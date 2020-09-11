Ми можемо спілкуватися з бойовиками, головне - не підписувати документів, - Кравчук
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що можна "спілкуватися з людьми, у яких руки не в крові", але не можна підписувати документів, які можуть нашкодити Україні.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми можемо спілкуватися з людьми, у яких рукі не в крові. Але головне - не підписувати документів, які можуть зашкодити Україні. Якщо ми таку формулу візмемо за основу, то це означає, що без спілкування не можна вирішувати будь-які питання руху вперед до миру, але документи не підписувати, тому що вони можуть нанести шкоду державі", - сказав Кравчук.
На його думку, силовий шлях звільнення Донбасу зараз "не приведе до успіху".
"Або ми будемо спілкуватися і знаходити рішення, або ми скажемо "ні". І тоді є інший шлях - тільки силовий шлях, через застосування зброї. Я вважаю, що Україна на цей шлях іти не може, тому що цей шлях дуже складний, і він не призведе сьогодні до успіху", - підсумував Кравчук.
Будь ласка, зачекайте...
Але капітуляція це не мир, а поступове знищення українців та тотальна русифікація, зачистка патріотів. Україна перетвориться на окраїну росії.
Верните адекватного человека Романа Безсмертного в ТКГ!!
- "Головне не залишати відбитків пальців", - каже нам Кравчучка.
І що, то дуже вплинуло на ваше житіє-битіє?
..Перед розстрілом колорада .
?...а зачем с ними общаться??? ?...Там очень мало интеллектуальной элиты....
Постепенно подводят к нужному результату-сесть за стол переговоров с боевиками