РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4058 посетителей онлайн
Новости
4 406 60
переговоры (4778) Донбасс (26950) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1240)

Главное достижение переговоров в Берлине - продолжение режима "тишины", - Ермак

Главное достижение переговоров в Берлине - продолжение режима

Главным результатам переговоров 11 сентября в Берлине в "нормандском формате" на уровне политических советников является договоренность о продлении режима "тишины" на Донбассе.

Об этом сказал украинским журналистам после завершения встречи руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что на предложение украинской стороны все четыре советника заявили о безусловном поддержания режима "тишины" и о выполнении мер, которые должны это обеспечить.

"Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим "тишины", который был инициирован Президентом Украины и продолжался в течение последних 6 недель, будет продолжен. Мы очень на это надеемся и будем делать все, что зависит от Украины, чтобы это было так. Мы делаем все, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших бойцов, наших людей", - сказал Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств, - Ермак

Он добавил, что стороны не достигли договоренности о дате проведения следующего саммита "нормандской четверки", хотя все понимают его важность.

"Да, не были достигнуты конкретные договоренности по срокам, но... все свидетельствует, что процесс движется вперед. Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату. Надеюсь, что он состоится до конца этого года", - сказал Ермак.

В целом в течение непростых 7-часовых переговоров делегации прошли практически по всем пунктам, которые касаются договоренностей лидеров "нормандской четверки", достигнутых в Париже: вопросы безопасности, политические, доступ Красного Креста, освобождение удерживаемых лиц.

Важно, что после длительного периода на берлинской встрече присутствовали послы ОБСЕ Грау и Чевик. Это дает надежду, что связь между "нормандским" и "минским" форматами будет "очень прочной, надежной и эффективной", отметил Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оснований для встречи глав государств нормандской четверки нет, - помощник Путина Козак

Он выразил надежду, что следующая встреча советников состоится в течение ближайших недель. К тому времени к работе присоединятся помощники и консультанты.

Глава ОП убежден, что после нынешней встречи очень много вопросов начнут решаться эффективнее и быстрее на уровне Минского процесса.

"Считаю, что в ближайшее время сможем говорить о конкретных достижениях, конкретных шагах которые действительно приведут к миру на нашей земле, к возвращению наших территорий. Мы работаем 24/7", - подчеркнул Ермак.

Он также отметил, что не разделяет позицию представителя РФ Дмитрия Козака, который в комментарии российским журналистам заявил, что никаких прорывов во время переговоров не произошло.

Сами переговоры Ермак назвал очень важными и указал, что они продвигаются тем путем, который Украина принципиально занимает.

Также читайте: Договорились, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект, корректирующий постановление о местных выборах, - Козак

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Єрмак! Такий мир, засунь собі в жопу !
показать весь комментарий
11.09.2020 23:51
+16
Главное достижение переговоров в Берлине - продолжение режима "тишины", - Ермак - Цензор.НЕТ 844
показать весь комментарий
11.09.2020 23:47
+13
какой "тишины"? вчера три прицельных обстрела
показать весь комментарий
11.09.2020 23:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Главное достижение переговоров в Берлине - продолжение режима "тишины", - Ермак - Цензор.НЕТ 7651
показать весь комментарий
11.09.2020 23:45 Ответить
https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/5896-statya-111-gosudarstvennaya-izmena Статья 111. Государственная измена
1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.
***
1. Государственная измена посягает на государственный суверенитет Украины, на ее территориальную целостность, обороноспособность
способность и государственную безопасность. Направленность этого преступления на главные принципы государственной независимости Украины определяет его общественную опасность и тяжесть возможных последствий.
2. Государственный суверенитет Украины - это независимость, самостоятельность и верховенство государственной власти в пределах его территории и независимость и равноправие в международных отношениях.
3. Территориальная неприкосновенность Украины - это нерушимость государственной границы Украины, нерушимость ее территории.
4. Обороноспособность Украины - это боеспособность Вооруженных Сил Украины, их готовность к защите Украины от посягательств на ее независимость и территориальную целостность.
5. Объективно государственная измена может быть совершено действиями, указанными в ст. 111 УК:
- Переход на сторону врага в военное время или в боевой обстановке;
- Шпионаж;
- Представление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.
показать весь комментарий
12.09.2020 00:07 Ответить
Это по ходу будет шутка сегодняшнего вечера !!! Квартал зажигает огни на своем же эшафоте !!!
показать весь комментарий
11.09.2020 23:45 Ответить
Главное достижение переговоров в Берлине - продолжение режима "тишины", - Ермак - Цензор.НЕТ 844
показать весь комментарий
11.09.2020 23:47 Ответить
ЗЕрмак их имя.
показать весь комментарий
11.09.2020 23:52 Ответить
Ещё раньше был позывной "Козырь".
показать весь комментарий
12.09.2020 10:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4GljbhpGT6E https://www.youtube.com/watch?v=4GljbhpGT6E А вдоль дороги мертвые с косами стоят, и тишина.
показать весь комментарий
11.09.2020 23:48 Ответить
какой "тишины"? вчера три прицельных обстрела
показать весь комментарий
11.09.2020 23:49 Ответить
Ничего ты не понимаешь. Зеля сказал была тишина, значит тишина. Он договорился с террористами чтобы они в процессе не кричали. Теперь будут х*ярить молча.
показать весь комментарий
12.09.2020 12:44 Ответить
ЗЕвлада іде у турборежимі до самознищення..
ЗЕпрапор у руки і труськавецького вітру вам нижче поясу...
Вірною дорогою ідете...
показать весь комментарий
11.09.2020 23:50 Ответить
Єрмак! Такий мир, засунь собі в жопу !
показать весь комментарий
11.09.2020 23:51 Ответить
Та ні.
Як раз, це він робить українцям.
показать весь комментарий
11.09.2020 23:53 Ответить
к сожалению да! а особенно выгребают солдаты которые гибнут от такой тишины!!
показать весь комментарий
12.09.2020 00:09 Ответить
Так.
Вони на передовій, і гинуть захищаючи нас від «русского міра».
Поки.
показать весь комментарий
12.09.2020 00:13 Ответить
Поки!
показать весь комментарий
12.09.2020 10:11 Ответить
Не понимаю что тебе не нравится. Это же результат твоего сознательного выбора.
показать весь комментарий
12.09.2020 12:45 Ответить
Це той режим, теплого бункера для зєпзєдєнта, про який розказував Андрій Богдан.
показать весь комментарий
11.09.2020 23:52 Ответить
схоже президент не Зеленський- а Єрмак...ото номер...
показать весь комментарий
12.09.2020 00:09 Ответить
У шоуменів, головним є режисер.
Завжди.
показать весь комментарий
12.09.2020 00:14 Ответить
Вони досі вважають це є тиша...
показать весь комментарий
11.09.2020 23:54 Ответить
Та вже до лампочки. В Гулазі зустрінемося...
показать весь комментарий
12.09.2020 00:01 Ответить
ГУАЛАг.
***** взялось за «освоєніє Арктікі».
Сибір вони вже засрали.
І просрали.
Китай там вже хазяїн за фактом.
показать весь комментарий
12.09.2020 00:16 Ответить
Просрав мудрий український нарід, пробздівшись за Слуґу русскава народа Вована Зєлєнскіх.
показать весь комментарий
12.09.2020 00:18 Ответить
Та ми вже повинні чесно сказати, що Україну населяють українці і хахли.
І боротьба між ними йде з перемінним успіхом.
Чорновіл - Кравчук.
Ющенко - Янукович.
Порошенко - Зеленський.
Вже ж є статистика.
показать весь комментарий
12.09.2020 00:38 Ответить
За Чорновола не голосував. Паспорта ще не мав....
показать весь комментарий
12.09.2020 00:40 Ответить
а в последней паре ты где увидел украинцев??
показать весь комментарий
12.09.2020 07:21 Ответить
Вальцман був дьяконом московського паханата, то він тоді теж не українець.
показать весь комментарий
12.09.2020 10:15 Ответить
Пора починати імпичмент і підтримувати його Майданом !
показать весь комментарий
12.09.2020 10:17 Ответить
Може шконки поряд буть.
показать весь комментарий
12.09.2020 00:02 Ответить
11.09.20 22:50 Договорились, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект, корректирующий постановление о местных выборах, - Козак
показать весь комментарий
11.09.2020 23:59 Ответить
И так "режим тишины продолжен" за предыдущие дни этого " бессрочного перемирия" Та сторона ( Рашен оккупантов)совершила более 1000 обстрелов и прочих нарушений.. уже несколько дней как счет пошел уже второй тысяче. Есть убитый и раненный ( а по факту их больше) и мы опять рады продолжению " прекращения огня" а тысяча раз не пид--с ( не в зачет).. В общем Ермак - замоскварецкий как у нас принято возвращается с "победой" в виде продолжения непрекращающихся обстрелов ( а нам нельзя отвечать), требованиями к нам - менять законы по их требованиям на счет "выборов и статусов" ОРДЛО без контроля над границей, разоружением, выводом оккупационных войск, инспекциями наших позиций "делегациями народов ДоУнбасса" по факту согласие на прямые переговоры с их марионетками и бравурные возгласы скрипящей "кравчучки" ( что б он побыстрее колеса откинул )
показать весь комментарий
12.09.2020 00:00 Ответить
Переигрывается всё и на раз. Всё в руках у того, у кого армия и МВД, а они Зеленским не управляются.
показать весь комментарий
12.09.2020 00:00 Ответить
Ермака на кладбище. Там полная тишина, пусть наслаждается.
показать весь комментарий
12.09.2020 00:01 Ответить
мЕРЗОТА ПРОПЛАЧЕННАЯ !!!! а КОЛ ВСЕ БЛИЖЕ!!!!
показать весь комментарий
12.09.2020 00:02 Ответить
це якийсь нонсенс...маємо не главкома-а віслюка...який задом повертає до рассеї...
показать весь комментарий
12.09.2020 00:08 Ответить
Головне досягнення переговорів у Берліні - продовження режиму "тиші", - Єрмак - Цензор.НЕТ 8824
показать весь комментарий
12.09.2020 00:04 Ответить
класс..ордло і надалі стягуватиме техніку й укріпляти позиції...а наші осли -міратворці будуть дозволяти кацабам "інспехтувати" наші позиції...ото дебіли...
показать весь комментарий
12.09.2020 00:06 Ответить
Они оба из одной кремлеботовской компании ,так что не о чём тут далее говорить
показать весь комментарий
12.09.2020 00:06 Ответить
Это недоразумение ещё и щеки надувает! Хомяк чистой воды. Да оно к тому же и предатель чистокровный! Говорили 7 часов и наговорили 8 бочек арестантов! В итоге оно лучше козака знает, чего добилась на переговорах та сторона. Конечно, изменнику Родины лучше знать, чего добывалась и чего достигла РФ! Сгинь, нечистая!
показать весь комментарий
12.09.2020 00:06 Ответить
Это что за такой режим тишины с выстрелами и с убийством Украинских солдат!

А ЕРМАК ВМЕСТЕ С ЗЕЛЕЙ НЕХОТИТ ПОСИДЕТЬ В ОКОПАХ!! РЕЖИМ ЖЕ ТИШИНЫ НИЧЕГО СТРАШНОГО! А ЕСЛИ ИХ ТАМ И ПРИСТРЕЛЯТ ТАК, ТАК СКАЗАТЬ САМИ ВИНОВАТЫ КАКУЮ ТИШИНУ СОТВОРИЛИ ТАКУЮ И ПОЛУЧИЛИ!!
показать весь комментарий
12.09.2020 00:08 Ответить
"Режим тиші" для кого? Для кацапів та сепарні? Бо для наших військових його й не було.
показать весь комментарий
12.09.2020 00:09 Ответить
Стая львов, руководимая бараном, всегда проиграет стаду баранов, руководимому львом (с) не помню
показать весь комментарий
12.09.2020 00:14 Ответить
А про вибори в ОРДЛО одночасно з українськими єрмачок ні гугу. Бреше, кремлівська шавка,бреше.
показать весь комментарий
12.09.2020 00:17 Ответить
чекісти дьЄРМАК і КІЗЯК продовжують жити в якійсь своїй паралельній чекістській реальності! Ну нічо, нічо і їх РЕАЛЬНІСТЬ дожене...
показать весь комментарий
12.09.2020 00:21 Ответить
Продолжение режима тишины никак не может быть достижением, поскольку это означает, Украина согласилась на отчуждение ещё одной после Крыма части её территории. С аннексией Крыма власть Пороха хоть и отступила, но никогда не призывала согласиться с потерей, но на аннексию части Донбасса власть Зе призывает народ согласиться, лишь бы не стреляли.
показать весь комментарий
12.09.2020 01:09 Ответить
Цікаве інтерв'ю дав Богдан Гордону.

Знаний мало, нужен опыт. А у Владимира Александровича нету ни знаний, ни опыта. И в его окружении на сегоднешний день нету никого у кого есть или знания или опит. Скорее наоборот появились персонажи у которых остался только негативный опыт. Они умеют разваливать, созидать они не умеют. На глазах разваливается все.

Аваков - это профессиональний человек. Он умный, подготовленний. Наверно в обществе есть какие то претензии к Авакову. Но если убрать Авакова, то все. Они будут играть в самолетики, летели, бомбили…

Про Єрмака
Мы както сразу не понравились друг другу. Мне не нравятся люди, мужчины с кошачьими повадками.
Он удобен как итальянские туфли. Он не приносит плохих новостей, он не задает сложных вопросов, он вседа мягкий, добрый и говорит хорошие слова. это вот еффект теплой ванны (для Зеленського), когда все вокруг хорошо, потому что тебе говорят, что вокруг все вокруг хорошо.
Мне жалко этого человека, потому что он вообще не понимает где он и что с ним происходит.
Чи є Єрмак агеном ГРУ РФ?

У меня есть и подозрения, и мысли и многое чего но сказать в прямом ефире, обвинить в том что он преступник я не могу.
показать весь комментарий
12.09.2020 01:16 Ответить
Головне досягнення переговорів у Берліні - продовження режиму "тиші", - Єрмак - Цензор.НЕТ 7457= Ермак агент ФСБ
показать весь комментарий
12.09.2020 01:28 Ответить
Головний результат переговорів, результатів нуль.
показать весь комментарий
12.09.2020 04:40 Ответить
"еще полтора месяца, братаны-славяне мокшанские, пердаки пылают, обвал нереальный, сколько против мародёра дел не возбуждай - масса уже не ведётся, вся надежда на вас!!" ну, што в замен я уже боюсь спрашивать, после легендарной попытки провести экскурсию для попочленцев украинскими блиндажами....
показать весь комментарий
12.09.2020 05:52 Ответить
Конституция Украины обязывает защищать территориальную целостность.... Что за термин такой юридический, "режим тишины"? Надо бы в Конституцию тогда включить эту самую звенящую тишину. Типа " оккупант Украины имеет право на тишину и покой, а также на выборы в парламент Украины".
показать весь комментарий
12.09.2020 07:52 Ответить
Что ты мелешь? Какая "тишина" ?
показать весь комментарий
12.09.2020 10:07 Ответить
Агент Козырь отрапортавал о проделанной работе по сдаче национальных интересов.
показать весь комментарий
12.09.2020 10:50 Ответить
зепоца и дерьмака давно пора уже на рею взденуть.
короче, зепоц, вешайся сам, сделай стране одолжение, что бы о тебя говно зеленое народ руки не марал.
показать весь комментарий
12.09.2020 14:03 Ответить
Головне досягнення - зрада України. Якщо вони проведуть вибори на окупованих територіях - це буде сама справжня зрада.
показать весь комментарий
12.09.2020 18:03 Ответить
 
 