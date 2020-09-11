Степанов про COVID-19: "Нам просто банально може не вистачити лікарів"

З урахуванням темпів, з якими Україна перейшла позначку спочатку в 2000, а потім у 3000 нових випадків коронавірусу на добу, країні може незабаром не вистачити лікарів і місць у лікарнях.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Виходячи з того, з якою швидкістю ми перевалили 2000, а зараз 3000 (нових випадків COVID-19 на добу. - Ред.), з одного боку. З іншого боку, легковажне ставлення до всіх правил нової реальності, які встановлені в державі, ми ідемо не за самим добрим сценарієм, це м'яко кажучи. Тому що з такою же швидкістю ми можемо перейти 4000 (нових випадків COVID-19 на добу. - Ред.). А що за цим? За цим у нас є наші лікарні, які будуть заповнюватись, буде зростати навантаження. А всьому цьому є межа. Як би ми не хотіли, але кількість ліжок все одно має межу. І вони можуть просто заповнитися, і нам просто банально може не вистачити лікарів, які будуть надавати таку медичну допомогу", - сказав Степанов.

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По словам главы Минздрава, "висновки може зробити кожен сам".

"Я думаю, що варто інколи передивлятися кадри з Бергамо, з того, що було в Італії, для того, щоб усвідомлювати, що COVID - це серйозно", - додав Степанов.