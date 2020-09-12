Наемники РФ не нарушали перемирие за минувшие сутки
Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки, 11 сентября, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. По всей линии разграничения наблюдалась тишина", - говорится в сообщении в субботу утром.
В штабе ООС отметили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским защитниками. В полосах ответственности украинских бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.
"С начала текущих суток, 12 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - подытожили в штабе ООС.
Пожалуйста, подождите...
Як же ж ви на них схожі.
Не тот хлеб что в поле, а тот что в коморе.
https://twitter.com/tZEinform/status/1304630215436533763?s=20 Сводка ситуации за 11 сентября 2020 года Обстрелов 8 Ответный огонь 6 С нашей стороны потерь нет.
чы якут два петуха не осилит?
вчера говорили что сепары опять пытаются трассерами вызвать пожары у наших опорников...
11.09.2020 р.
- всього обстрілів з сторони супротивника - 8
- в т.ч. з стрілкової зброї - 6
- снайперський вогонь - 1
- мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 1
---------------------------------------------------------------
- всього вогонь ЗСУ у відповідь - 6
- в т.ч. з стрілкової зброї - 4
- мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 2
Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html