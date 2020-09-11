Главное достижение переговоров в Берлине - продолжение режима "тишины", - Ермак
Главным результатам переговоров 11 сентября в Берлине в "нормандском формате" на уровне политических советников является договоренность о продлении режима "тишины" на Донбассе.
Об этом сказал украинским журналистам после завершения встречи руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
Он отметил, что на предложение украинской стороны все четыре советника заявили о безусловном поддержания режима "тишины" и о выполнении мер, которые должны это обеспечить.
"Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим "тишины", который был инициирован Президентом Украины и продолжался в течение последних 6 недель, будет продолжен. Мы очень на это надеемся и будем делать все, что зависит от Украины, чтобы это было так. Мы делаем все, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших бойцов, наших людей", - сказал Ермак.
Он добавил, что стороны не достигли договоренности о дате проведения следующего саммита "нормандской четверки", хотя все понимают его важность.
"Да, не были достигнуты конкретные договоренности по срокам, но... все свидетельствует, что процесс движется вперед. Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату. Надеюсь, что он состоится до конца этого года", - сказал Ермак.
В целом в течение непростых 7-часовых переговоров делегации прошли практически по всем пунктам, которые касаются договоренностей лидеров "нормандской четверки", достигнутых в Париже: вопросы безопасности, политические, доступ Красного Креста, освобождение удерживаемых лиц.
Важно, что после длительного периода на берлинской встрече присутствовали послы ОБСЕ Грау и Чевик. Это дает надежду, что связь между "нормандским" и "минским" форматами будет "очень прочной, надежной и эффективной", отметил Ермак.
Он выразил надежду, что следующая встреча советников состоится в течение ближайших недель. К тому времени к работе присоединятся помощники и консультанты.
Глава ОП убежден, что после нынешней встречи очень много вопросов начнут решаться эффективнее и быстрее на уровне Минского процесса.
"Считаю, что в ближайшее время сможем говорить о конкретных достижениях, конкретных шагах которые действительно приведут к миру на нашей земле, к возвращению наших территорий. Мы работаем 24/7", - подчеркнул Ермак.
Он также отметил, что не разделяет позицию представителя РФ Дмитрия Козака, который в комментарии российским журналистам заявил, что никаких прорывов во время переговоров не произошло.
Сами переговоры Ермак назвал очень важными и указал, что они продвигаются тем путем, который Украина принципиально занимает.
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1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.
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1. Государственная измена посягает на государственный суверенитет Украины, на ее территориальную целостность, обороноспособность
способность и государственную безопасность. Направленность этого преступления на главные принципы государственной независимости Украины определяет его общественную опасность и тяжесть возможных последствий.
2. Государственный суверенитет Украины - это независимость, самостоятельность и верховенство государственной власти в пределах его территории и независимость и равноправие в международных отношениях.
3. Территориальная неприкосновенность Украины - это нерушимость государственной границы Украины, нерушимость ее территории.
4. Обороноспособность Украины - это боеспособность Вооруженных Сил Украины, их готовность к защите Украины от посягательств на ее независимость и территориальную целостность.
5. Объективно государственная измена может быть совершено действиями, указанными в ст. 111 УК:
- Переход на сторону врага в военное время или в боевой обстановке;
- Шпионаж;
- Представление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.
ЗЕпрапор у руки і труськавецького вітру вам нижче поясу...
Вірною дорогою ідете...
Як раз, це він робить українцям.
Вони на передовій, і гинуть захищаючи нас від «русского міра».
Поки.
Завжди.
***** взялось за «освоєніє Арктікі».
Сибір вони вже засрали.
І просрали.
Китай там вже хазяїн за фактом.
І боротьба між ними йде з перемінним успіхом.
Чорновіл - Кравчук.
Ющенко - Янукович.
Порошенко - Зеленський.
Вже ж є статистика.
А ЕРМАК ВМЕСТЕ С ЗЕЛЕЙ НЕХОТИТ ПОСИДЕТЬ В ОКОПАХ!! РЕЖИМ ЖЕ ТИШИНЫ НИЧЕГО СТРАШНОГО! А ЕСЛИ ИХ ТАМ И ПРИСТРЕЛЯТ ТАК, ТАК СКАЗАТЬ САМИ ВИНОВАТЫ КАКУЮ ТИШИНУ СОТВОРИЛИ ТАКУЮ И ПОЛУЧИЛИ!!
Знаний мало, нужен опыт. А у Владимира Александровича нету ни знаний, ни опыта. И в его окружении на сегоднешний день нету никого у кого есть или знания или опит. Скорее наоборот появились персонажи у которых остался только негативный опыт. Они умеют разваливать, созидать они не умеют. На глазах разваливается все.
Аваков - это профессиональний человек. Он умный, подготовленний. Наверно в обществе есть какие то претензии к Авакову. Но если убрать Авакова, то все. Они будут играть в самолетики, летели, бомбили…
Про Єрмака
Мы както сразу не понравились друг другу. Мне не нравятся люди, мужчины с кошачьими повадками.
Он удобен как итальянские туфли. Он не приносит плохих новостей, он не задает сложных вопросов, он вседа мягкий, добрый и говорит хорошие слова. это вот еффект теплой ванны (для Зеленського), когда все вокруг хорошо, потому что тебе говорят, что вокруг все вокруг хорошо.
Мне жалко этого человека, потому что он вообще не понимает где он и что с ним происходит.
Чи є Єрмак агеном ГРУ РФ?
У меня есть и подозрения, и мысли и многое чего но сказать в прямом ефире, обвинить в том что он преступник я не могу.
короче, зепоц, вешайся сам, сделай стране одолжение, что бы о тебя говно зеленое народ руки не марал.