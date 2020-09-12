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Донбасс (26950) перемирие (1508) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ не нарушали перемирие за минувшие сутки

Наемники РФ не нарушали перемирие за минувшие сутки

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 11 сентября, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. По всей линии разграничения наблюдалась тишина", - говорится в сообщении в субботу утром.

В штабе ООС отметили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским защитниками. В полосах ответственности украинских бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.

"С начала текущих суток, 12 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - подытожили в штабе ООС.

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Наемники РФ не нарушали перемирие за минувшие сутки 01
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Топ комментарии
+4
А що скаже ОБСЄ ?
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12.09.2020 08:21
+4
скоро шестой введёт награду для ордынцев "за перемирие" и будет послать сивуху раздавать медальки. самому понятно сцыкотно.
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12.09.2020 08:24
+3
Найманці РФ не порушували перемир'я за минулу добу - Цензор.НЕТ 103
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12.09.2020 08:34
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А що скаже ОБСЄ ?
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12.09.2020 08:21 Ответить
А шоб тобі хотілося?
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12.09.2020 08:28 Ответить
скоро шестой введёт награду для ордынцев "за перемирие" и будет послать сивуху раздавать медальки. самому понятно сцыкотно.
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12.09.2020 08:24 Ответить
Ложь!
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12.09.2020 08:24 Ответить
"Ві всьо врьотє".
Як же ж ви на них схожі.
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12.09.2020 08:29 Ответить
Найманці РФ не порушували перемир'я за минулу добу - Цензор.НЕТ 103
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12.09.2020 08:34 Ответить
Доброго ранку, Украина. Не верьте этой глупой картинке про лодырей. Столько сена оставить на лугах. Радуга, дождь прошел, гнить начнёт. Там лежит на зелёном. Уже новое выросло, старое ещё не вывезли? Зачем паковать?
Не тот хлеб что в поле, а тот что в коморе.
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12.09.2020 09:06 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1304467754616004609?s=20 Состоянием на 18-00 11.09.2020 г. Обстрелов 7 ( 5 - стрелковое оружие 1-снайпер 1- миномет) Ответный огонь 6 (4- стрелковое оружие 2 - миномет) С нашей стороны потерь нет. Потери противника выясняются. Попали ли под Веселым наши из миномета по снайперу пока не ясно.
https://twitter.com/tZEinform/status/1304630215436533763?s=20 Сводка ситуации за 11 сентября 2020 года Обстрелов 8 Ответный огонь 6 С нашей стороны потерь нет.
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12.09.2020 08:39 Ответить
Ну так выдайте тварям приз: три пакета ураганов выпустите по мразоте дамбаской в виде профилактики.
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12.09.2020 08:40 Ответить
Найманці РФ не порушували перемир'я за минулу добу - Цензор.НЕТ 6407
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12.09.2020 08:42 Ответить
пора якутского скульптора запрошуваты...хай на передовой из навоза памятник дрюшбы петушилина с бубой начинает закладывать...
чы якут два петуха не осилит?
Найманці РФ не порушували перемир'я за минулу добу - Цензор.НЕТ 8960
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12.09.2020 08:42 Ответить
Типа мир дружба водка и амнистия для Хряков Путлера,Фокин с Крачуком требуют очередного "братства" с Мавзолейными ублюдками...
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12.09.2020 08:44 Ответить
трассеры не считаются ?
вчера говорили что сепары опять пытаются трассерами вызвать пожары у наших опорников...
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12.09.2020 08:54 Ответить
Перемір'я в розпалі.
11.09.2020 р.
- всього обстрілів з сторони супротивника - 8
- в т.ч. з стрілкової зброї - 6
- снайперський вогонь - 1
- мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 1
---------------------------------------------------------------
- всього вогонь ЗСУ у відповідь - 6
- в т.ч. з стрілкової зброї - 4
- мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 2
Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
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12.09.2020 09:48 Ответить
быстрей бы всё хорошо стало, чтоб никакой войны не было
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12.09.2020 23:43 Ответить
 
 