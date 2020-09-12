Найманці РФ не порушували перемир'я за минулу добу

Російські найманці не порушували режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 11 вересня, порушень домовленостей, які були досягнуті 22 липня 2020 року у межах Тристоронньої контактної групи, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. Уздовж всієї лінії розмежування спостерігалася тиша", - йдеться в повідомленні в суботу вранці.

У штабі ООС зазначили, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українським захисниками. У смугах відповідальності українських бригад не зафіксовано жодної збройної провокації або обстрілу.

"Від початку поточної доби, 12 вересня, режим припинення вогню зберігається повною мірою. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - підсумували в штабі ООС.

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