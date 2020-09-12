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ОГА (2386) отставка (3146) Черниговщина (1482) Прокопенко Андрей (16)

Глава Черниговской ОГА Прокопенко подал в отставку

Глава Черниговской ОГА Прокопенко подал в отставку

Глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко подал заявление об отставке с должности.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Основная причина - это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Глава ОГА без своих депутатов в областном совете - это слабый глава ОГА, которые не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла", - заявил Прокопенко.

"Знаете, есть такая пословица: "В согласии и малые дела растут, а без согласия и большие разрушаются". Любой конфликт - он вредит обеим сторонам, а в нашем случае - он может вредить президенту и нашей политической силе. Поэтому я не буду его углублять", - добавил Прокопенко.

Также на Цензор.НЕТ: Заявление по собственному желанию писать не собираюсь, - Венедиктова

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Глава Черниговской ОГА Прокопенко подал в отставку 03
Глава Черниговской ОГА Прокопенко подал в отставку 04

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Топ комментарии
+5
Думаю запахло жареним
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12.09.2020 18:05
+5
Бубочкины чмыри разбегаются как тараканы.
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12.09.2020 18:23
+4
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12.09.2020 17:52
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12.09.2020 17:52 Ответить
Побудували 5 шкіл,5 садочукв,5 спортивних об'єктів.
Нагадало:
Глава Черниговской ОГА Прокопенко подал в отставку - Цензор.НЕТ 3754
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12.09.2020 18:04 Ответить
Думаю запахло жареним
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12.09.2020 18:05 Ответить
ПРОКОПЕНКО---ТЫ ДОБРЭ ЛИЗНУЛ ЗЕЛЕНОГО ОСЛА В ЗАД !!!!!!
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12.09.2020 19:33 Ответить
Бубочкины чмыри разбегаются как тараканы.
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12.09.2020 18:23 Ответить
Наверное понял, что внукам уже хватит
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12.09.2020 18:38 Ответить
Понял, что "слуги урода" в Чернигове в полном пролёте - вот и сматывается нафиг!))
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12.09.2020 18:56 Ответить
брехня в каждом слове этого мудня. просто атрошенко (мер чернигова) имеет рейтинг больше чем все партии вместе взятые. он действительно реально строит европу в украине, а именно в чернигове и обл. все фапы были построены при порохе на 90%. при зеле палец о палец зеленые не ударили что бы открыть их. а вот перед выборами они в авральном режиме начали достраивать что бы перерезать ленточку перед камерами. и так во всем, мрази тупоголовые эти зе, ну и понятно что крысы бегут с тонущего корабля)))
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12.09.2020 19:13 Ответить
''Завдяки Президенту - ремонт доріг''. Що це означає, крім піару?
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12.09.2020 19:16 Ответить
Черниговская, одна из самых заблудившихся в совковом тумане, область Украины. И такие, как этот сеперный, сексотский чмырь, ее позорящие, делают такой, антиукраинской, погоду.
Похоже, что нашли еще позорнее сепера.
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13.09.2020 06:14 Ответить
 
 