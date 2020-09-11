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Кравчук (1160) Донбасс (26950) минские соглашения (3225)

Выполнить Минские соглашения в нынешнем виде невозможно, - Кравчук

Выполнить Минские соглашения в нынешнем виде невозможно, - Кравчук

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что Минские соглашения не могут быть выполнены в нынешнем виде. Выход из этой ситуации, по его мнению, следует искать на уровне глав государств "Нормандской четверки".

Об этом Кравчук заявил в эфире "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас находимся в такой ситуации достаточно непростой: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. И не могут быть выполнены, потому что тогда, когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но, согласно международным условиям и договоренностям, международные соглашения не могут быть отменены одной стороной", - сказал он.

Кравчук считает, что выход из ситуации нужно искать через Нормандский формат. Он отметил, что 11 сентября проходит встреча политических советников глав государств "Нормандской четверки", и есть реальные надежды на проведение встречи лидеров государств. "Я думаю, что такие вопросы нужно решать только на таком уровне, другого я не вижу", - подчеркнул Кравчук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минские соглашения остаются единственной согласованной основой для достижения мира на Донбассе, - ООН

Глава делегации Украины в ТКГ считает, что серьезно можно обсуждать вопрос о каком-либо изменении Минских соглашений, если он будет поставлен на повестку дня встречи "Нормандской четверки".

"Мы думаем, что нужно уже поставить этот вопрос на обсуждение в повестку дня, и определиться. Иначе это коллизия, которая всегда будет служить тому, кто этого захочет. А мы хотим добиться мира. Мира нужно добиваться на реальных возможностях, а не на пожеланиях", - отметил он.

Также на Цензор.НЕТ: К "инспекции" украинских позиций возле Шумов могут вернуться через несколько дней, - Кравчук. ВИДЕО

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Топ комментарии
+28
Бо рашка не бажає.
Тому ви пропонуєте піти їм на поступки - видати капітуляцію за мир.
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11.09.2020 18:58
+24
Выполнить Минские соглашения в нынешнем виде невозможно, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1642
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11.09.2020 19:00
+21
Завдяки мінським угодам рашка отримала санкції і світове визнання її як країни агресора, а сциклу ще рік назад потрібно було щось інше придумати, а придумало воно тільки савмєсноє інспєктірованіє з сєпарами.
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11.09.2020 19:07
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"...есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. И не могут быть выполнены"...
Потому что есть одна глубинная причина и она не философская. Масштабно нарушена сраными христианами-кацапами та самая, одна из 10 всем известных заповедей - Не возжелай дома ближнего твоего! - а Украина это и есть Дом ближнего для соседа рф. Возжелая, влезли в Крым и на Донбасс соблазнив коврижками то население.
И не существует иного решения, как убраться из чужого дома. Потому минские соглашения и не могут действовать! Иначе нехай эти сраные северяне-христиане отменяют официально эту 10-ю заповедь.

Источник: https://censor.net/ru/n3218845
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11.09.2020 19:34 Ответить
100% в точку. А хто порушує священні заповіді -- той злочинець, і не має права ставити свої умови жертвам, а повинен бути покараним.
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12.09.2020 08:00 Ответить
Под Иловайском погибло боле 300 наших воинов и 200 лаптей
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11.09.2020 19:35 Ответить
и то наших воинов поубивали обманом
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11.09.2020 19:37 Ответить
Хтось казав, що за два дні там загинуло 2 000.
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12.09.2020 08:02 Ответить
розпечене вугілля вам у печінку, спробуйте змінити мінські угоди і одразу "обнуляться" санкції з Московії.
А може це і є мета, стара потвора
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11.09.2020 19:36 Ответить
санкции форева
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11.09.2020 19:38 Ответить
Що важливіше: санкції чи незалежність? Та й взагалі, санкції через Крим, а не Донбас.
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12.09.2020 08:09 Ответить
Звичайно ж МОЖНА! Потрібно просто СИЛОЮ ЗАСТАВИТИ МОСКАЛЬНЮ ЇХ ВИКОНУВАТИ!!!!!!!!!!!!
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11.09.2020 19:37 Ответить
Псковский депутат Лев Шлосберг расследовал трагедию Псковской дивизии и пришел в ужас...,этого достаточно,он парень ЧЕСТНЫЙ и врать не будет....
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11.09.2020 19:41 Ответить
.????.....а зачем вам их выполнять?......расслабьтесь.....и просто тяните время.
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11.09.2020 19:41 Ответить
Лука сказал не долго осталось , рухнет Беларусь и сразу рухнет россия
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11.09.2020 19:43 Ответить
согласен! ***** слава Богу скоро загнется.говорят у него рак
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11.09.2020 23:41 Ответить
Тот, у кого несколько лиц с прыгающим ростом и кого, собственная жена, назвала ...в страхе!...совсем другим человеком,....везущий без конца собственный туалет за собой.....не может умереть в принципе. Он восстанавливается. По сути он вечен, пока работает его восстановление. А у маленьких зеленых оно работает непрерывно и тысячелетиями.
Так сказано в манускрипте Войнича....и есть очень веские основания верить буквально! каждому слову в этой ....энциклопедии.
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12.09.2020 06:13 Ответить
Путин не сможет захватить Беларусь - Владислав Иноземцев
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11.09.2020 19:44 Ответить
А как же Будапештские соглашения и Большой договор Украины и РФ были нарушены одной стороной, а Кравчук говорит что такое невозможно. по международным правилам и договоренностям. Так получается либо он об этом " забыл" или делает видимость что это за скобками типа включил " дурачка". Либо кто сильнее тот и прав. Так какое это тогда международное право. Так что не нужно делать "мудрую рожу" и нести при этом полную чушь. Требуем выполнения Будапештских соглашений в полном объеме. Все остальное путь РФ засунет себе в Ж ,. А Кравчука нужно отправлять на пенсию в закрытое учреждение..
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11.09.2020 19:53 Ответить
/Да на весь мир нужно о них орать..но мы феодальная земля..но если прорвёт..хотя потанцуем и забудем нет у нас историчестой памяти комуняка кравчук этому потвержденее..Тридцать лет под хвост..Назад в будущщщеее
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12.09.2020 01:23 Ответить
Мо-ло-дець!!! А тепер - пішов н@хе!
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11.09.2020 19:57 Ответить
А что нельзя было отменить Минские договорняки в 2017 году или с началом каденции Зеленского?
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11.09.2020 19:59 Ответить
Саме так. З першого дня почав ставити країну раком, а мінські домовленості, чомусь, не зачепив, хоч і ставив їх у провину попередникам...
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12.09.2020 08:17 Ответить
Не "нельзя", а НЕМОЖЛИВО!
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12.09.2020 08:21 Ответить
этот дед за год на своей кравчучке его перевезет туда и обратно..перевыполнит!!!
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11.09.2020 20:13 Ответить
есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причинИсточник: https://censor.net/ru/n3218845

А нафига подписывали?
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11.09.2020 20:16 Ответить
Эти соглашения написал Порошенко вместе с Меркель. Пете хотелось перед западом быть голубем мира вот он и подписал эту херню, написанную им же.
https://censor.net/ru/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
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11.09.2020 22:50 Ответить
Дурко ти.
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12.09.2020 08:22 Ответить
Дурень ты. Читай, если умеешь
"Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко"
https://censor.net/ru/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
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12.09.2020 11:14 Ответить
Я тобі там відповів, баранидло.
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12.09.2020 11:30 Ответить
Трудновато будет выдать капитуляцию за мир, но уверен гауляйтер Украины Ермак-Козырь справится, тем более у него такие помощники, как кравчук и фокин, эти вообще все что угодно выдадут за все, что нужно.
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11.09.2020 20:18 Ответить
Так если не возможно зачем выполнять? А Москва пусть и дальше будет под санкциями!
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11.09.2020 20:19 Ответить
Видимо, Зеленский очень хочет примерить на себе туфли Чемберлена ("Я привез вам мир") и поразмахивать бумажкой, которая ничего не стоит. Я думаю, что наиболее правильным решением было бы просто огородиться от ОРДЛО стеной, признать их временно оккупированными территориями без срока давности и наконец-то заняться внутренней политикой. Но это надо было делать еще 6 лет назад, просто повторяя все за Аденауэром
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аденауэр,_Конрад#Экономика_при_Аденауэре
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12.09.2020 00:16 Ответить
"Но, согласно международным условиям и договоренностям, международные соглашения не могут быть отменены одной стороной", - сказал он."
Что он несет? Минск - не договор, а договоренности без единой подписи глав государств.
Это ноль в международном праве.
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11.09.2020 20:27 Ответить
Бінго, Макарович! Ще один крок, ще одна ментальна потуга і ти зрозумієш хто підписував що і з якою метою.
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11.09.2020 20:29 Ответить
Плохи или хороши минские договоренности это один вопрос, но суть происходящего в том,что с гундявым никто ни о чем договариваться не будет ибо все понимают,что дни его президенства сочтены и потом придут серьезные люди с которыми нужно будет серьезно говорить
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11.09.2020 20:29 Ответить
Медведчук, да?Виконати мінські угоди в нинішньому вигляді неможливо, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7027
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11.09.2020 20:41 Ответить
У кого что болит тот о том и говорит
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11.09.2020 21:22 Ответить
. Но, согласно международным условиям и договоренностям, международные соглашения не могут быть отменены одной стороной", - сказал он. -Украине обязательно нужно взять пример с рашиста окупанта Украины , которым он стал только потому , что ложил хер с прицепом на Будапештские международные условия и договоренности
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11.09.2020 20:39 Ответить
Порошенко зумів на той час підписати ті угоди, які , щоб зупинити наступ російсько-терористичних військ і реанімувати вбиту комуняками, регіоналами і популістами армію. Йому це вдалося. Крім того запровадили проти параші на основі цих угод санкції. Вони були підписані у 2015 році і можливо не зовсім підходять малоросам і старим комунякам, але інших немає. Якщо ви такі майстри - то зробіть Берлінські, чи Паризькі угоди на користь України. Слабо? Слабо. Ви тільки можете кричати на Порошенко, що він щось не так зробив, тоді переробіть.Ми чекаємо.
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11.09.2020 20:57 Ответить
Засуха в Крыму: Россия вспомнила о международных обязательствах Украины

20:45 11.09.2020



ПУСТЕЛЯ https://www.blackseanews.net/allnews/crimea Крим


Намеренное введение Киевом водной блокады Крыма может расцениваться как нарушение Украиной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных документах.
Об этом заявила в пятницу, 11 сентября, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет https://tass.ru/politika/9428607 ТАСС .
Она напомнила, что право человека на воду - это обязательное условие для реализации требований, направленных на соблюдение человеческого достоинства, которое также неразрывно связано с правом на жизнь, обеспечение гигиены и питания. "Украина является участником целого ряда международных правозащитных договоров, следовательно она добровольно взяла на себя обязательство уважать, защищать, осуществлять зафиксированные в этих документах права человека, в том числе перечисленные выше. Таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады [Крыма] может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закрепленных <...> в международных соглашениях", - сказала она.
Виконати мінські угоди в нинішньому вигляді неможливо, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9051
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11.09.2020 21:08 Ответить
що і перед нами будуть просити пробачення ху@ло і коняка з армянськими вудилами, як перед сербами, коли ця кобила щось там наговорила? Хто косив сіно на зиму для коней російського міністрерства закордонних справ? Можливо десь потрапила конопля, бо таке верзуть?
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11.09.2020 21:23 Ответить
"Но, согласно международным условиям и договоренностям, международные соглашения не могут быть отменены одной стороной", - сказал он" --
Интересно, какие международные условия и договоренности, международные соглашения предусматривают агрессию расеи по отношению к Украине, присутствие войск рф на территории Украины, обстрелы с рф, поддержку сепаратюг и тд???
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11.09.2020 21:11 Ответить
_Да никакими. Эти сверхнаглые заявления просто часть войны против Украины, одна из её сторон, одна из атак.
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11.09.2020 21:48 Ответить
*одна из её сторон граней
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11.09.2020 23:19 Ответить
Старой кравчучке очень хочется выполнять соглашения с агрессором который никакие соглашения выполнять не собирается.
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11.09.2020 22:21 Ответить
Кравчук как был комуняцкой продажной антиукраинской тварью, так ей и войдет в историю. Там так и напишут: идеолог комуняцкой партии, ставший президентом Укрианы по недоумию тупоВАТНОГО электората. Сделал все возможное, чтобы Украина осталась в сфере влияния московской орды-"совка", сдал второй в мире ядерный потенциал, продал самый большой в мире торговый украинский флот, всю свою политическую жизнь работал против реальной, а не кукольной независимости Украины от московской орды, был представителем антиукраинских сил в так называемой ТКГ в Минске, выступал на подтанцовке у зеленого антиукраинского шута. ...
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11.09.2020 22:25 Ответить
Спасибо Порошенко написавшему и подписавшему текст этих соглащений.
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11.09.2020 22:43 Ответить
https://censor.net/ru/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
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11.09.2020 22:51 Ответить
Ти ще раз дурко.
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12.09.2020 08:24 Ответить
Ты еще раз придурок, не верящий словам самого Порошенко. Вот слова из его интервью:
"Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко"
https://censor.net/ru/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
Читать умеешь или ты баран и только бекать по коавиатуре умеешь?
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12.09.2020 11:19 Ответить
Ти в черговий раз дурко. Вивчи обставини, в яких те все писалося. Я тобі розтлумачувати не збирають, бо ти проплачене чмо. Ніхто з нашої сторони виконувати ту муйню не збирався, поки не прийшов твій зелений зрадник. Баранидло ти вонюче. Зміни методичку. А то ти застряг у позапрошлому році, чмо.
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12.09.2020 11:29 Ответить
Він їх НЕ писав.
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12.09.2020 08:29 Ответить
І не просив допомоги у США, навіть заявку в НАТО відмовився написати...
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12.09.2020 08:32 Ответить
Ты читать умеешь? Если да, то читай:
"Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко"
https://censor.net/ru/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
Если ты не веришь самому Порошенко, то ты баран двуликий.
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12.09.2020 11:16 Ответить
Минск неправомочен, по причине принятия его под давлением москальской армии у границ Украины и оккупированном Крыме.Это всё равно,шо гопник поставил нож к горлу и попросил переписать на него квартиру.В юриспруденции такое называется"Выбили под давлением"-отсюда все проблемы в его реализации.Он не будет ни выполнен,ни ратифицирован ибо природа его преступна априори
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12.09.2020 00:13 Ответить
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что Минские соглашения не могут быть выполнены в нынешнем виде. Выход из этой ситуации, по его мнению, следует искать на уровне глав государств "Нормандской четверки". Источник: https://censor.net/ru/n3218845

ЗОМБІ МАРАЗМАТИК ЩЕ ТАМ ЩЕ ЩОСЬ ДУМАЄ
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12.09.2020 01:25 Ответить
хочется сказать лозунг - долой зелю и кравчукчу... люди, которые ведут и вели страну в никуда должны быть выброшены...
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12.09.2020 05:38 Ответить
ну ..нет так и нет
Тем более, что так и задумано
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12.09.2020 07:47 Ответить
Кравчук маразматик, пойди ещё вместе со своим говнокомандующий Зеленским отсосите у Кадырова - пехотинца Путина. Все вы хотите выполнять
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12.09.2020 08:04 Ответить
Пора начинать вешать предателей Родины! Дамбасяку - на гилляку!
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12.09.2020 08:15 Ответить
Открыл Америку!
Минские соглашения подписывались не для того, чтобы их выполнять, а чтобы остановить наступление Расии и сохранить поддержку шибко миролюбивого Запада.
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12.09.2020 09:46 Ответить
Виконати мінські угоди в нинішньому вигляді неможливо, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2005
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12.09.2020 10:39 Ответить
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