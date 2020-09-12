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Донбас (22348) перемир’я (813) операція Об’єднаних сил (6725)

Найманці РФ не порушували перемир'я за минулу добу

Найманці РФ не порушували перемир'я за минулу добу

Російські найманці не порушували режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 11 вересня, порушень домовленостей, які були досягнуті 22 липня 2020 року у межах Тристоронньої контактної групи, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. Уздовж всієї лінії розмежування спостерігалася тиша", - йдеться в повідомленні в суботу вранці.

У штабі ООС зазначили, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українським захисниками. У смугах відповідальності українських бригад не зафіксовано жодної збройної провокації або обстрілу.

"Від початку поточної доби, 12 вересня, режим припинення вогню зберігається повною мірою. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - підсумували в штабі ООС.

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Найманці РФ не порушували перемиря за минулу добу 01
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Топ коментарі
+4
А що скаже ОБСЄ ?
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12.09.2020 08:21
+4
скоро шестой введёт награду для ордынцев "за перемирие" и будет послать сивуху раздавать медальки. самому понятно сцыкотно.
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12.09.2020 08:24
+3
Найманці РФ не порушували перемир'я за минулу добу - Цензор.НЕТ 103
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12.09.2020 08:34
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А що скаже ОБСЄ ?
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12.09.2020 08:21 Відповісти
А шоб тобі хотілося?
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12.09.2020 08:28 Відповісти
скоро шестой введёт награду для ордынцев "за перемирие" и будет послать сивуху раздавать медальки. самому понятно сцыкотно.
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12.09.2020 08:24 Відповісти
Ложь!
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12.09.2020 08:24 Відповісти
"Ві всьо врьотє".
Як же ж ви на них схожі.
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12.09.2020 08:29 Відповісти
Найманці РФ не порушували перемир'я за минулу добу - Цензор.НЕТ 103
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12.09.2020 08:34 Відповісти
Доброго ранку, Украина. Не верьте этой глупой картинке про лодырей. Столько сена оставить на лугах. Радуга, дождь прошел, гнить начнёт. Там лежит на зелёном. Уже новое выросло, старое ещё не вывезли? Зачем паковать?
Не тот хлеб что в поле, а тот что в коморе.
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12.09.2020 09:06 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1304467754616004609?s=20 Состоянием на 18-00 11.09.2020 г. Обстрелов 7 ( 5 - стрелковое оружие 1-снайпер 1- миномет) Ответный огонь 6 (4- стрелковое оружие 2 - миномет) С нашей стороны потерь нет. Потери противника выясняются. Попали ли под Веселым наши из миномета по снайперу пока не ясно.
https://twitter.com/tZEinform/status/1304630215436533763?s=20 Сводка ситуации за 11 сентября 2020 года Обстрелов 8 Ответный огонь 6 С нашей стороны потерь нет.
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12.09.2020 08:39 Відповісти
Ну так выдайте тварям приз: три пакета ураганов выпустите по мразоте дамбаской в виде профилактики.
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12.09.2020 08:40 Відповісти
Найманці РФ не порушували перемир'я за минулу добу - Цензор.НЕТ 6407
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12.09.2020 08:42 Відповісти
пора якутского скульптора запрошуваты...хай на передовой из навоза памятник дрюшбы петушилина с бубой начинает закладывать...
чы якут два петуха не осилит?
Найманці РФ не порушували перемир'я за минулу добу - Цензор.НЕТ 8960
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12.09.2020 08:42 Відповісти
Типа мир дружба водка и амнистия для Хряков Путлера,Фокин с Крачуком требуют очередного "братства" с Мавзолейными ублюдками...
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12.09.2020 08:44 Відповісти
трассеры не считаются ?
вчера говорили что сепары опять пытаются трассерами вызвать пожары у наших опорников...
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12.09.2020 08:54 Відповісти
Перемір'я в розпалі.
11.09.2020 р.
- всього обстрілів з сторони супротивника - 8
- в т.ч. з стрілкової зброї - 6
- снайперський вогонь - 1
- мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 1
---------------------------------------------------------------
- всього вогонь ЗСУ у відповідь - 6
- в т.ч. з стрілкової зброї - 4
- мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 2
Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
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12.09.2020 09:48 Відповісти
быстрей бы всё хорошо стало, чтоб никакой войны не было
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12.09.2020 23:43 Відповісти
 
 