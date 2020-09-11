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Новини Агресія Росії проти України
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Кравчук (546) Донбас (22348) мінські угоди (2227)

Виконати мінські угоди в нинішньому вигляді неможливо, - Кравчук

Виконати мінські угоди в нинішньому вигляді неможливо, - Кравчук

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що мінські угоди не можуть бути виконані в нинішньому вигляді. Вихід із цієї ситуації, на його думку, варто шукати на рівні глав держав "нормандської четвірки".

Про це Кравчук заявив в ефірі "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми наразі перебуваємо в такій ситуації, досить непростій: є Мінські угоди, але вони не можуть бути виконані через зрозумілі причини. І не можуть бути виконані, тому що тоді, коли вони підписувалися, вже було зрозуміло, що вони не будуть виконані. Але, згідно з міжнародними умовами та домовленостями, міжнародні угоди не можуть бути скасовані однією стороною", - сказав він.

Кравчук вважає, що вихід із ситуації потрібно шукати через "нормандський формат". Він зазначив, що 11 вересня відбувається зустріч політичних радників глав держав "нормандської четвірки", і є реальні сподівання на проведення зустрічі лідерів держав. "Я гадаю, що такі питання потрібно вирішувати лише на такому рівні, іншого я не бачу", - наголосив Кравчук.

Глава делегації України в ТКГ вважає, що серйозно можна обговорювати питання про якусь зміну Мінських угод, якщо воно буде поставлено на порядок денний зустрічі "нормандської четвірки".

"Ми думаємо, що треба вже поставити це питання на обговорення до порядку денного, і визначитися. Інакше це колізія, яка завжди слугуватиме тому, хто цього захоче. А ми хочемо добитися миру. Миру потрібно добиватися на реальних можливостях, а не на побажаннях", - зазначив він.

Дивіться також: До "інспекції" українських позицій біля Шумів можуть повернутися через кілька днів, - Кравчук. ВIДЕО
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Топ коментарі
+28
Бо рашка не бажає.
Тому ви пропонуєте піти їм на поступки - видати капітуляцію за мир.
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11.09.2020 18:58
+24
Выполнить Минские соглашения в нынешнем виде невозможно, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1642
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11.09.2020 19:00
+21
Завдяки мінським угодам рашка отримала санкції і світове визнання її як країни агресора, а сциклу ще рік назад потрібно було щось інше придумати, а придумало воно тільки савмєсноє інспєктірованіє з сєпарами.
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11.09.2020 19:07
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"...есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. И не могут быть выполнены"...
Потому что есть одна глубинная причина и она не философская. Масштабно нарушена сраными христианами-кацапами та самая, одна из 10 всем известных заповедей - Не возжелай дома ближнего твоего! - а Украина это и есть Дом ближнего для соседа рф. Возжелая, влезли в Крым и на Донбасс соблазнив коврижками то население.
И не существует иного решения, как убраться из чужого дома. Потому минские соглашения и не могут действовать! Иначе нехай эти сраные северяне-христиане отменяют официально эту 10-ю заповедь.

Источник: https://censor.net/ru/n3218845
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11.09.2020 19:34 Відповісти
100% в точку. А хто порушує священні заповіді -- той злочинець, і не має права ставити свої умови жертвам, а повинен бути покараним.
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12.09.2020 08:00 Відповісти
Под Иловайском погибло боле 300 наших воинов и 200 лаптей
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11.09.2020 19:35 Відповісти
и то наших воинов поубивали обманом
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11.09.2020 19:37 Відповісти
Хтось казав, що за два дні там загинуло 2 000.
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12.09.2020 08:02 Відповісти
розпечене вугілля вам у печінку, спробуйте змінити мінські угоди і одразу "обнуляться" санкції з Московії.
А може це і є мета, стара потвора
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11.09.2020 19:36 Відповісти
санкции форева
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11.09.2020 19:38 Відповісти
Що важливіше: санкції чи незалежність? Та й взагалі, санкції через Крим, а не Донбас.
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12.09.2020 08:09 Відповісти
Звичайно ж МОЖНА! Потрібно просто СИЛОЮ ЗАСТАВИТИ МОСКАЛЬНЮ ЇХ ВИКОНУВАТИ!!!!!!!!!!!!
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11.09.2020 19:37 Відповісти
Псковский депутат Лев Шлосберг расследовал трагедию Псковской дивизии и пришел в ужас...,этого достаточно,он парень ЧЕСТНЫЙ и врать не будет....
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11.09.2020 19:41 Відповісти
.????.....а зачем вам их выполнять?......расслабьтесь.....и просто тяните время.
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11.09.2020 19:41 Відповісти
Лука сказал не долго осталось , рухнет Беларусь и сразу рухнет россия
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11.09.2020 19:43 Відповісти
согласен! ***** слава Богу скоро загнется.говорят у него рак
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11.09.2020 23:41 Відповісти
Тот, у кого несколько лиц с прыгающим ростом и кого, собственная жена, назвала ...в страхе!...совсем другим человеком,....везущий без конца собственный туалет за собой.....не может умереть в принципе. Он восстанавливается. По сути он вечен, пока работает его восстановление. А у маленьких зеленых оно работает непрерывно и тысячелетиями.
Так сказано в манускрипте Войнича....и есть очень веские основания верить буквально! каждому слову в этой ....энциклопедии.
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12.09.2020 06:13 Відповісти
Путин не сможет захватить Беларусь - Владислав Иноземцев
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11.09.2020 19:44 Відповісти
А как же Будапештские соглашения и Большой договор Украины и РФ были нарушены одной стороной, а Кравчук говорит что такое невозможно. по международным правилам и договоренностям. Так получается либо он об этом " забыл" или делает видимость что это за скобками типа включил " дурачка". Либо кто сильнее тот и прав. Так какое это тогда международное право. Так что не нужно делать "мудрую рожу" и нести при этом полную чушь. Требуем выполнения Будапештских соглашений в полном объеме. Все остальное путь РФ засунет себе в Ж ,. А Кравчука нужно отправлять на пенсию в закрытое учреждение..
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11.09.2020 19:53 Відповісти
/Да на весь мир нужно о них орать..но мы феодальная земля..но если прорвёт..хотя потанцуем и забудем нет у нас историчестой памяти комуняка кравчук этому потвержденее..Тридцать лет под хвост..Назад в будущщщеее
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12.09.2020 01:23 Відповісти
Мо-ло-дець!!! А тепер - пішов н@хе!
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11.09.2020 19:57 Відповісти
А что нельзя было отменить Минские договорняки в 2017 году или с началом каденции Зеленского?
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11.09.2020 19:59 Відповісти
Саме так. З першого дня почав ставити країну раком, а мінські домовленості, чомусь, не зачепив, хоч і ставив їх у провину попередникам...
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12.09.2020 08:17 Відповісти
Не "нельзя", а НЕМОЖЛИВО!
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12.09.2020 08:21 Відповісти
этот дед за год на своей кравчучке его перевезет туда и обратно..перевыполнит!!!
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11.09.2020 20:13 Відповісти
есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причинИсточник: https://censor.net/ru/n3218845

А нафига подписывали?
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11.09.2020 20:16 Відповісти
Эти соглашения написал Порошенко вместе с Меркель. Пете хотелось перед западом быть голубем мира вот он и подписал эту херню, написанную им же.
https://censor.net/ru/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
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11.09.2020 22:50 Відповісти
Дурко ти.
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12.09.2020 08:22 Відповісти
Дурень ты. Читай, если умеешь
"Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко"
https://censor.net/ru/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
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12.09.2020 11:14 Відповісти
Я тобі там відповів, баранидло.
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12.09.2020 11:30 Відповісти
Трудновато будет выдать капитуляцию за мир, но уверен гауляйтер Украины Ермак-Козырь справится, тем более у него такие помощники, как кравчук и фокин, эти вообще все что угодно выдадут за все, что нужно.
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11.09.2020 20:18 Відповісти
Так если не возможно зачем выполнять? А Москва пусть и дальше будет под санкциями!
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11.09.2020 20:19 Відповісти
Видимо, Зеленский очень хочет примерить на себе туфли Чемберлена ("Я привез вам мир") и поразмахивать бумажкой, которая ничего не стоит. Я думаю, что наиболее правильным решением было бы просто огородиться от ОРДЛО стеной, признать их временно оккупированными территориями без срока давности и наконец-то заняться внутренней политикой. Но это надо было делать еще 6 лет назад, просто повторяя все за Аденауэром
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аденауэр,_Конрад#Экономика_при_Аденауэре
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12.09.2020 00:16 Відповісти
"Но, согласно международным условиям и договоренностям, международные соглашения не могут быть отменены одной стороной", - сказал он."
Что он несет? Минск - не договор, а договоренности без единой подписи глав государств.
Это ноль в международном праве.
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11.09.2020 20:27 Відповісти
Бінго, Макарович! Ще один крок, ще одна ментальна потуга і ти зрозумієш хто підписував що і з якою метою.
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11.09.2020 20:29 Відповісти
Плохи или хороши минские договоренности это один вопрос, но суть происходящего в том,что с гундявым никто ни о чем договариваться не будет ибо все понимают,что дни его президенства сочтены и потом придут серьезные люди с которыми нужно будет серьезно говорить
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11.09.2020 20:29 Відповісти
Медведчук, да?Виконати мінські угоди в нинішньому вигляді неможливо, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7027
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11.09.2020 20:41 Відповісти
У кого что болит тот о том и говорит
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11.09.2020 21:22 Відповісти
. Но, согласно международным условиям и договоренностям, международные соглашения не могут быть отменены одной стороной", - сказал он. -Украине обязательно нужно взять пример с рашиста окупанта Украины , которым он стал только потому , что ложил хер с прицепом на Будапештские международные условия и договоренности
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11.09.2020 20:39 Відповісти
Порошенко зумів на той час підписати ті угоди, які , щоб зупинити наступ російсько-терористичних військ і реанімувати вбиту комуняками, регіоналами і популістами армію. Йому це вдалося. Крім того запровадили проти параші на основі цих угод санкції. Вони були підписані у 2015 році і можливо не зовсім підходять малоросам і старим комунякам, але інших немає. Якщо ви такі майстри - то зробіть Берлінські, чи Паризькі угоди на користь України. Слабо? Слабо. Ви тільки можете кричати на Порошенко, що він щось не так зробив, тоді переробіть.Ми чекаємо.
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11.09.2020 20:57 Відповісти
Засуха в Крыму: Россия вспомнила о международных обязательствах Украины

20:45 11.09.2020



ПУСТЕЛЯ https://www.blackseanews.net/allnews/crimea Крим


Намеренное введение Киевом водной блокады Крыма может расцениваться как нарушение Украиной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных документах.
Об этом заявила в пятницу, 11 сентября, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет https://tass.ru/politika/9428607 ТАСС .
Она напомнила, что право человека на воду - это обязательное условие для реализации требований, направленных на соблюдение человеческого достоинства, которое также неразрывно связано с правом на жизнь, обеспечение гигиены и питания. "Украина является участником целого ряда международных правозащитных договоров, следовательно она добровольно взяла на себя обязательство уважать, защищать, осуществлять зафиксированные в этих документах права человека, в том числе перечисленные выше. Таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады [Крыма] может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закрепленных <...> в международных соглашениях", - сказала она.
Виконати мінські угоди в нинішньому вигляді неможливо, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9051
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11.09.2020 21:08 Відповісти
що і перед нами будуть просити пробачення ху@ло і коняка з армянськими вудилами, як перед сербами, коли ця кобила щось там наговорила? Хто косив сіно на зиму для коней російського міністрерства закордонних справ? Можливо десь потрапила конопля, бо таке верзуть?
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11.09.2020 21:23 Відповісти
"Но, согласно международным условиям и договоренностям, международные соглашения не могут быть отменены одной стороной", - сказал он" --
Интересно, какие международные условия и договоренности, международные соглашения предусматривают агрессию расеи по отношению к Украине, присутствие войск рф на территории Украины, обстрелы с рф, поддержку сепаратюг и тд???
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11.09.2020 21:11 Відповісти
_Да никакими. Эти сверхнаглые заявления просто часть войны против Украины, одна из её сторон, одна из атак.
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11.09.2020 21:48 Відповісти
*одна из её сторон граней
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11.09.2020 23:19 Відповісти
Старой кравчучке очень хочется выполнять соглашения с агрессором который никакие соглашения выполнять не собирается.
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11.09.2020 22:21 Відповісти
Кравчук как был комуняцкой продажной антиукраинской тварью, так ей и войдет в историю. Там так и напишут: идеолог комуняцкой партии, ставший президентом Укрианы по недоумию тупоВАТНОГО электората. Сделал все возможное, чтобы Украина осталась в сфере влияния московской орды-"совка", сдал второй в мире ядерный потенциал, продал самый большой в мире торговый украинский флот, всю свою политическую жизнь работал против реальной, а не кукольной независимости Украины от московской орды, был представителем антиукраинских сил в так называемой ТКГ в Минске, выступал на подтанцовке у зеленого антиукраинского шута. ...
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11.09.2020 22:25 Відповісти
Спасибо Порошенко написавшему и подписавшему текст этих соглащений.
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11.09.2020 22:43 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
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11.09.2020 22:51 Відповісти
Ти ще раз дурко.
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12.09.2020 08:24 Відповісти
Ты еще раз придурок, не верящий словам самого Порошенко. Вот слова из его интервью:
"Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко"
https://censor.net/ru/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
Читать умеешь или ты баран и только бекать по коавиатуре умеешь?
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12.09.2020 11:19 Відповісти
Ти в черговий раз дурко. Вивчи обставини, в яких те все писалося. Я тобі розтлумачувати не збирають, бо ти проплачене чмо. Ніхто з нашої сторони виконувати ту муйню не збирався, поки не прийшов твій зелений зрадник. Баранидло ти вонюче. Зміни методичку. А то ти застряг у позапрошлому році, чмо.
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12.09.2020 11:29 Відповісти
Він їх НЕ писав.
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12.09.2020 08:29 Відповісти
І не просив допомоги у США, навіть заявку в НАТО відмовився написати...
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12.09.2020 08:32 Відповісти
Ты читать умеешь? Если да, то читай:
"Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко"
https://censor.net/ru/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
Если ты не веришь самому Порошенко, то ты баран двуликий.
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12.09.2020 11:16 Відповісти
Минск неправомочен, по причине принятия его под давлением москальской армии у границ Украины и оккупированном Крыме.Это всё равно,шо гопник поставил нож к горлу и попросил переписать на него квартиру.В юриспруденции такое называется"Выбили под давлением"-отсюда все проблемы в его реализации.Он не будет ни выполнен,ни ратифицирован ибо природа его преступна априори
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12.09.2020 00:13 Відповісти
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что Минские соглашения не могут быть выполнены в нынешнем виде. Выход из этой ситуации, по его мнению, следует искать на уровне глав государств "Нормандской четверки". Источник: https://censor.net/ru/n3218845

ЗОМБІ МАРАЗМАТИК ЩЕ ТАМ ЩЕ ЩОСЬ ДУМАЄ
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12.09.2020 01:25 Відповісти
хочется сказать лозунг - долой зелю и кравчукчу... люди, которые ведут и вели страну в никуда должны быть выброшены...
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12.09.2020 05:38 Відповісти
ну ..нет так и нет
Тем более, что так и задумано
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12.09.2020 07:47 Відповісти
Кравчук маразматик, пойди ещё вместе со своим говнокомандующий Зеленским отсосите у Кадырова - пехотинца Путина. Все вы хотите выполнять
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12.09.2020 08:04 Відповісти
Пора начинать вешать предателей Родины! Дамбасяку - на гилляку!
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12.09.2020 08:15 Відповісти
Открыл Америку!
Минские соглашения подписывались не для того, чтобы их выполнять, а чтобы остановить наступление Расии и сохранить поддержку шибко миролюбивого Запада.
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12.09.2020 09:46 Відповісти
Виконати мінські угоди в нинішньому вигляді неможливо, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2005
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12.09.2020 10:39 Відповісти
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