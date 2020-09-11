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Головне досягнення переговорів у Берліні - продовження режиму "тиші", - Єрмак

Головне досягнення переговорів у Берліні - продовження режиму

Головним результатам переговорів 11 вересня в Берліні у "нормандському форматі" на рівні політичних радників є домовленість про продовження режиму "тиші" на Донбасі.

Про це сказав українським журналістам після завершення зустрічі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він відзначив, що на пропозицію української сторони всі чотири радники заявили про безумовне підтримання режиму "тиші" та про виконання заходів, які мають це забезпечити.

"Я вважаю, що це найважливіше, що сьогодні відбулося. І це дає надію, що режим "тиші", який був ініційований Президентом України і тривав протягом останніх 6 тижнів, буде продовжений. Ми дуже на це сподіваємося і будемо робити все, що залежить від України, аби це було так. Ми робимо все, щоб зберегти життя та здоров‘я наших бійців, наших людей", - сказав Єрмак.

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Він додав, що сторони не досягли домовленості про дату проведення наступного саміту "нормандської четвірки", хоча всі розуміють його важливість.

"Так, не було досягнуто конкретних домовленостей щодо строків, але… все свідчить, що процес рухається вперед. Я впевнений, що цей саміт відбудеться, хоча, на жаль, не можу назвати сьогодні конкретну дату. Сподіваюся, що він відбудеться до кінця цього року", - сказав Єрмак.

Загалом протягом непростих 7-годинних переговорів делегації пройшли практично по всіх пунктах, які стосуються домовленостей лідерів "нормандської четвірки", досягнутих у Парижі: безпекові питання, політичні, доступ Червоного Хреста, звільнення утримуваних осіб.

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Важливо, що після тривалого періоду на берлінській зустрічі були присутні посли ОБСЄ Грау і Чевік. Це дає надію, що зв’язок між "нормандським" і "мінським" форматами буде "дуже міцним, надійним і ефективним", зазначив Єрмак.

Він висловив сподівання, що наступна зустріч радників відбудеться протягом найближчих тижнів. До того часу до роботи долучаться помічники та консультанти.

Глава ОП переконаний, що після нинішньої зустрічі дуже багато питань почнуть вирішуватися ефективніше та швидше на рівні Мінського процесу.

"Вважаю, що найближчим часом зможемо говорити про конкретні досягнення, конкретні кроки, які справді приведуть до миру на нашій землі, до повернення наших територій. Ми працюємо 24/7", - наголосив Єрмак.

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Він також зауважив, що не поділяє позицію представника РФ Дмитра Козака, який у коментарі російським журналістам заявив, що жодних проривів під час перемовин не сталося.

Самі переговори Єрмак назвав дуже важливими і вказав, що вони просуваються тим шляхом, який Україна принципово займає.
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Топ коментарі
+20
Єрмак! Такий мир, засунь собі в жопу !
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11.09.2020 23:51
+16
Главное достижение переговоров в Берлине - продолжение режима "тишины", - Ермак - Цензор.НЕТ 844
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11.09.2020 23:47
+13
какой "тишины"? вчера три прицельных обстрела
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11.09.2020 23:49
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Главное достижение переговоров в Берлине - продолжение режима "тишины", - Ермак - Цензор.НЕТ 7651
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11.09.2020 23:45 Відповісти
https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/5896-statya-111-gosudarstvennaya-izmena Статья 111. Государственная измена
1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.
***
1. Государственная измена посягает на государственный суверенитет Украины, на ее территориальную целостность, обороноспособность
способность и государственную безопасность. Направленность этого преступления на главные принципы государственной независимости Украины определяет его общественную опасность и тяжесть возможных последствий.
2. Государственный суверенитет Украины - это независимость, самостоятельность и верховенство государственной власти в пределах его территории и независимость и равноправие в международных отношениях.
3. Территориальная неприкосновенность Украины - это нерушимость государственной границы Украины, нерушимость ее территории.
4. Обороноспособность Украины - это боеспособность Вооруженных Сил Украины, их готовность к защите Украины от посягательств на ее независимость и территориальную целостность.
5. Объективно государственная измена может быть совершено действиями, указанными в ст. 111 УК:
- Переход на сторону врага в военное время или в боевой обстановке;
- Шпионаж;
- Представление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.
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12.09.2020 00:07 Відповісти
Это по ходу будет шутка сегодняшнего вечера !!! Квартал зажигает огни на своем же эшафоте !!!
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11.09.2020 23:45 Відповісти
Главное достижение переговоров в Берлине - продолжение режима "тишины", - Ермак - Цензор.НЕТ 844
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11.09.2020 23:47 Відповісти
ЗЕрмак их имя.
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11.09.2020 23:52 Відповісти
Ещё раньше был позывной "Козырь".
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12.09.2020 10:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4GljbhpGT6E https://www.youtube.com/watch?v=4GljbhpGT6E А вдоль дороги мертвые с косами стоят, и тишина.
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11.09.2020 23:48 Відповісти
какой "тишины"? вчера три прицельных обстрела
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11.09.2020 23:49 Відповісти
Ничего ты не понимаешь. Зеля сказал была тишина, значит тишина. Он договорился с террористами чтобы они в процессе не кричали. Теперь будут х*ярить молча.
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12.09.2020 12:44 Відповісти
ЗЕвлада іде у турборежимі до самознищення..
ЗЕпрапор у руки і труськавецького вітру вам нижче поясу...
Вірною дорогою ідете...
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11.09.2020 23:50 Відповісти
Єрмак! Такий мир, засунь собі в жопу !
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11.09.2020 23:51 Відповісти
Та ні.
Як раз, це він робить українцям.
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11.09.2020 23:53 Відповісти
к сожалению да! а особенно выгребают солдаты которые гибнут от такой тишины!!
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12.09.2020 00:09 Відповісти
Так.
Вони на передовій, і гинуть захищаючи нас від «русского міра».
Поки.
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12.09.2020 00:13 Відповісти
Поки!
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12.09.2020 10:11 Відповісти
Не понимаю что тебе не нравится. Это же результат твоего сознательного выбора.
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12.09.2020 12:45 Відповісти
Це той режим, теплого бункера для зєпзєдєнта, про який розказував Андрій Богдан.
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11.09.2020 23:52 Відповісти
схоже президент не Зеленський- а Єрмак...ото номер...
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12.09.2020 00:09 Відповісти
У шоуменів, головним є режисер.
Завжди.
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12.09.2020 00:14 Відповісти
Вони досі вважають це є тиша...
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11.09.2020 23:54 Відповісти
Та вже до лампочки. В Гулазі зустрінемося...
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12.09.2020 00:01 Відповісти
ГУАЛАг.
***** взялось за «освоєніє Арктікі».
Сибір вони вже засрали.
І просрали.
Китай там вже хазяїн за фактом.
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12.09.2020 00:16 Відповісти
Просрав мудрий український нарід, пробздівшись за Слуґу русскава народа Вована Зєлєнскіх.
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12.09.2020 00:18 Відповісти
Та ми вже повинні чесно сказати, що Україну населяють українці і хахли.
І боротьба між ними йде з перемінним успіхом.
Чорновіл - Кравчук.
Ющенко - Янукович.
Порошенко - Зеленський.
Вже ж є статистика.
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12.09.2020 00:38 Відповісти
За Чорновола не голосував. Паспорта ще не мав....
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12.09.2020 00:40 Відповісти
а в последней паре ты где увидел украинцев??
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12.09.2020 07:21 Відповісти
Вальцман був дьяконом московського паханата, то він тоді теж не українець.
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12.09.2020 10:15 Відповісти
Пора починати імпичмент і підтримувати його Майданом !
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12.09.2020 10:17 Відповісти
Може шконки поряд буть.
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12.09.2020 00:02 Відповісти
11.09.20 22:50 Договорились, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект, корректирующий постановление о местных выборах, - Козак
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11.09.2020 23:59 Відповісти
И так "режим тишины продолжен" за предыдущие дни этого " бессрочного перемирия" Та сторона ( Рашен оккупантов)совершила более 1000 обстрелов и прочих нарушений.. уже несколько дней как счет пошел уже второй тысяче. Есть убитый и раненный ( а по факту их больше) и мы опять рады продолжению " прекращения огня" а тысяча раз не пид--с ( не в зачет).. В общем Ермак - замоскварецкий как у нас принято возвращается с "победой" в виде продолжения непрекращающихся обстрелов ( а нам нельзя отвечать), требованиями к нам - менять законы по их требованиям на счет "выборов и статусов" ОРДЛО без контроля над границей, разоружением, выводом оккупационных войск, инспекциями наших позиций "делегациями народов ДоУнбасса" по факту согласие на прямые переговоры с их марионетками и бравурные возгласы скрипящей "кравчучки" ( что б он побыстрее колеса откинул )
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12.09.2020 00:00 Відповісти
Переигрывается всё и на раз. Всё в руках у того, у кого армия и МВД, а они Зеленским не управляются.
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12.09.2020 00:00 Відповісти
Ермака на кладбище. Там полная тишина, пусть наслаждается.
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12.09.2020 00:01 Відповісти
мЕРЗОТА ПРОПЛАЧЕННАЯ !!!! а КОЛ ВСЕ БЛИЖЕ!!!!
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12.09.2020 00:02 Відповісти
це якийсь нонсенс...маємо не главкома-а віслюка...який задом повертає до рассеї...
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12.09.2020 00:08 Відповісти
Головне досягнення переговорів у Берліні - продовження режиму "тиші", - Єрмак - Цензор.НЕТ 8824
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12.09.2020 00:04 Відповісти
класс..ордло і надалі стягуватиме техніку й укріпляти позиції...а наші осли -міратворці будуть дозволяти кацабам "інспехтувати" наші позиції...ото дебіли...
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12.09.2020 00:06 Відповісти
Они оба из одной кремлеботовской компании ,так что не о чём тут далее говорить
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12.09.2020 00:06 Відповісти
Это недоразумение ещё и щеки надувает! Хомяк чистой воды. Да оно к тому же и предатель чистокровный! Говорили 7 часов и наговорили 8 бочек арестантов! В итоге оно лучше козака знает, чего добилась на переговорах та сторона. Конечно, изменнику Родины лучше знать, чего добывалась и чего достигла РФ! Сгинь, нечистая!
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12.09.2020 00:06 Відповісти
Это что за такой режим тишины с выстрелами и с убийством Украинских солдат!

А ЕРМАК ВМЕСТЕ С ЗЕЛЕЙ НЕХОТИТ ПОСИДЕТЬ В ОКОПАХ!! РЕЖИМ ЖЕ ТИШИНЫ НИЧЕГО СТРАШНОГО! А ЕСЛИ ИХ ТАМ И ПРИСТРЕЛЯТ ТАК, ТАК СКАЗАТЬ САМИ ВИНОВАТЫ КАКУЮ ТИШИНУ СОТВОРИЛИ ТАКУЮ И ПОЛУЧИЛИ!!
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12.09.2020 00:08 Відповісти
"Режим тиші" для кого? Для кацапів та сепарні? Бо для наших військових його й не було.
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12.09.2020 00:09 Відповісти
Стая львов, руководимая бараном, всегда проиграет стаду баранов, руководимому львом (с) не помню
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12.09.2020 00:14 Відповісти
А про вибори в ОРДЛО одночасно з українськими єрмачок ні гугу. Бреше, кремлівська шавка,бреше.
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12.09.2020 00:17 Відповісти
чекісти дьЄРМАК і КІЗЯК продовжують жити в якійсь своїй паралельній чекістській реальності! Ну нічо, нічо і їх РЕАЛЬНІСТЬ дожене...
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12.09.2020 00:21 Відповісти
Продолжение режима тишины никак не может быть достижением, поскольку это означает, Украина согласилась на отчуждение ещё одной после Крыма части её территории. С аннексией Крыма власть Пороха хоть и отступила, но никогда не призывала согласиться с потерей, но на аннексию части Донбасса власть Зе призывает народ согласиться, лишь бы не стреляли.
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12.09.2020 01:09 Відповісти
Цікаве інтерв'ю дав Богдан Гордону.

Знаний мало, нужен опыт. А у Владимира Александровича нету ни знаний, ни опыта. И в его окружении на сегоднешний день нету никого у кого есть или знания или опит. Скорее наоборот появились персонажи у которых остался только негативный опыт. Они умеют разваливать, созидать они не умеют. На глазах разваливается все.

Аваков - это профессиональний человек. Он умный, подготовленний. Наверно в обществе есть какие то претензии к Авакову. Но если убрать Авакова, то все. Они будут играть в самолетики, летели, бомбили…

Про Єрмака
Мы както сразу не понравились друг другу. Мне не нравятся люди, мужчины с кошачьими повадками.
Он удобен как итальянские туфли. Он не приносит плохих новостей, он не задает сложных вопросов, он вседа мягкий, добрый и говорит хорошие слова. это вот еффект теплой ванны (для Зеленського), когда все вокруг хорошо, потому что тебе говорят, что вокруг все вокруг хорошо.
Мне жалко этого человека, потому что он вообще не понимает где он и что с ним происходит.
Чи є Єрмак агеном ГРУ РФ?

У меня есть и подозрения, и мысли и многое чего но сказать в прямом ефире, обвинить в том что он преступник я не могу.
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12.09.2020 01:16 Відповісти
Головне досягнення переговорів у Берліні - продовження режиму "тиші", - Єрмак - Цензор.НЕТ 7457= Ермак агент ФСБ
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12.09.2020 01:28 Відповісти
Головний результат переговорів, результатів нуль.
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12.09.2020 04:40 Відповісти
"еще полтора месяца, братаны-славяне мокшанские, пердаки пылают, обвал нереальный, сколько против мародёра дел не возбуждай - масса уже не ведётся, вся надежда на вас!!" ну, што в замен я уже боюсь спрашивать, после легендарной попытки провести экскурсию для попочленцев украинскими блиндажами....
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12.09.2020 05:52 Відповісти
Конституция Украины обязывает защищать территориальную целостность.... Что за термин такой юридический, "режим тишины"? Надо бы в Конституцию тогда включить эту самую звенящую тишину. Типа " оккупант Украины имеет право на тишину и покой, а также на выборы в парламент Украины".
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12.09.2020 07:52 Відповісти
Что ты мелешь? Какая "тишина" ?
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12.09.2020 10:07 Відповісти
Агент Козырь отрапортавал о проделанной работе по сдаче национальных интересов.
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12.09.2020 10:50 Відповісти
зепоца и дерьмака давно пора уже на рею взденуть.
короче, зепоц, вешайся сам, сделай стране одолжение, что бы о тебя говно зеленое народ руки не марал.
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12.09.2020 14:03 Відповісти
Головне досягнення - зрада України. Якщо вони проведуть вибори на окупованих територіях - це буде сама справжня зрада.
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12.09.2020 18:03 Відповісти
 
 