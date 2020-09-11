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бойовик (3414) Кравчук (546) перемовини (2715) шоу Шустера (309) Донбас (22348) мінські угоди (2227) Тристороння контактна група (827)

Ми можемо спілкуватися з бойовиками, головне - не підписувати документів, - Кравчук

Ми можемо спілкуватися з бойовиками, головне - не підписувати документів, - Кравчук

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що можна "спілкуватися з людьми, у яких руки не в крові", але не можна підписувати документів, які можуть нашкодити Україні.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми можемо спілкуватися з людьми, у яких рукі не в крові. Але головне - не підписувати документів, які можуть зашкодити Україні. Якщо ми таку формулу візмемо за основу, то це означає, що без спілкування не можна вирішувати будь-які питання руху вперед до миру, але документи не підписувати, тому що вони можуть нанести шкоду державі", - сказав Кравчук.

На його думку, силовий шлях звільнення Донбасу зараз "не приведе до успіху".

"Або ми будемо спілкуватися і знаходити рішення, або ми скажемо "ні". І тоді є інший шлях - тільки силовий шлях, через застосування зброї. Я вважаю, що Україна на цей шлях іти не може, тому що цей шлях дуже складний, і він не призведе сьогодні до успіху", - підсумував Кравчук.

Читайте також: Виконати мінські угоди в нинішньому вигляді неможливо, - Кравчук
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Топ коментарі
+41
во упоротый марзматик если подохнет- везти на кравчучке
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11.09.2020 22:26
+31
Главное иди *****, вражеская тварь! А война идёт не с "боевиками", а с расией.
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11.09.2020 22:28
+30
..... ви зелені. Запроданці кацапські.
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11.09.2020 22:26
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За Кравчука проголосовало более 90% избирателей Львовской области. Быдлу не нравится что я это напоминаю.
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12.09.2020 00:17 Відповісти
Ну, вам мабуть не відомо що, на західну України завжди посилали керувати найбільш відданих та найменш чесних комуняк. Самий треш компартії. В Білорусі он теж результати виборів- 80% за Сашу-3%
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12.09.2020 01:22 Відповісти
Люди, шо ви так розхвилювалися. Людина, яка дослужилася в комуністичній партії до таких висот за замовчуванням не може мати ні розуму ні совісті. Він керував ідеологічним відділом, був другим секретарем (хто знає той розуміє), а потім і член політбюро ЦК КП УРСР! Особисто він відстоював заборону Народного Руху України, якщо Україна і відбулася так це, аж ніяк не завдяки йому, а супроти його волі. Коли він зрозумів що, не може зупинити розпад його любимого Совка то, він вирішив очолити і скерувати у "правильному" руслі розвиток незалежної України.
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12.09.2020 01:18 Відповісти
неадекват Кравчук, з ним все зрозуміло. Ця війна ще буде тривати довго, якщо будемо оборонятися і прагнути в НАТО.
Але капітуляція це не мир, а поступове знищення українців та тотальна русифікація, зачистка патріотів. Україна перетвориться на окраїну росії.
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12.09.2020 01:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XPCD5aY88Ww Кравчук, Шуфрич, Медведчук, Бойко, Блок не Так:
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12.09.2020 01:40 Відповісти
уберите этого недоумка старого совка маразматика Кравчука из ТКГ вместе с ФОкиным! Они только вредят Украине.
Верните адекватного человека Романа Безсмертного в ТКГ!!
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12.09.2020 01:42 Відповісти
"главное - не подписывать документов"

- "Головне не залишати відбитків пальців", - каже нам Кравчучка.
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12.09.2020 02:23 Відповісти
"Петя вже понапідписував"
І що, то дуже вплинуло на ваше житіє-битіє?
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12.09.2020 11:43 Відповісти
всё верно.
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12.09.2020 02:51 Відповісти
ОБЩАТЬСЯ... С КОЛЛАБОРАНТОМ, ПОСЯГНУВШЕМ НА ЦЕЛОСТНОСТЬ СТРАНЫ, АПРИОРИ НОНСЕНС...
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12.09.2020 03:04 Відповісти
..*Абщацца * каже ?
..Перед розстрілом колорада .
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12.09.2020 05:18 Відповісти
Мы можем общаться с боевиками, главное - не подписывать документов, - Кравчук

?...а зачем с ними общаться??? ?...Там очень мало интеллектуальной элиты....
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12.09.2020 06:16 Відповісти
У дедушки явно дефицит общения. Дома его уже никто не слушает, а тут - столько публики, аж голова кружится. Запишите его срочно в клуб тех " кому за девяносто".
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12.09.2020 07:11 Відповісти
а поцеловать?
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12.09.2020 07:20 Відповісти
Гнида.
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12.09.2020 07:28 Відповісти
Якщо результат наперед відомий - нуль, то для чого з ворогом взагалі спілкуватись, та щей водити і показувати йому свої позиції, щоб ворог знав як йому краще їх атакувати? Кравчук пішов стопами колаборанта Філіпа Петена і надіюсь закінчить це пожиттєвим строком в тюрьмі разом з Фокіним будуть там за гратами ординський джаз-бенд слухати.
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12.09.2020 07:37 Відповісти
Окно Овертона
Постепенно подводят к нужному результату-сесть за стол переговоров с боевиками
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12.09.2020 07:40 Відповісти
Эта маразматическая вошь, как в былые времена, когда на него работала вся гебешная структура, "затеяла тонкую хитрую игру", как ему кажется, - мягкими шажками продвигать, вписываться и прорастать своими гнидами в информационное тело, образовывая сложный кокон, в которой вылупиться какой-то информационный паразит, отложит со временем мириады новых личинок, в виде комментариев ботов из гебнявых ботоферм на ботодромах (в том числе и этом), что выест патриотический смысл (обессмыслит) сопротивление и даст продажным действиям зеленых червей возможность убить Украину. Кравчук - коммутант. Это самая мразная гадина, которая в свое время, помогла гебнявым, пустить Украину по ложному пути развития. Дальше, эстафету перебрали сами гебнявые, в образе сексота Кучмы.
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12.09.2020 07:59 Відповісти
Стосовно ролі Кравчука ви помиляєтеся. Він не допомагав гебнявим, гебняві дивилися йому у рота по стойці "смірно". Він був їх найбільший жах. Тому, про його роль в ідеологічному відділі та про посаду другого секретаря я й написав що, хто знає щото таке той розуміє. Мене взагалі дивує, як він отримав посаду другого секретаря. Українець в Україні не міг бути другим секретарем. Міг бути першим, але другим завжди був кацап з расєюшки або нацмен. Це сматрящий за спиною Першого з правом фізичного усунення.
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12.09.2020 10:52 Відповісти
Этих маразматиков подсунули чтобы их обсуждали и ломали о них копья. А корень зла в агенте кремля клоуне, эта кукла и агенты кремля назнченные в структуры власти по указанию фсб делают переворот в стране.
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12.09.2020 08:09 Відповісти
Ізраїль теж спілкується з бойовиками,правда не вилизує їм сраки як українці,а виключно за допомогою куль.
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12.09.2020 08:22 Відповісти
Ізраїль відпочатку створювався кров'ю, а у нас чверть віку була тепла ванна. В Палестину їхали ті, хто готові були вмирати і вбивати за майбутнє, а тут все отримали у спадщину від здохлого Совка.
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12.09.2020 10:58 Відповісти
кравчук отсосет но в попу не даст
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12.09.2020 10:55 Відповісти
Эй !! Старый комуняка-хряк кравчук!! А на хрена с боевиками всречатся,. если ничего не решать?? Что бы чай пить и с пряниками заедать??
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12.09.2020 13:20 Відповісти
да, конечно вы можете, только после того как пошлют нах с ткг.
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12.09.2020 13:32 Відповісти
Так назначенный Поросем официальный представитель уже подписал, а сам Порось одобрил декларацией в Нормандской Четверке. К чему эти кукареканья?
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12.09.2020 14:29 Відповісти
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