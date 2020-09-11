Мы можем общаться с боевиками, главное - не подписывать документов, - Кравчук
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что можно "общаться с людьми, у которых руки не в крови", но нельзя подписывать документов, которые могут навредить Украине.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы можем общаться с людьми, у которых руки не в крови. Но главное - не подписывать документов, которые могут повредить Украине. Если мы такую формулу примут за основу, то это значит, что без общения нельзя решать любые вопросы движения вперед к миру, но документы не подписывать, потому что они могут нанести вред государству", - сказал Кравчук.
По его мнению, силовой путь освобождения Донбасса сейчас "не приведет к успеху".
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"Или мы будем общаться и находить решения, или мы скажем "нет". И тогда есть другой путь - только силовой путь, путем применения оружия. Я считаю, что Украина этим путем идти не может, так как этот путь очень сложный, и он не приведет сегодня к успеху", - подытожил Кравчук.
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Але капітуляція це не мир, а поступове знищення українців та тотальна русифікація, зачистка патріотів. Україна перетвориться на окраїну росії.
Верните адекватного человека Романа Безсмертного в ТКГ!!
- "Головне не залишати відбитків пальців", - каже нам Кравчучка.
І що, то дуже вплинуло на ваше житіє-битіє?
..Перед розстрілом колорада .
?...а зачем с ними общаться??? ?...Там очень мало интеллектуальной элиты....
Постепенно подводят к нужному результату-сесть за стол переговоров с боевиками