мозги от зеленки избавить
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12.09.2020 07:17 Відповісти
Сколько можно вестись на эту афёру с Масоно-вирусом?
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12.09.2020 08:11 Відповісти
поцовті ґебельси пукіна з ісраілофськими прапорцями навіть і не усвідомлюють що з них і діти вже не регочуть.. доречі в ісраіловці з "най-красчімі" ще совковими "лікарями" та хуцпато=тупорилим населенням 16152 захворівших ковід19 на 1млн людей(в 4.8разів більше ніж в Україні) і коменданська година з забороною виходити на вулиці
а в Палестині5710захворівших ковід19 на1млн людей ,хоча поцоваті шлємазли себе "богообраними" вважають
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12.09.2020 08:25 Відповісти
а можно у вас спросить, зачем вы сами себя "лайкаете" на всех своих "комментариях"？
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12.09.2020 09:24 Відповісти
С тиаким стилем написания он просто не может не лайкнуть такую "красоту".
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12.09.2020 11:29 Відповісти
Если не принять экстренные меры то скоро будет как в Беларуси после митингов по 200 тысяч - вымерло пол страны, все морги переполнены и трупы уже хоронить негде.
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12.09.2020 09:06 Відповісти
С огнестрелами, асфіксией и отбитыми органами?
Явно ковид.
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12.09.2020 14:19 Відповісти
Ямковий ремон з безмежною перспективою розкрадання всього ковидного фонду перекрив всі ризики пандемії.
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12.09.2020 09:16 Відповісти
Зато у нас будут офигенные дороги!!!
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12.09.2020 09:24 Відповісти
По которым будут ездить китайцы и корейцы после того как украинцев вывезут на кладбища.
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12.09.2020 10:30 Відповісти
у косяпен -дурантинофілів принцип -краще китайці,ніж українці...
ЩЕ НЕ ВСІ ЦЕ ЗРОЗУМІЛИ.
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12.09.2020 10:58 Відповісти
Сколько тебе барану дали денег на борьбу с вирусом, и сколько ты мразь потратила на больницы, врачей, и лекарства.
Ублюдок вонючий!
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12.09.2020 11:15 Відповісти
Для него врачи это как койки в больнице, аппараты ШВЛ, маски, костюмы. Одним словом - неодушевленные существа, которые делают что скажут.
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12.09.2020 12:28 Відповісти
 
 