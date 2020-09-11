Головне досягнення переговорів у Берліні - продовження режиму "тиші", - Єрмак
Головним результатам переговорів 11 вересня в Берліні у "нормандському форматі" на рівні політичних радників є домовленість про продовження режиму "тиші" на Донбасі.
Про це сказав українським журналістам після завершення зустрічі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він відзначив, що на пропозицію української сторони всі чотири радники заявили про безумовне підтримання режиму "тиші" та про виконання заходів, які мають це забезпечити.
"Я вважаю, що це найважливіше, що сьогодні відбулося. І це дає надію, що режим "тиші", який був ініційований Президентом України і тривав протягом останніх 6 тижнів, буде продовжений. Ми дуже на це сподіваємося і будемо робити все, що залежить від України, аби це було так. Ми робимо все, щоб зберегти життя та здоров‘я наших бійців, наших людей", - сказав Єрмак.
Він додав, що сторони не досягли домовленості про дату проведення наступного саміту "нормандської четвірки", хоча всі розуміють його важливість.
"Так, не було досягнуто конкретних домовленостей щодо строків, але… все свідчить, що процес рухається вперед. Я впевнений, що цей саміт відбудеться, хоча, на жаль, не можу назвати сьогодні конкретну дату. Сподіваюся, що він відбудеться до кінця цього року", - сказав Єрмак.
Загалом протягом непростих 7-годинних переговорів делегації пройшли практично по всіх пунктах, які стосуються домовленостей лідерів "нормандської четвірки", досягнутих у Парижі: безпекові питання, політичні, доступ Червоного Хреста, звільнення утримуваних осіб.
Важливо, що після тривалого періоду на берлінській зустрічі були присутні посли ОБСЄ Грау і Чевік. Це дає надію, що зв’язок між "нормандським" і "мінським" форматами буде "дуже міцним, надійним і ефективним", зазначив Єрмак.
Він висловив сподівання, що наступна зустріч радників відбудеться протягом найближчих тижнів. До того часу до роботи долучаться помічники та консультанти.
Глава ОП переконаний, що після нинішньої зустрічі дуже багато питань почнуть вирішуватися ефективніше та швидше на рівні Мінського процесу.
"Вважаю, що найближчим часом зможемо говорити про конкретні досягнення, конкретні кроки, які справді приведуть до миру на нашій землі, до повернення наших територій. Ми працюємо 24/7", - наголосив Єрмак.
Він також зауважив, що не поділяє позицію представника РФ Дмитра Козака, який у коментарі російським журналістам заявив, що жодних проривів під час перемовин не сталося.
Самі переговори Єрмак назвав дуже важливими і вказав, що вони просуваються тим шляхом, який Україна принципово займає.
Будь ласка, зачекайте...
1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.
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1. Государственная измена посягает на государственный суверенитет Украины, на ее территориальную целостность, обороноспособность
способность и государственную безопасность. Направленность этого преступления на главные принципы государственной независимости Украины определяет его общественную опасность и тяжесть возможных последствий.
2. Государственный суверенитет Украины - это независимость, самостоятельность и верховенство государственной власти в пределах его территории и независимость и равноправие в международных отношениях.
3. Территориальная неприкосновенность Украины - это нерушимость государственной границы Украины, нерушимость ее территории.
4. Обороноспособность Украины - это боеспособность Вооруженных Сил Украины, их готовность к защите Украины от посягательств на ее независимость и территориальную целостность.
5. Объективно государственная измена может быть совершено действиями, указанными в ст. 111 УК:
- Переход на сторону врага в военное время или в боевой обстановке;
- Шпионаж;
- Представление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.
ЗЕпрапор у руки і труськавецького вітру вам нижче поясу...
Вірною дорогою ідете...
Як раз, це він робить українцям.
Вони на передовій, і гинуть захищаючи нас від «русского міра».
Поки.
Завжди.
***** взялось за «освоєніє Арктікі».
Сибір вони вже засрали.
І просрали.
Китай там вже хазяїн за фактом.
І боротьба між ними йде з перемінним успіхом.
Чорновіл - Кравчук.
Ющенко - Янукович.
Порошенко - Зеленський.
Вже ж є статистика.
А ЕРМАК ВМЕСТЕ С ЗЕЛЕЙ НЕХОТИТ ПОСИДЕТЬ В ОКОПАХ!! РЕЖИМ ЖЕ ТИШИНЫ НИЧЕГО СТРАШНОГО! А ЕСЛИ ИХ ТАМ И ПРИСТРЕЛЯТ ТАК, ТАК СКАЗАТЬ САМИ ВИНОВАТЫ КАКУЮ ТИШИНУ СОТВОРИЛИ ТАКУЮ И ПОЛУЧИЛИ!!
Знаний мало, нужен опыт. А у Владимира Александровича нету ни знаний, ни опыта. И в его окружении на сегоднешний день нету никого у кого есть или знания или опит. Скорее наоборот появились персонажи у которых остался только негативный опыт. Они умеют разваливать, созидать они не умеют. На глазах разваливается все.
Аваков - это профессиональний человек. Он умный, подготовленний. Наверно в обществе есть какие то претензии к Авакову. Но если убрать Авакова, то все. Они будут играть в самолетики, летели, бомбили…
Про Єрмака
Мы както сразу не понравились друг другу. Мне не нравятся люди, мужчины с кошачьими повадками.
Он удобен как итальянские туфли. Он не приносит плохих новостей, он не задает сложных вопросов, он вседа мягкий, добрый и говорит хорошие слова. это вот еффект теплой ванны (для Зеленського), когда все вокруг хорошо, потому что тебе говорят, что вокруг все вокруг хорошо.
Мне жалко этого человека, потому что он вообще не понимает где он и что с ним происходит.
Чи є Єрмак агеном ГРУ РФ?
У меня есть и подозрения, и мысли и многое чего но сказать в прямом ефире, обвинить в том что он преступник я не могу.
короче, зепоц, вешайся сам, сделай стране одолжение, что бы о тебя говно зеленое народ руки не марал.