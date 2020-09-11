Выполнить Минские соглашения в нынешнем виде невозможно, - Кравчук
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что Минские соглашения не могут быть выполнены в нынешнем виде. Выход из этой ситуации, по его мнению, следует искать на уровне глав государств "Нормандской четверки".
Об этом Кравчук заявил в эфире "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы сейчас находимся в такой ситуации достаточно непростой: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. И не могут быть выполнены, потому что тогда, когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но, согласно международным условиям и договоренностям, международные соглашения не могут быть отменены одной стороной", - сказал он.
Кравчук считает, что выход из ситуации нужно искать через Нормандский формат. Он отметил, что 11 сентября проходит встреча политических советников глав государств "Нормандской четверки", и есть реальные надежды на проведение встречи лидеров государств. "Я думаю, что такие вопросы нужно решать только на таком уровне, другого я не вижу", - подчеркнул Кравчук.
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Глава делегации Украины в ТКГ считает, что серьезно можно обсуждать вопрос о каком-либо изменении Минских соглашений, если он будет поставлен на повестку дня встречи "Нормандской четверки".
"Мы думаем, что нужно уже поставить этот вопрос на обсуждение в повестку дня, и определиться. Иначе это коллизия, которая всегда будет служить тому, кто этого захочет. А мы хотим добиться мира. Мира нужно добиваться на реальных возможностях, а не на пожеланиях", - отметил он.
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Потому что есть одна глубинная причина и она не философская. Масштабно нарушена сраными христианами-кацапами та самая, одна из 10 всем известных заповедей - Не возжелай дома ближнего твоего! - а Украина это и есть Дом ближнего для соседа рф. Возжелая, влезли в Крым и на Донбасс соблазнив коврижками то население.
И не существует иного решения, как убраться из чужого дома. Потому минские соглашения и не могут действовать! Иначе нехай эти сраные северяне-христиане отменяют официально эту 10-ю заповедь.
Источник: https://censor.net/ru/n3218845
А може це і є мета, стара потвора
Так сказано в манускрипте Войнича....и есть очень веские основания верить буквально! каждому слову в этой ....энциклопедии.
А нафига подписывали?
https://censor.net/ru/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
"Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко"
https://censor.net/ru/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аденауэр,_Конрад#Экономика_при_Аденауэре
Что он несет? Минск - не договор, а договоренности без единой подписи глав государств.
Это ноль в международном праве.
20:45 11.09.2020
ПУСТЕЛЯ https://www.blackseanews.net/allnews/crimea Крим
Намеренное введение Киевом водной блокады Крыма может расцениваться как нарушение Украиной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных документах.
Об этом заявила в пятницу, 11 сентября, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет https://tass.ru/politika/9428607 ТАСС .
Она напомнила, что право человека на воду - это обязательное условие для реализации требований, направленных на соблюдение человеческого достоинства, которое также неразрывно связано с правом на жизнь, обеспечение гигиены и питания. "Украина является участником целого ряда международных правозащитных договоров, следовательно она добровольно взяла на себя обязательство уважать, защищать, осуществлять зафиксированные в этих документах права человека, в том числе перечисленные выше. Таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады [Крыма] может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закрепленных <...> в международных соглашениях", - сказала она.
Интересно, какие международные условия и договоренности, международные соглашения предусматривают агрессию расеи по отношению к Украине, присутствие войск рф на территории Украины, обстрелы с рф, поддержку сепаратюг и тд???
сторонграней
"Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко"
https://censor.net/ru/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
Читать умеешь или ты баран и только бекать по коавиатуре умеешь?
"Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко"
https://censor.net/ru/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
Если ты не веришь самому Порошенко, то ты баран двуликий.
ЗОМБІ МАРАЗМАТИК ЩЕ ТАМ ЩЕ ЩОСЬ ДУМАЄ
Тем более, что так и задумано
Минские соглашения подписывались не для того, чтобы их выполнять, а чтобы остановить наступление Расии и сохранить поддержку шибко миролюбивого Запада.