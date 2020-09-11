Виконати мінські угоди в нинішньому вигляді неможливо, - Кравчук
Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що мінські угоди не можуть бути виконані в нинішньому вигляді. Вихід із цієї ситуації, на його думку, варто шукати на рівні глав держав "нормандської четвірки".
Про це Кравчук заявив в ефірі "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми наразі перебуваємо в такій ситуації, досить непростій: є Мінські угоди, але вони не можуть бути виконані через зрозумілі причини. І не можуть бути виконані, тому що тоді, коли вони підписувалися, вже було зрозуміло, що вони не будуть виконані. Але, згідно з міжнародними умовами та домовленостями, міжнародні угоди не можуть бути скасовані однією стороною", - сказав він.
Кравчук вважає, що вихід із ситуації потрібно шукати через "нормандський формат". Він зазначив, що 11 вересня відбувається зустріч політичних радників глав держав "нормандської четвірки", і є реальні сподівання на проведення зустрічі лідерів держав. "Я гадаю, що такі питання потрібно вирішувати лише на такому рівні, іншого я не бачу", - наголосив Кравчук.
Глава делегації України в ТКГ вважає, що серйозно можна обговорювати питання про якусь зміну Мінських угод, якщо воно буде поставлено на порядок денний зустрічі "нормандської четвірки".
"Ми думаємо, що треба вже поставити це питання на обговорення до порядку денного, і визначитися. Інакше це колізія, яка завжди слугуватиме тому, хто цього захоче. А ми хочемо добитися миру. Миру потрібно добиватися на реальних можливостях, а не на побажаннях", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Потому что есть одна глубинная причина и она не философская. Масштабно нарушена сраными христианами-кацапами та самая, одна из 10 всем известных заповедей - Не возжелай дома ближнего твоего! - а Украина это и есть Дом ближнего для соседа рф. Возжелая, влезли в Крым и на Донбасс соблазнив коврижками то население.
И не существует иного решения, как убраться из чужого дома. Потому минские соглашения и не могут действовать! Иначе нехай эти сраные северяне-христиане отменяют официально эту 10-ю заповедь.
Источник: https://censor.net/ru/n3218845
А може це і є мета, стара потвора
Так сказано в манускрипте Войнича....и есть очень веские основания верить буквально! каждому слову в этой ....энциклопедии.
А нафига подписывали?
https://censor.net/ru/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
"Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко"
https://censor.net/ru/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аденауэр,_Конрад#Экономика_при_Аденауэре
Что он несет? Минск - не договор, а договоренности без единой подписи глав государств.
Это ноль в международном праве.
20:45 11.09.2020
ПУСТЕЛЯ https://www.blackseanews.net/allnews/crimea Крим
Намеренное введение Киевом водной блокады Крыма может расцениваться как нарушение Украиной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных документах.
Об этом заявила в пятницу, 11 сентября, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет https://tass.ru/politika/9428607 ТАСС .
Она напомнила, что право человека на воду - это обязательное условие для реализации требований, направленных на соблюдение человеческого достоинства, которое также неразрывно связано с правом на жизнь, обеспечение гигиены и питания. "Украина является участником целого ряда международных правозащитных договоров, следовательно она добровольно взяла на себя обязательство уважать, защищать, осуществлять зафиксированные в этих документах права человека, в том числе перечисленные выше. Таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады [Крыма] может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закрепленных <...> в международных соглашениях", - сказала она.
Интересно, какие международные условия и договоренности, международные соглашения предусматривают агрессию расеи по отношению к Украине, присутствие войск рф на территории Украины, обстрелы с рф, поддержку сепаратюг и тд???
сторонграней
"Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко"
https://censor.net/ru/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
Читать умеешь или ты баран и только бекать по коавиатуре умеешь?
"Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко"
https://censor.net/ru/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
Если ты не веришь самому Порошенко, то ты баран двуликий.
ЗОМБІ МАРАЗМАТИК ЩЕ ТАМ ЩЕ ЩОСЬ ДУМАЄ
Тем более, что так и задумано
Минские соглашения подписывались не для того, чтобы их выполнять, а чтобы остановить наступление Расии и сохранить поддержку шибко миролюбивого Запада.